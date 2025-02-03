Gazeteci Murat Ağırel\'e eşi ve kızı üzerinden tehdit: Onları Narin gibi katledeceğim

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Kendisine gelen tehdit mesajlarını paylaşan Gazeteci Murat Ağırel, "Bir kişi, isim de vererek 'şayet o kişi ile röportaj yaparsam' 13 yaşındaki kızıma, eşime, kız kardeşlerime tecavüz edip; onları 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor" dedi.

MURAT AĞIREL, KENDİSİNE GELEN TEHDİT MESAJLARINI PAYLAŞTI

Gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailesinin ve kendisinin tehdit edildiğini söyledi. Kendisine gelen mesajları paylaşan Ağırel, tüm ailesinin hedefte olduğunu belirtti.

"KIZIMI NARİN GİBİ KATLEDECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

Ağırel açıklamasında şunları söyledi: "Maalesef yine bir tehdidi ifşa edeceğim. Bu kez sadece ben değil, tüm ailem hedefte. Bir kişi, isim de vererek 'şayet o kişi ile röportaj yaparsam' 13 yaşındaki kızıma, eşime, kız kardeşlerime tecavüz edip; onları 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor.

"ŞANTAJ YAPAN BİR ÇETENİN TEHDİTLERİ İLE UĞRAŞIYORUM"

Bu sefer, milyonlarca yurttaş gibi benim ve tüm ailemin kimlik bilgilerini ele geçiren, yapay zekâ ile porno fotoğraf/ video üretip şantaj yapan bir çetenin tehditleri ile uğraşıyorum. Adreslerimize kadar mahrem olması gereken tüm kişisel bilgilerimizin ellerinde olduğunu anladığım bu çete, ailemin tüm fertlerinin telefonlarına tehdit mesajları gönderiyor.

Mesajlarının bir kısmını paylaşıyorum… Emniyet Siber Suçlar bu kişilere hemen ulaşır isterse… Kayda geçsin diye paylaşıyorum. Biz gazetecilerin nasıl yaşadığını görün istiyorum."









Ağırel'in paylaştığı mesajların bir kısmı şu şekilde: