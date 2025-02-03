Gazeteci Murat Ağırel'e eşi ve kızı üzerinden tehdit: Onları Narin gibi katledeceğim - Son Dakika
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Gazeteci Murat Ağırel'e eşi ve kızı üzerinden tehdit: Onları Narin gibi katledeceğim

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Gazeteci Murat Ağırel, kızı ve eşi üzerinden tehdit edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabında kendisine gönderilen mesajları yayınlayan Ağırel, "Bir kişi, isim de vererek 'şayet o kişi ile röportaj yaparsam' 13 yaşındaki kızıma, eşime, kız kardeşlerime tecavüz edip; onları 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor" ifadelerini kullandı.

03.02.2025 23:03
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Kendisine gelen tehdit mesajlarını paylaşan Gazeteci Murat Ağırel, "Bir kişi, isim de vererek 'şayet o kişi ile röportaj yaparsam' 13 yaşındaki kızıma, eşime, kız kardeşlerime tecavüz edip; onları 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor" dedi.

MURAT AĞIREL, KENDİSİNE GELEN TEHDİT MESAJLARINI PAYLAŞTI

Gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailesinin ve kendisinin tehdit edildiğini söyledi. Kendisine gelen mesajları paylaşan Ağırel, tüm ailesinin hedefte olduğunu belirtti.

"KIZIMI NARİN GİBİ KATLEDECEĞİNİ SÖYLÜYOR"

Ağırel açıklamasında şunları söyledi: "Maalesef yine bir tehdidi ifşa edeceğim. Bu kez sadece ben değil, tüm ailem hedefte. Bir kişi, isim de vererek 'şayet o kişi ile röportaj yaparsam' 13 yaşındaki kızıma, eşime, kız kardeşlerime tecavüz edip; onları 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor.

"ŞANTAJ YAPAN BİR ÇETENİN TEHDİTLERİ İLE UĞRAŞIYORUM"

Bu sefer, milyonlarca yurttaş gibi benim ve tüm ailemin kimlik bilgilerini ele geçiren, yapay zekâ ile porno fotoğraf/ video üretip şantaj yapan bir çetenin tehditleri ile uğraşıyorum. Adreslerimize kadar mahrem olması gereken tüm kişisel bilgilerimizin ellerinde olduğunu anladığım bu çete, ailemin tüm fertlerinin telefonlarına tehdit mesajları gönderiyor.

Mesajlarının bir kısmını paylaşıyorum… Emniyet Siber Suçlar bu kişilere hemen ulaşır isterse… Kayda geçsin diye paylaşıyorum. Biz gazetecilerin nasıl yaşadığını görün istiyorum."

Gazeteci Murat Ağırel'e eşi ve kızı üzerinden tehdit: Onları Narin gibi katledeceğim



Ağırel'in paylaştığı mesajların bir kısmı şu şekilde:

Gazeteci Murat Ağırel'e eşi ve kızı üzerinden tehdit: Onları Narin gibi katledeceğim
Gazeteci Murat Ağırel\'e eşi ve kızı üzerinden tehdit: Onları Narin gibi katledeceğim

Sosyal Medya, Murat Ağırel, Narin Güran, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Murat Ağırel'e eşi ve kızı üzerinden tehdit: Onları Narin gibi katledeceğim - Son Dakika

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