Fransa ve ABD\'den, "türkiye ve Sdg Arasında Arabuluculuk Yaptıklarına" İlişkin Açıklamalar

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(ANKARA) - Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzey ve doğusundaki SDG varlığı üzerine anlaşmazlıklar devam ederken; Fransa, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Şam'da kurulacak geçiş hükümetinde yer alması gerektiğini açıkladı. Yerel kaynaklar, ABD ve Fransa'nın Suriye'de farklı Kürt partileri arasında birlik sağlamaya çalıştığını belirtiyor.

ABD Dışişleri Bakanlığına göre, Kobani ve Menbiç'te ABD'nin arabuluculuğuyla Türkiye ve SDG arasında sağlanan ve hafta sonuna kadar uzatılan ateşkesin daha da uzatılması için ABD'nin Türkiye ve SDG ile görüşmeleri sürüyor. Öte yandan, yerel kaynaklar bölgeden çatışma haberleri aktarmaya devam ediyor.

Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzey ve doğusundaki SDG varlığı üzerine anlaşmazlıklar devam ederken, Fransa'dan da SDG'nin Şam'da kurulacak geçiş hükümetinde yer alması gerektiğini belirten bir açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Suriye'de önemli siyasi değişimler yaşandığını ve SDG'nin IŞİD'le mücadelede ve Suriye'nin kuzey ve doğusunun istikrara kavuşturulmasında kritik bir rol oynadığını söyledi.

" Ankara'nın PKK'ya yönelik güvenlik kaygılarını biliyoruz ancak herkesin çıkarlarını tatmin edecek bir düzenlemenin mümkün olduğuna inanıyoruz. Bunun üzerinde çalışıyoruz... Suriye'nin kuzeyinde Kürtler ve Türkler arasında bir anlaşmaya varılmasını kolaylaştırmak için çalışıyoruz" diyen Fransız Dışişleri Bakanı Barrot, Kobani ve Menbiç'te çatışmaların acilen durdurulması gerektiğini söyledi. Barrot ayrıca, "Suriye'deki Kürt müttefiklerimiz korunmalı ve hakları teslim edilmelidir" dedi. Barrot, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede bu noktaya değindiğini de belirtti.

Fransa, ocak ayında Suriye konulu uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapacak

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Fransa Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada; salı günü Şam'ı ziyaret ederek geçiş hükümeti yetkilileri ile görüşen Fransız diplomatların geçiş yönetiminden olumlu sinyaller aldıklarını söyledi. Barrot, ayrıca Fransa'nın ocak ayında Suriye konulu uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapacağını belirtti. Ocak ayında yapılacak toplantının, geçen hafta Ürdün'de Türkiye'nin de katıldığı Arap ve Batılı devletlerin katılımıyla gerçekleşen toplantının devamı niteliğinde olması bekleniyor. Fransa, 2012 yılında Esad yönetimi ile kopardığından bu yana, Suriye'nin kuzeydoğusunda geçmişte askeri destek de verdiği SDG'yi destekliyor.

ABD'li senatörler: Türkiye sınır hattı boyunca güvenli bölge oluşturma teklifimizi kabul etmedi

ABD'li senatörler Chris Van Hollen ve Lindsey Graham, ortak bir açıklama yaparak Ankara'nın kalıcı bir ateşkes ve silahtan arındırılmış bölge şartlarını derhal kabul etmemesi halinde bu hafta Türkiye'ye karşı yaptırım yasası çıkarmaya hazır olduklarını söyledi. Van Hollen ve Graham, şu açıklamayı yaptı:

