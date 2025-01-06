Gastronomi Öğrencileri \'Aşcılık Yarışmaması\'nda Buluştu

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İSTANBUL Kent Üniversitesi tarafından, Gastronomi Kulübü 'GASTROKENT'in ev sahipliğinde, farklı üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümlerinden öğrencilerin de katıldığı 'Aşcılık Yarışmaması' düzenlendi. 'Yarışmama' ismiyle, paylaşım ve dayanışma temalarına vurgu yapıldı. Etkinlik ile öğrencilerin, iş tecrübesi edinmesi ve profesyonel hayatlarına katkı sağlanması hedeflendi.

Etkinlik, gastronomi öğrencilerinin mevcut aşcılık yarışmalarında yaşadıkları rekabet baskısından uzaklaşarak bir kaynaşma platformu oluşturmayı hedefledi. 'Yarışmama' ismiyle, paylaşım ve dayanışma temalarına vurgu yapıldı. İstanbul Kent Üniversitesi'nin Kağıthane kampüsünde gerçekleşen etkinliğe farklı üniversitelerin gastronomi kulüp başkanları ve öğrencileri katıldı. Etkinlik ile öğrencilerin, iş tecrübesi edinmesi ve profesyonel hayatlarına katkı sağlanması amaçlandı.

KATILIMCI ÜNİVERSİTELER VE KULÜPLER

İstanbul Kent Üniversitesi Gastronomi Kulübü

Galata Gastronomi Kulübü

Beykent Üniversitesi Gastronomi Kulübü

Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Kulübü

Haliç Üniversitesi Gastronomi Kulübü (

Medipol Üniversitesi