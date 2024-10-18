Fransa, Gazze'de sivil ölüm sayısının kabul edilemez olduğunu yineledi - Son Dakika
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Fransa, Gazze'de sivil ölüm sayısının kabul edilemez olduğunu yineledi

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, İsrail'in bir yıldır devam eden saldırılarında Gazze'de sivil ölüm sayısının kabul edilemez olduğunu tekrarladı.

18.10.2024 17:47
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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, İsrail'in bir yıldır devam eden saldırılarında Gazze'de sivil ölüm sayısının kabul edilemez olduğunu tekrarladı.

Lemoine, Bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin, "İsrail saldırısında Gazzelilerin yanarak yavaş yavaş öldüğü görüntüler dünyada yayıldı. Siz bu görüntülere bakmaya cesaret edebildiniz mi ve bu görüntüler hakkında ne düşündünüz?" sorusuna Lemoine, "Bu videoyu gördüm ancak kendi şahsi fikrimin burada çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Ancak başından bu yana Gazzeli sivillerin ölüm sayısının kabul edilemez olduğunu ve haklı gösterilemeyeceğini defalarca söyledik. Ölenlerin arasında çocukların da olduğunu biliyoruz." yanıtını verdi.

Lemoine, bu olaylarla ilgili yakın zamanda açıklamalar yaptıklarını söyleyerek "İsrail dahil herkes için uluslararası insancıl hukuka uyma zorunluluğu olduğunu başından beri her zaman hatırlattık." ifadesini kullandı.

Gazze'de sivil halkı ve hastane gibi temel altyapıları hedef alan İsrail saldırılarını her zaman sert şekilde kınadıklarını söyleyen Lemoine "Kendimi tekrar edeceğim yine ancak bu savaş durmalı. Bu, tıpkı çatışmanın tüm sivil ölümleri olduğu gibi, katlanılamaz bir durumdur." diye konuştu.

Lemoine, başkent Paris'te 24 Ekim'de düzenlenecek "Lübnan halkına ve egemenliğine destek" konferansına, Avrupa Birliği (AB), Rusya hariç G20 ülkelerinin ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin dışişleri bakanlarının davet edildiğini belirtti.

Fransa ve ABD'nin, Lübnan'da 21 günlük geçici ateşkes sağlanması teklifinin hala masada olduğunu dile getiren Lemoine, İran'ın İsrail'i tehdit etmemesi ve nükleer konusundaki yükümlüklerini yerine getirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Lemoine, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot'nun 19-20 Ekim'de Ukrayna'ya düzenleyeceği ziyarette Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga ile görüşeceğini aktararak ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında Kiev hükümetini desteklemeyi sürdüreceğini ifade etti.

14 Ekim'de, İsrail İHA'larının Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği bombardıman sonucu çıkan yangında yanarak ölen Filistinlilere ait görüntüler, sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa, Gazze'de sivil ölüm sayısının kabul edilemez olduğunu yineledi - Son Dakika

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