Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin: RTÜK Kararları Basın Özgürlüğüne Yönelik Topyekûn Bir Saldırıdır

(ANKARA)-Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin RTÜK'ün TV kanallarına verdiği cezalara tepki gösterdi. Bilgin, "RTÜK, basına sopa göstermekten, eleştirel yayınları susturmaktan derhal vazgeçmelidir. RTÜK, iktidarın sansür sopası değil, yayıncılık ilkelerinin güvencesi olmak zorundadır. Bugünkü kararlar açıkça anayasal güvence altındaki ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelmiş topyekün bir saldırıdır. Bu kararları kınıyoruz, kabul etmiyoruz ve tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz."dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) 27 Mart tarihli toplantısında oy çokluğuyla aldığı, televizyon kanallarına yönelik yayın durdurma ile idari para cezalarını içeren kararları sert bir dille eleştirdi. Bilgin, kararların açık biçimde basın özgürlüğüne, halkın haber alma hakkına ve ifade özgürlüğüne ağır darbe vurduğunu söyledi.

Sözcü TV'ye verilen 10 gün yayın durdurma cezasını "tarihi bir skandal" olarak nitelendiren Bilgin, "Sözcü TV'ye, İstanbul, Ankara ve İzmir'den yapılan canlı yayınlar ve yorumlar gerekçe gösterilerek böylesine ağır bir ceza verilmesi, gazeteciliğin susturulması anlamına gelir. Ekranı 10 gün boyunca karartmak, halkın gözünü kapatmaktır. Karartılan ekran değil, demokrasidir." dedi.

"Mitingi canlı vermek suç olamaz!"

Halk TV ve Tele 1'e uygulanan para cezaları ve program durdurma kararlarına da tepki gösteren Bilgin, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingini yayınlamak, halkı bilgilendirmek suç haline getirildi. Mitingi canlı vermek suç olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a veya savcılara yönelik eleştiriler bahane edilerek basının susturulmak istendiğini belirten Bilgin "Oysa eleştiri demokrasinin temel taşıdır" dedi.

Now TV'ye uygulanan yüzde 2 para cezasını da hatırlatan Bilgin, "Yayınlarda hukuka aykırılık vurgulandı diye ceza verilmesi, artık RTÜK'ün hukuku değil, iktidarın hoşnutluğunu esas aldığını göstermektedir. Gazetecilik suç değildir, televizyonda yorum yapılması halkı kışkırtmak olamaz" ifadesini kullandı.

"Gazeteciliğe sopa gösteriliyor"

Bilgin, açıklamasının devamında şunlar söyledi: "RTÜK, basına sopa göstermekten, eleştirel yayınları susturmaktan derhal vazgeçmelidir. RTÜK, iktidarın sansür sopası değil, yayıncılık ilkelerinin güvencesi olmak zorundadır. Bugünkü kararlar açıkça anayasal güvence altındaki ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına yönelmiş topyekün bir saldırıdır. Bu kararları kınıyoruz, kabul etmiyoruz ve tüm meslektaşlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz."

"BBC muhabirinin sınır dışı edilmesi yanlış olmuştur"

BBC Muhabiri Mark Lowen'ın İstanbul'daki protestoları takip ederken gözaltına alınmasının ardından sınır dışı edilmesini de şiddetle kınayan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilgin, "Uluslararası basın mensuplarına yönelik bu tür uygulamalar, Türkiye'nin dünyadaki itibarını zedelemekten başka bir işe yaramaz. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi normlarına aykırı bu tavrın, basın özgürlüğüne ve demokrasimize hiçbir katkısı olamaz. Türkiye'nin böylesi uygulamalardan derhal vazgeçmesi, halkına ve dünyaya açık bir ülke olduğunu göstermesi gerekir" dedi.