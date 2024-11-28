Gamze Taşcıer: "Kadını Günlük Beş Kuruş Ödenekle Güçlendireceklermiş. - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gamze Taşcıer: "Kadını Günlük Beş Kuruş Ödenekle Güçlendireceklermiş.

Gamze Taşcıer: "Kadını Günlük Beş Kuruş Ödenekle Güçlendireceklermiş.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 bütçesini eleştirdi. Bakanlığın kadınların güçlendirilmesi için ayırdığı bütçenin günlük beş kuruşa eş değer olduğunu belirten Taşcıer, "Bu bütçe hükümetin kadınların hayatına verdiği değeri gözler önüne seren bir utanç belgesidir" dedi.

28.11.2024 13:20  Güncelleme: 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 bütçesini eleştirdi. Bakanlığın kadınların güçlendirilmesi için ayırdığı bütçenin günlük beş kuruşa eş değer olduğunu belirten Taşcıer, "Bu bütçe hükümetin kadınların hayatına verdiği değeri gözler önüne seren bir utanç belgesidir" dedi.

Emek Büroları Koordinatörü ve Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025 bütçesini eleştirerek, iktidarın kadına yönelik şiddetle mücadeleyi önemsemediğini savundu. Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada son bir yılda en az 673 kadının erkekler tarafından öldürüldüğüne dikkat çekerek, kadın cinayetlerinin politik olduğunu vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, Kadının Güçlenmesi Programı kapsamında kişi başına günlük yalnızca beş kuruşluk bir bütçe ayırdığını ifade eden Taşcıer, "Kadının Güçlenmesi Programı var. Bütçe sunumuna göre 2024'e kıyasla ödeneği yüzde 68 artırılmış. Ancak bu ödeneğin yüzde 79'u personel ve SGK gideri. Geri kalan 1 milyar lira ile Türkiye'deki yaklaşık 43 milyon kadını günlük beş kuruş ödenekle güçlendireceklermiş. Şiddet ve eşitsizlikle mücadelede için önerdikleri bu bütçe ile kadın hayatının beş kuruş etmeyeceğini söylüyorlar. Bu tablo, kadınları korumadığınızın en açık göstergesidir, bu bütçe utanç belgesidir" dedi.

Taşcıer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen Türkiye'de artan kadın cinayetlerine de dikkat çekti. Son dört yılda, 2 bin 473 kadının öldürüldüğüne işaret eden Gamze Taşcıer, Cumhurbaşkanının İstanbul Sözleşmesi'ni "ideolojik kavga aparatı" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. "Kadına yönelik şiddetle mücadele ideolojik bir tercih değil, evrensel bir insan hakkıdır" diyen Taşcıer, bakanlığa somut adımlar atma çağrısında bulundu.

"Ayrımcılığı ortadan kaldıracak politikalar üretin"

Kadınların istihdama katılımı konusunda hükümetin yetersiz politikalarına da değinen Taşcıer, çalışan annelerin kreş hizmetine erişimde büyük sorunlar yaşadığını ifade etti. Taşcıer, Türkiye'de kreşlerin hem sayısının hem de bütçesinin yetersiz olduğunu belirterek, "Kadınları yalnızca ev içinde tanımlıyor, ekonomik katkı sağlamalarını engellemek için politikalar üretiyorsunuz. Sosyal belediyecilik uygulamalarıyla kadınları destekleyen CHP'li belediyelerle uğraşacağınıza, görevinizi yapın, eşitsizliği, şiddeti ve ayrımcılığı ortadan kaldıracak politikalar üretin" dedi. Taşcıer, OECD ülkelerine kıyasla Türkiye'nin bu konuda çok geride kaldığını vurguladı.

Taşcıer, kadına yönelik şiddet ve toplumsal eşitlik mücadelesinin bir anayasal zorunluluk olduğunu hatırlatarak, hükümeti sorumluluk almaya çağırdı. "Kadınları kontrol altında tutan, ücretsiz ev içi emeğe yönlendiren politikalarınız utanç verici. Kadınlar bir lütuf değil, anayasal haklarını istiyor" dedi.

"Sosyal muhtaçlar ordusu yaratıyorsunuz"

Taşcıer, hükümetin sosyal yardım politikalarını da hedef aldı. 4 milyonun üzerinde haneye aylık 260 lira elektrik faturası desteği sağlanmasıyla övünen iktidarı eleştirerek, "Elektrik gibi temel bir ihtiyacı karşılayamayan milyonlarca insanın varlığı sizin sosyal yardım politikalarınızın başarısızlığını gösteriyor. Bu yardımlarla yoksulluk döngüsünü kıramazsınız, aksine sosyal muhtaçlar ordusu yaratıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Hassas kurumlarda güvenliği sağlayamıyorsanız, başka ne yapıyorsunuz?"

Niğde'de bir Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli bir çocuğun dövülerek öldürülmesi olayına da değinen Taşcıer, bakanlığın denetim mekanizmalarının işlememesini de eleştirerek, "Korumanız altındaki bir çocuğun hayatını kaybetmesi skandaldır. 'Olayı basından öğrenmedik açıklamanız' ise utançtır. Neden zamanında müdahale etmediniz? Hassas kurumlarda güvenliği sağlayamıyorsanız, başka ne yapıyorsunuz" diye sordu.

Kaynak: ANKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gamze Taşcıer, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gamze Taşcıer: 'Kadını Günlük Beş Kuruş Ödenekle Güçlendireceklermiş. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:48 Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz Özel: Cumhurbaşkanı adayını 1,5 milyon kişiyle birlikte belirleyeceğiz
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
18:38 CHP lideri Özel, Ahmet Özer’i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek
18:37 Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu Cristiano Ronaldo, doktoruyla mahkemelik oldu
18:18 Lübnan - İsrail Ateşkes Anlaşması Lübnan - İsrail Ateşkes Anlaşması
18:06 Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu Bitcoin fiyatının düşüşünün nedeni belli oldu
17:58 Savcı Yavuz Engin’den ’Yenidoğan’ çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt Savcı Yavuz Engin'den 'Yenidoğan' çetesinin avukatına İskender Büyük repliğiyle yanıt
17:52 Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek Halil Umut Meler, Al Shabab-Al Hilal maçını yönetecek
17:47 Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: “Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek“ diyordu Yenidoğan çetesi sanığı doktordan tüyler ürperten sözler: "Erkenden öldüreceksin, sorun çözülecek" diyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 15:00:33. #1.13#
SON DAKİKA: Gamze Taşcıer: "Kadını Günlük Beş Kuruş Ödenekle Güçlendireceklermiş. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.