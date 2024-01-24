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Uğur Mumcu'nun 31. ölüm yıldönümünde Ayvalık'ta anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Uğur Mumcu'nun 31. ölüm yıldönümünde Ayvalık'ta anma töreni düzenlendi

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun 31 yıl önce hayatını kaybetmesinin ardından, Ayvalık ilçesindeki evinin önünde anma töreni düzenlendi. Törene Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ergin, Mumcu'nun cesur kalemi ve gerçekleri aktarma çabasını vurgulayarak, cinayetin aydınlatılmasını beklediklerini belirtti.

Uğur Mumcu\'nun 31. ölüm yıldönümünde Ayvalık\'ta anma töreni düzenlendi
24.01.2024 - 22:36,  Güncelleme: 23:00
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Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu vefatının 31. Yıldönümünde Ayvalık'taki evi önünde anıldı

BALIKESİR - 24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 31'inci yıl dönümünde Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinin önünde anma töreni düzenlendi.

Çok sayıda Ayvalıklı, Mumcu'nun evinin bulunduğu Armutçuk son durak mevki, Tapu Kadastro Evleri Sitesi'nin bahçesinde bir araya geldi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve belediye meclis üyelerinin yanı sıra anma törenine siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uğur Mumcu'nun şiirlerinin de seslendirildiği törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Geriye dönüp baktığımızda; Atatürkçü Düşünce derneğimizin kurucu genel Başkanı Prof. Dr. Muhammer Aksoy hunharca katledildi. Marmara Oteli'nin bombalanması sonucu Yasemin Cebenoyan ve yazar Onat Kutlar öldürüldüler. Evrensel gazetesinin yiğit çocuğu Metin Göktepe öldürüldü.Yine Ocak ayında Agos gazetesinin Genel yayın Yönetmeni; Ermeni asıllı Türk vatandaşımız Hrant Dink öldürüldü. Türk-Ermeni kardeşliğini savunan gerçek bir yurtseverdi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Gaffar Okkan şehit edildi. O, milletinin Emniyet Müdürü olabilen bir halk çocuğu, gerçek bir Atatürkçüydü. Gazeteci yazar Abdi İpekçi katledildi. Mehmet Ali Ağca'lar tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, arkasındaki karanlık güçlere ulaşılamaması içimizi kanatıyor. Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Turan Dursun, Çetin Emeç, Doğan Öz, Necip Hablemitoğlu ve daha dün Ali İsmail Korkmaz'lar, Berkin Elvan'lar, Mehmet Ayvalıtaş'lar, Ethem Sarısülük'ler, cumhuriyet ve demokrasi adına katledilmediler mi" diye sordu.

Öldürülen bütün bu insanların ortak özelliğinin cumhuriyetçi, demokrat, laik, Atatürk devrimlerine yürekten bağlı, tam bağımsız Türkiye'den yana ve antiemperyalisttiler olduğunu savunan Başkan Ergin, "Bu cinayetleri işleyen ve işleten karanlık güçler şunu bilsinler ki, yerli yabancı tüm vatan hainlerinin bütün baskı ve tehditlerine boyun eğmeyecek binlerce Atatürkçü vatan evladı karşılarına dikilecektir" dedi.

Demokrasinin, insan haklarının, hukukun üstünlüğünün ve laikliğin yılmaz savunucusu Uğur Mumcu'nun, Ankara'daki evinin önünde hain bir saldırı ile yok edilmesinin üzerinden 31 yıl geçtiğini hatırlatan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Failler ortaya çıkarılamadı. Ne yazık ki, bu ayıp hala devam ediyor. Uğur Mumcu, Türk basınının en cesur kalemlerindendi. Yayımladığı araştırma dosyaları, köşe yazıları ve kitaplarıyla, gerçekleri bize aktardı. Cumhuriyet ve aydınlanma karşısındaki tüm odakların üzerine korkmadan gitti. Ülkemizde laik, tam bağımsız Türkiye mücadelesi veren onlarca aydınımız susturulmak için katledildi. 31 yıl önce bizden alınan Uğur Mumcu da, gerçeğin halka iletilmesi, yolsuzlukların, haksızlıkların bilinmesi için kalemini kılıç gibi kullandı. Faili meçhul bir cinayetle yaşamdan kopartılan Uğur Mumcu'yu, Adalet ve Demokrasi şehitlerimizi unutmayacağız. Onun deyimiyle vurulduk ey halkım unutma bizi diye haykırıyor ve bu cinayetin aydınlatılmasını her zaman olduğu gibi hala sabırla bekliyoruz" diye konuştu.

Tören Başkan Mesut Ergin'in konuşmasının ardından vatandaşların, Uğur Mumcu'nun evinin önüne yüzlerce karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Uğur Mumcu'nun 31. ölüm yıldönümünde Ayvalık'ta anma töreni düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uğur Mumcu'nun 31. ölüm yıldönümünde Ayvalık'ta anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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