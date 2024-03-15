G7 Ülkeleri, Hiroşima Yapay Zeka Sürecini İlerletme Kararlılığı Gösterdi

ABD, Kanada, Fransa, İtalya, Japonya, İngiltere ve Almanya'dan oluşan G7 ülkeleri, yapay zeka konusunda geçen yıl oluşturulan "Hiroşima Yapay Zeka Süreci"ni ilerletme konusunda kararlılık mesajı verdi.
G7 ülkeleri sanayi, teknoloji ve dijital bakanları, bu yıl İtalya'nın dönem başkanlığındaki ilk toplantılarını, dün Verona'da bugün de Trento kentinde yaptı.
Toplantılara G7 ülkeleri bakanlarının yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Brezilya, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kore'den de de ilgili bakanlar katıldı.
Toplantıların ardından yayımlanan ortak bildiride, G7 ülkelerinin dijital inovasyonun ekonomik büyüme ve endüstriyel rekabet gücü üzerindeki etkisini, ekonomilerini ilerletmeye yönelik dijital dönüşümü ve de yapay zekadan nasıl yararlanabileceğine dair yol haritasını görüştüğü belirtildi.
Bildiride, geçen yıl kabul edilen, yapay zekada ortak değerlere dayalı standartlar oluşturmaya yönelik Hiroşima Yapay Zeka Süreci'ne atıfta bulunuldu. Bildiride, İtalya'nın G7 dönem başkanlığında, Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile diğer uluslararası kuruluşların desteğiyle; kamu sektöründe yapay zekaya yönelik mekanizmalar ile araçlarına, dijital hükümete ve Hiroşima Yapay Zeka Süreci'nin sonuçlarına dair tartışmaları ilerletme kararı alındığı ifade edildi.
Bildiride, "Kilit konumdaki ortaklar ile kuruluşların desteğiyle farkındalığın genişletilmesi ve uygun biçimde onların katılımlarının da artırılması dahil olmak üzere Hiroşima Yapay Zeka Süreci sonuçlarını ilerletmeye kararlıyız." ifadesi yer aldı.
Ortak bildiride ayrıca insan merkezli, güvenli ve verimli dijital kamu sistemleri ve hizmetlerinin geliştirilmesinin, G7 ülkelerinin önceliği olarak tanımlandı.
Diğer yandan, G7 bakanlarının dün Verona'daki toplantıları sırasında bir grup Filistin destekçisi, açtıkları "Soykırımı durdurun" pankartıyla bir yolu trafiğe kapatarak, G7 ülkelerini protesto etti.
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