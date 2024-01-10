Gazeteciler Cemiyeti, 2023 Meslek Onur Ödülü\'nü Can Pulak\'a Takdim Etti

Haber: NİSANUR YILDIRIM/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Ankara'da bir resepsiyon düzenledi. Gazeteciler Cemiyeti, 2023 Meslek Onur Ödülü'nü gazeteci Can Pulak'a takdim etti. Gazeteci Can Pulak, "Büyüklerimiz 'Gazeteci olunmaz, doğulur' derlerdi. Galiba öyle doğduk ama öyle de öleceğim inşallah. Benim hayatımda yaptığım işlerin başında gazetecilik geldi. Sonuna kadar gazetecilikte yürüdüm. Gazetecilik meslek ilkelerinden ödün vermemeye gayret sarf ettim. Beni, hayatımın en büyük ödülüyle onurlandırdılar. Bu ödül, bir gazetecinin meslek hayatında kazanabilecek olduğu en büyük onurdur. Beni, buna layık görenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Ankara'da bu akşam bir resepsiyon düzenledi. Resepsiyona; Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Başkan Vekili Savaş Kıratlı, Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Genel Sekreter Kenan Şener, Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı. Resepsiyonun açılış konuşmasını Genel Sekreter Kenan Şener yaptı. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin 2023 Meslek Onur Ödülü'nü gazeteci Can Pulak'a takdim etti.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, şunları söyledi:

"BU CEMİYET YAŞADIKÇA BU KAPIDAN KORKU İÇERİYE GİRMEYECEK"

"78 yıldır bu çatılarımızın altına her türlü siyasi görüşten meslektaşlarımız ve dostlarımız bulundular. İki şey bu kapıdan hiç girmedi. Birisi korku. Bu kapıdan içeri korkuyu hiç sokmadık. Ondan dolayıdır ki 78 yıldır hangi siyasi parti iktidarda olursa olsun mesleğimize yönelecek her türlü tehlikeyi savmaya çalıştık. Bu cemiyet yaşadıkça bu kapıdan korku içeriye girmeyecek. İkincisi, bu kapıdan içeriye nerede çalışırsa çalışsın, görevi ne olursa olsun Atatürk düşmanları giremez. Bu çatı böyle bir çatı. Bayrağı böyle devraldık böyle de devam ettireceğiz.

"KAVGAMIZ, YAZDIKLARI, KONUŞTUKLARI İÇİN HAPSEDİLEN GAZETECİLERİN DAVASINI SAVUNMAK İÇİN"

10 Ocak artık Basın Bayramı değil. 10 Ocak Dayanışma Günü. 10 Ocak basın çalışanlarının, insan haklarına, demokrasiye ve hepsinden önemlisi basın özgürlüğüne uzanan ellerle mücadele etme, dayanışma günü. Onun için yıllardan beri bütün meslek kuruluşlarını birlikte mücadeleye davet ettim. Bütün örgütlerle birlikte bu kavgayı sürdürüyoruz. Kavgamız iktidarlarla siyasi partilerle değil. Kavgamız bu ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmaya çalışanlarla. Kavgamız, yazdıkları, konuştukları için hapsedilen gazetecilerin davasını savunmak için. Kavgamız bu ülkeyi sevmemiz, Türkiye sevdalısı olmamız ve her karışının savunulmasında bize görev verildiğini bildiğimiz için. Bu mücadelede hepiniz kol kola verdiniz, bizimle beraber oldunuz. Bu cemiyetin yaşaması, bu birlikteliğin sürmesiyle mümkün olacak."

2023 Meslek Onur Ödülü'nü alan gazeteci Can Pulak, şöyle konuştu:

"BENİ, HAYATIMIN EN BÜYÜK ÖDÜLÜYLE ONURLANDIRDILAR"

"Büyüklerimiz 'Gazeteci olunmaz, doğulur' derlerdi. Galiba öyle doğduk ama öyle de öleceğim inşallah. Benim hayatımda yaptığım işlerin başında gazetecilik geldi. Sonuna kadar gazetecilikte yürüdüm. Gazetecilik meslek ilkelerinden ödün vermemeye gayret sarf ettim. Bu meslekte elimden tutan değerli abilerimin öğütlerini ve yardımlarını gördüm. Ben bu çatının altında üye oldum olalı çok büyük bir gurur, onur, huzur duydum. Gazeteciler Cemiyeti üyesi olmak büyük bir ayrıcalıktır. Beni, hayatımın en büyük ödülüyle onurlandırdılar. Bu ödül, bir gazetecinin meslek hayatında kazanabilecek olduğu en büyük onurdur. Beni buna layık görenlere teşekkür ediyorum. Ben bu ülkede doğdum. Bu ülkeye aşığım, sevdalıyım. Bir Atatürk neferiyim. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına gözümü açtığım günden bu yana üzerinde dikkatle yürüdüm. Bir Türk olarak iftihar ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene."