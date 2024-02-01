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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, fenilketonüri hastalığına yönelik gen tedavisi çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, fenilketonüri hastalığına yönelik gen tedavisi çalışmalarına başladı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, fenilketonüri hastalığına yönelik gen tedavisi çalışmalarına başladı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, genetik fenilketonüri (PKU) hastalığına yönelik gen tedavisi çalışmalarını başlattı. Çalışmalar beyin içine uygulanan ameliyatsız bir tedavi yöntemi olarak gerçekleştiriliyor. Bu çalışma, Türkiye ve dünya tıp tarihinde önemli bir gelişmeye olanak sağlayacak. Gen tedavisi çalışmaları 37 uzmandan oluşan bir ekip tarafından yürütülüyor ve şu ana kadar 2 hastaya uygulandı. Hastaların durumu iyi ve sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, yenidoğan taramalarıyla genetik hastalıkları erken teşhis etme konusunda önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, yurt dışından genetik hastalığı olan kişilerin de başvurduğu bir merkezdir. Gazze'de tedaviye ihtiyacı olan çocuklar Türkiye'ye getirilerek öncelikli olarak tedavi edilecektir.

01.02.2024 18:47  Güncelleme: 18:48
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, kalıcı beyin hasarına neden olabilen genetik fenilketonüri (PKU) hastalığına yönelik ilk kez gen tedavisi çalışmalarını başlattı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Genetik Bilim Dalı Başkanı ve Faz-1 Klinik Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Süheyl Ezgü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaları süren gen tedavisinin beyin içine uygulandığını kaydetti.

Bunun, ameliyatsız bir tedavi yöntemi olduğunu vurgulayan Ezgü, bu çalışmanın sadece Türkiye değil, dünya tıp tarihinde de çok önemli gelişmelere olanak sağlayacağını vurguladı.

Prof. Dr. Ezgü, gen tedavisi çalışmalarını 37 uzmandan oluşan bir ekiple yürüttüklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Ülkemizde çok sık rastlanılan fenilketonüri hastalığında, hastalığın kesin çözümünü hedefleyen bir gen tedavisi dünyada ilk kez merkezimizde uygulandı. Damar yoluyla 2 hastamıza uygulandı, şu an durumları gayet iyi, sağlıklı bir şekilde devam ediyorlar."

Genetik hastalıkları bulgu vermeden yakalamanın en erken ve kesin yolunun yenidoğan taramaları olduğuna dikkati çeken Ezgü, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesine, yurt dışından da genetik hastalığı bulunan kişilerin başvurduğunu anlattı.

Prof. Dr. Ezgü, Gazze'de, genetik hastalığı bulunup yeni tedavilere ulaşma ihtiyacı olan 3-4 çocuğun Türkiye'ye getirilerek tedavilerine öncelik tanınacağını belirtti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, fenilketonüri hastalığına yönelik gen tedavisi çalışmalarına başladı - Son Dakika
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