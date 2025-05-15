Fransa, Rusya'ya Yaptırım Uyarısında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fransa, Rusya'ya Yaptırım Uyarısında Bulundu

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Rusya'nın müzakerelere katılmaması durumunda yaptırımların artacağını belirtti.

15.05.2025 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerine yanaşmaması halinde daha kapsamlı yaptırımları devreye koyacaklarını belirtti.

Barrot, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde İstanbul barış müzakerelerine ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakerelere katılmamasını eleştiren Barrot, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "sözünü tutarak" müzakereler için Türkiye'ye geldiğini ancak "boş bir sandalye ile karşılaştığını" söyledi.

Barrot, "Tabii ki Vladimir Putin, Türkiye'ye (müzakerelere katılması için) alt düzey bir heyet gönderdi bugün çünkü ABD ve Avrupalıların kendisini barış müzakerelerine başlamaya zorlayacak kapsamlı yaptırımlarından kaçınmak istiyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna teknik heyetleri arasındaki görüşmelerden "koşulsuz ve acil" ateşkes ümit ettiklerini bir kez daha yineleyen Barrot, Fransa'nın savunma harcamalarında artışa gitmesine de değindi.

Barrot bir gazetecinin Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyelerinin savunma harcamalarını yüzde 5'e çıkarma talebini destekledikleri yönündeki açıklaması hatırlatılarak Fransa'nın bu konudaki pozisyonunu sorması üzerine, "(Fransa) Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ittifak ülkelerinin ve özellikle Avrupa ülkelerinin güvenliğini sağlamak adına (savunma) kapasitesi boşluklarını finanse edecek yüzde 3 ila yüzde 3,5 hedefinin doğru hedef olduğunu zaten ifade etti. Tehdit düzeyi arttığı için daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz." dedi.

ABD'nin "Avrupa güvenliğinin sorumluluğunun bir kısmını Avrupalılara devretmek istediğini" dile getirdiğini aktaran Barrot, "Bu bizim NATO'daki vizyonumuzu, kapasitemizi geliştirmek istediğimiz için memnuniyetle karşıladığımız bir şey." diye konuştu.

Barrot, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin ise Almanya, İngiltere ve Fransa dahil Ukrayna'ya destek veren "Gönüllüler Koalisyonu"nun talep ettiği şeyin açık ve 30 günlük ateşkes, bu teklifi kabul etme sırasının ise Rusya'da olduğunu kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, müzakerelerden sonuç alınamaması halinde Rusya'ya uygulanması planlanan yaptırımlara da değindi.

Bugüne kadar Rusya'ya uygulanan yaptırımların bu ülkeye maliyetinin 400 milyar avro civarında olduğuna işaret eden Barrot, "Rusya barış emaresi" göstermediği için yaptırımları "daha öteye" taşımak istediklerini söyledi. Barrot, Rusya'ya caydırıcı yeni yaptırım paketinin petrol ve finans kuruluşlarını kapsayacağını dile getirdi.

Gazze'deki durumu da ele alan Barrot, Gazze'ye insani yardımların engelsiz ve geniş çaplı ulaştırılması çağrısını yineledi. Öte yandan, İsrail hükümetinin, Gazze'de işgalde ve daha fazla askeri eylemde bulunacağına ilişkin açıklamalarını kınadıklarını vurgulayan Barrot, Filistin meselesine askeri bir çözüm olmadığının altını çizdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Güncel, Fransa, Dünya, Rusya, Noel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa, Rusya'ya Yaptırım Uyarısında Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap
Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı
Hindistan’da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı Hindistan'da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı
Arif Kocabıyık tahliye edildi Arif Kocabıyık tahliye edildi
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam

16:00
Konya’da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:09
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yaz tatili geç başlıyor
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
23:11
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:02
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
22:51
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
22:37
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray
22:21
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
22:14
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti
Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
21:40
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 16:54:47. #7.13#
SON DAKİKA: Fransa, Rusya'ya Yaptırım Uyarısında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.