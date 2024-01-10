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Galatasaray Futbolcularına 80 Milyon TL Ödeme Yaptı - Son Dakika
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Galatasaray Futbolcularına 80 Milyon TL Ödeme Yaptı

Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı Metin Öztürk, kulübün finansal olarak zorda olmadığını ve dün futbolculara nakit olarak 80 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı. Öztürk ayrıca, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve ihtiyaç olan mevkilere futbolcu alınacağını belirtti. Kulübün finansal durumunun iyi olduğunu vurgulayan Öztürk, sponsorluk ve tribün gelirlerinin arttığını ve sadece futbolculara 80 milyon TL ödeme yapabildiklerini söyledi.

10.01.2024 - 20:35,
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Adnan Öztürk: Futbolculara 80 milyon TL ödeme yapıldı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray Kulübü 2'nci Başkanı Metin Öztürk, kulübün finansal olarak zorda olmadığını ve dün futbolculara nakit olarak 80 milyon TL ödeme yaptıklarını açıkladı.

Erteleme maçında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Sivas'a gitti. Yolculuk öncesi Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galibiyet için Sivas'a gittiklerini söyleyen Öztürk, Sivasspor'un uzun yıllardır futbolda ağırlığını koymuş bir kulüp olduğunu ve Avrupa mücadelesi verdiğini ifade ederken, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu ve şampiyonluk yürüyüşlerinin devam edeceğini vurguladı.

"İHTİYAÇ OLAN MEVKİLERE MUTLAKA FUTBOLCU ALINACAKTIR"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Öztürk, "Transfer çalışmaları Galatasaray'da hep devam eder. Bizim envanterimiz futbolcu. İhtiyaç olan yerleri hoca ve teknik heyet bildirir, yönetim de gereğini yerine getirir. Ocak ara transfer dönemi geliyor. İhtiyaç olan mevkilere mutlaka futbolcu alınacaktır, ihtiyaç fazlası olan futbolcular da ihtiyacı olan kulüplere ihraç edilip kulübe gelir kazandırılacaktır" dedi.

"FİNANSAL OLARAK ZORDA OLDUĞUMUZU SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Kulübün finansal olarak zor durumda olduğu iddialarına ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim ekibimizin lideri Sayın Dursun Aydın Özbek. İkinci başkanlık dönemi, müthiş bir tecrübe ve bize müthiş bir katkı sağlıyor. Şu an tüm futbol kulüplerinin finansal olarak zorda olduğu ortada. Özellikle yayıncı kuruluş gelirlerinin düşmesiyle beraber. Bunların arasında en kuvvetli takım Galatasaray. Finansalların bu kadar iyi gittiği, kulübün bu kadar iyi yönetildiği bir dönem yaşanmadı. Biz Florya'da 40 dönüm satın aldık. İki bankadan 1 milyar 85 milyon TL 18 aylık bir kredi kullandık. Başkanımız bunu olağanüstü bir çabayla 6 ayda kapattı. Düşük faizli 18 aylık bir kredi alıyorsunuz ve 12 ay önce ödüyorsunuz. Böyle bir kulübün finansal olarak zorda olduğunu söylemek mümkün değil. Sponsorluklar geçen seneki gelirlerin 4-5 katı, tribün gelirleri öyle. Sadece futbolcu kardeşlerimize dün nakit 80 milyon TL ödeme yaptık. Bunu yapabilecek kulüp sayısı çok azdır. Tekse bilin ki Galatasaray'dır."

"HOCAMIZ İCARDİ'Yİ BİRKAÇ MAÇ RİSKE ETMEYECEK"

İcardi'nin Fenerbahçe maçında yüzüne darbe aldığını, idmanlara bile maske ile çıktığını ifade eden Öztürk, "Bunu kendi sosyal medyasından da paylaştı. İcardı son 7 haftadır sakat sakat oynuyor. Yüzüne aldığı darbeden dolayı idmanlara bile maske ile çıkıyor. İnsan sağlığından bahsediyoruz. Alınacak 1 puandan, 3 puandan daha önemli. Hocamız birkaç maç riske etmeyecek" diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray Futbolcularına 80 Milyon TL Ödeme Yaptı
Kaynak: DHA
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