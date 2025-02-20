G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı Johannesburg’da

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G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı G20 Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı, bugün ve yarın Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki Ulusal Rekreasyon Merkezi'nde (NASREC) gerçekleştiriliyor.

Güney Afrika, bu yıl ilk kez üstlendiği G20 Dönem Başkanlığını "dayanışma, eşitlik, sürdürülebilirlik" temasıyla yürütüyor.

Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, " G20 Liderler Zirvesi'nin bu yıl içinde ilk kez Afrika topraklarında toplanacak olması mühim. Bu, kıtanın küresel düzeyde ekonomik, politik ve çevresel tartışmalarda giderek artan önemini vurgulamaktadır." dedi.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın dönem başkanlığının, sürdürülebilir kalkınma, dijital ekonomi ve yeşil enerjiye geçiş gibi kritik küresel konularda Afrika'nın sesinin duyurulması ve kıta ülkelerinin dünyanın geri kalanıyla ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Dünya ülkelerinin küresel sorunların çözümünde G20'ye güvendiğini kaydeden Ramaphosa, "Ancak G20 de dahil olmak üzere büyük güçler arasında küresel öneme sahip bu sorunlara nasıl yanıt verileceği konusunda fikir birliği bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Ramaphosa, Güney Afrika'nın G20 Dönem Başkanlığının öncelikleri arasında afetlere yönelik direncin ve mukabele mekanizmalarının güçlendirilmesi, düşük gelirli ülkeler için borç sürdürülebilirliğinin sağlanması, adil enerji geçişi için finansman sağlanması ve kapsayıcı büyüme ile sürdürülebilir kalkınma için kritik minerallerden istifade edilmesinin yer aldığını dile getirdi.

Türkiye ve G20

Türkiye, son dönemde " Rusya'nın Ukrayna'yı işgali" ve İsrail'in Gazze'deki saldırıları bağlamında siyasi konuların da ele alındığı G20'yi, küresel ekonomik işbirliği ve eş güdüm bakımından önemli bir platform olarak değerlendiriyor.

Türkiye, 2015'te yürüttüğü G20 Dönem Başkanlığı sırasında "küresel ekonominin siyasi meselelerden bağımsız ele alınamayacağı" gerçeğinden hareketle G20 gündemine küresel siyasi konuları taşımıştı.

1 Aralık 2014'te üstlendiği G20 Dönem Başkanlığını, 15-16 Kasım 2015'te Antalya'da düzenlenen Liderler Zirvesi'yle tamamlayan Türkiye'nin dönem başkanlığı öncelikleri kapsayıcılık, uygulama ve yatırım olarak belirlenmişti.

Türkiye'nin dönem başkanlığında G20 tarihinde ilk kez terörizmle mücadele ve mülteci krizi gibi siyasi konular, G20 Liderler Zirvesi'nin gündemine dahil edilmiş, G20 Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Gıda Sistemleri Eylem Planı onaylanmış ve terörizmle mücadele konusunda G20 liderleri ilk kez bir bildiri kabul etmişti.

Zirvenin Sonuç Bildirgesi'nde mülteci krizine de yer verilmişti.

Türkiye'nin dönem başkanlığında G20 açılım gruplarından W20 (Kadın-20) oluşturulmuş, G20 tarihindeki ilk Enerji Bakanları Toplantısı 2 Ekim 2015'te İstanbul'da yapılmıştı.

Güney Afrika'nın G20 Dönem Başkanlığı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 1 Aralık 2024 itibarıyla G20 Dönem Başkanlığını Brezilya'dan devralmıştı.

Rotasyon-sepet sistemi çerçevesinde G20'nin dönem başkanlığını son yıllarda yükselen ekonomiler üstleniyor. G20 gündeminin belirlenmesinde dönem başkanı ülke belirleyici rol oynuyor.