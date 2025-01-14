Gazetecilere Saldırılar: Ölü Sayısı 204'e Ulaştı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında bir basın mensubunun daha yaşamını yitirmesiyle, ölen gazetecilerin sayısı 204'e çıktı.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamı dünyaya duyurmak için hayatları pahasına görev yapan Filistinli gazetecileri doğrudan ve sistematik olarak hedef almaya devam ediyor.

İsrail ordusunun öldürdüğü son basın çalışanı Filistin'deki Safa Haber Ajansı Editörü Muhammed Beşir et-Telmis oldu. Telmis, İsrail uçaklarının Gazze'nin Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansının (AA) Gazze'deki serbest kameramanı Said Ebu Nebhan da İsrail ordusunun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde uzun namlulu silahla hedef aldığı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Buna göre, İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 204 gazeteciyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'deki Filistinli basın mensuplarını sık sık hedef alıyor

İsrail ordusu, uluslararası sözleşmelere göre dokunulmazlığı olan basın mensuplarını Gazze'de düzenlediği saldırılarla sık sık hedef almaya devam ediyor.

İsrail güçlerinin 11 Ocak 2024'te düzenlediği saldırıda, Filistinli gazeteciler Fuad Ebu Hammaş ve Muhammed es-Selasini yaşamını yitirdi.

AA'nın Gazze'deki serbest kameramanı Hasan Hamad'ın Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki evi, İsrail ordusunun 6 Ekim 2024'te düzenlediği saldırının hedefi olurken, Hamad söz konusu saldırıda yaşamını yitirdi.

Gazze'nin en saygın gazetecilerinden biri olarak bilinen Filistin Basın Evi Kurumu Müdürü Bilal Cadallah da 23 Kasım'da Gazze'den güneye doğru giderken Zeytun Mahallesi'nde İsrail tanklarının bombardımanında öldürüldü.

Aksa'nın Sesi Radyosu'nda çalışan İman Hatim eş-Şanti de İsrail ordusunun 11 Aralık'ta Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesinde bir eve düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.

Hatim eş-Şanti'nin öldürüldüğü saldırıdan bir gün sonra İsrail askerleri, Nusayrat Mülteci Kampı'na baskın düzenlerken, bu saldırıda Al Jazeera televizyonu kameramanı Ahmed el-Levh hayatını kaybetti.

Lübnan televizyon kanalı El- Meşhed'in Gazze'deki muhabiri Muhammed Baluşe ise 14 Aralık'ta bir başka İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda El-Kuds el-Yevm (alqudstoday-tv) televizyonuna ait canlı yayın aracına 26 Aralık'ta düzenlediği bombalı saldırıda 5 gazeteci öldürüldü.

İsrail, basın mensuplarıyla birlikte ailelerini de kasıtlı saldırılarla hedef aldı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda basın mensupları, aile üyelerinin öldürülmesi gibi olaylarla da karşı karşıya kaldı.

AA'nın Gazze'deki foto muhabiri Ali Cadallah'ın evi 13 Ekim'de bombaların hedefi oldu. Saldırıda Cadallah'ın babası ve kardeşleri dahil ailesinden en az 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 23 Ekim'de Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, Al Jazeera televizyonunun muhabiri Vail ed-Dahduh'un eşi, oğlu, kızı ve 18 aylık torunu ile ailesinden 8 kişi öldü.

Han Yunus kentini hedef alan 1 Kasım'daki bombardımanda ise Filistin TV Muhabiri Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in 5 Kasım'daki saldırılarında da AA kameramanı Muhammed el-Alul, 4 çocuğunu ve 3 kardeşini kaybetti.

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, "insani ara" sonrasında 1 Aralık'ta yeniden başlattığı saldırılarda bir günde biri AA serbest habercisi, kameraman Muntasır es-Savvaf olmak üzere 3 gazeteci daha öldürüldü.

Savvaf, 18 Kasım 2023'te kendisi gibi gazeteci olan babası Mustafa es-Savvaf, annesi, iki kardeşi ve onların çocukları dahil 45 akrabasını kaybetti.

İsrail ordusunun 1 Aralık'ta düzenlediği hava saldırısında da Savvaf'ın kardeşi Mervan ve bazı akrabaları yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 645 Filistinli öldü, 110 bin 12 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.