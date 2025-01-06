İSTANBUL Kent Üniversitesi tarafından, Gastronomi Kulübü 'GASTROKENT'in ev sahipliğinde, farklı üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümlerinden öğrencilerin de katıldığı 'Aşcılık Yarışmaması' düzenlendi. 'Yarışmama' ismiyle, paylaşım ve dayanışma temalarına vurgu yapıldı. Etkinlik ile öğrencilerin, iş tecrübesi edinmesi ve profesyonel hayatlarına katkı sağlanması hedeflendi.
Etkinlik, gastronomi öğrencilerinin mevcut aşcılık yarışmalarında yaşadıkları rekabet baskısından uzaklaşarak bir kaynaşma platformu oluşturmayı hedefledi. 'Yarışmama' ismiyle, paylaşım ve dayanışma temalarına vurgu yapıldı. İstanbul Kent Üniversitesi'nin Kağıthane kampüsünde gerçekleşen etkinliğe farklı üniversitelerin gastronomi kulüp başkanları ve öğrencileri katıldı. Etkinlik ile öğrencilerin, iş tecrübesi edinmesi ve profesyonel hayatlarına katkı sağlanması amaçlandı.
KATILIMCI ÜNİVERSİTELER VE KULÜPLER
İstanbul Kent Üniversitesi Gastronomi Kulübü
Galata Gastronomi Kulübü
Beykent Üniversitesi Gastronomi Kulübü
Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Kulübü
Haliç Üniversitesi Gastronomi Kulübü (
Medipol Üniversitesi
Son Dakika › Güncel › Gastronomi Öğrencileri 'Aşcılık Yarışmaması'nda Buluştu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?