"Esad rejiminin düşmesinin ardından Türkiye destekli güçler Suriyeli Kürt ortaklarımıza yönelik saldırılarını arttırarak IŞİD'in yeniden dirilmesini önleme yönündeki hayati misyonu bir kez daha tehdit etmektedir. Dahası, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile SDG arasında geçen hafta yürürlüğe giren geçici ateşkesin süresi doldu ve Türkiye, başta Kobani şehri olmak üzere sınır boyunca askerden arındırılmış bir bölge teklifi de dahil olmak üzere ateşkesi uzatmayı reddetti. Türkiye'nin ele alınabilecek bazı meşru güvenlik kaygıları olsa da, bu gelişmeler bölgesel güvenliğe zarar vermektedir ve ABD buna seyirci kalamaz. SDG Generali Mazlum Abdi ile dün görüştük ve Suriyeli Kürt ortaklarımıza desteğimizi bir kez daha yineledik. ABD, sürekli bir ateşkes ve silahtan arındırılmış bir bölge için baskı yapmak üzere elindeki tüm araçları derhal kullanmalıdır. Türkiye bu şartları derhal kabul etmezse, 2019'da ortaklaşa sunduğumuz tasarıya benzer iki partili yaptırım yasasını bu hafta sunmayı planlıyoruz."

SDG lideri Mazlum Abdi de önceki gün Kobani'de ABD denetiminde bir "silahsızlandırılmış bölge" oluşturulmasını teklif etmişti. Abdi, bu teklifin "Türkiye'nin güvenlik kaygılarını gidermek ve bölgede kalıcı istikrar sağlamak için" yapıldığını söylemişti.

Fransa ve ABD, Suriye'deki farklı Kürt partileri arasında birlik sağlamaya çalışıyor

Erbil'deki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yakınlığı ile bilinen Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Sözcüsü Nawaf Reşid, IKBY medyasına yaptığı açıklamada, Fransa'nın ENKS ve PYD'nin öncülük ettiği Kürt Ulusal Birliği Partileri (PYNK) arasında birlik oluşturmak üzere bir girişimde bulunduğunu belirtti. Suriye'de olası bir Kürt oluşumunun içerisinde ENKS'nin de yer almasının Türkiye'nin güvenlik kaygılarını hafifletebileceği değerlendirmeleri yerel medyada tartılışılan konular arasında.

Şu ana kadar Mazlum Abdi ile aralarında doğrudan bir görüşme olmadığını belirten ENKS sözcüsü, PYD ile görüşmeye hazır olduklarını, ancak bunun için ENKS'nin şartları olduğunu söyledi. Reşid ENKS'nin şartlarını şöyle sıraladı:

"Mazlum Abdi, kendisini Kürt temsilcisi görmüyor, Kuzey-Doğu Suriye temsilcisi olarak lanse ediyor. ENKS'nin onu kabul etmesi için bundan vazgeçmesi gerekiyor. 'Ben Kürdüm ve Suriye'deki Kürtlerin temsilcisiyim, Menbiç ve Rakka'nın temsilcisi değilim' demeli. Aynı şekilde, Mazlum Abdi, Türkiye'ye 'Biz PKK'li değiliz' demelidir ve onlara açıkça 'Türkiye'ye karşı değiliz' şeklinde güven verebilmelidir."

Suriye savaşının devam ettiği önceki yıllarda ABD'nin de başta ENKS ve PYD olmak üzere Kürt partileri arasında birlik sağlamaya çalıştığı biliniyor.

WSJ: İlham Ahmed'den Trump'a mektup

Öte yandan, SDG de Türkiye'nin Suriye'nin kuzey ve doğusuna yönelik mesajlarına karşı ABD'nin desteğini güçlendirme çabası içerisinde. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine göre, SDG'nin dış ilişkilerinden sorumlu İlham Ahmed pazartesi günü ABD'nin gelecek Başkanı Donald Trump'a bir mektup gönderdi. Ahmed'in mektupta "Türkiye bu istilayı gerçekleştirirse sonuçları felaket olur... Siz koltuğa oturmadan önce topraklarımızda fiili kontrol sağlamak istiyorlar" dediği aktarıldı.

WSJ'ye göre Ahmed, Trump'a gönderdiği mektupta, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bir operasyon düzenlemesi halinde yalnızca Kobani'yi terk etmek zorunda kalan Kürt sivil sayısının 200 bini aşacağını ve Hristiyanların da evlerinden olacağını söyledi. Geçen hafta İsrail medyasında yer alan bir haberde, SDG'nin İsrail'den SDG'ye destek olmasını talep ettiği ve İsrail hükümetinin bu talebi değerlendirdiği iddiası da yer almıştı.