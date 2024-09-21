Gaziantep'te Depremzede Çocuklar Yamaç Paraşütü Festivali'ni Heyecanla İzledi - Son Dakika
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Gaziantep'te Depremzede Çocuklar Yamaç Paraşütü Festivali'ni Heyecanla İzledi

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali, depremzede çocukların büyük ilgisiyle karşılaştı. 30 kulüpten 110 sporcunun katıldığı festival, sporun güçlendirici yanı ile depremden etkilenen çocuklara moral kaynağı oldu.

21.09.2024 18:22  Güncelleme: 18:28
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Gaziantep'te yamaç paraşütü heyecanı yaşandı depremzede çocuklar merakla izledi

GAZİANTEP - Depremlerde büyük acıların yaşandığı ve yıkımların olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Yamaç Paraşütü Festivali'nde büyük heyecan yaşandı. Sporcuların paraşütle uçtuğu anları depremzede çocuklar ve gençler ilgi ve merakla takip etti.

Deprem bölgesi olan Nurdağı ilçesinin kırsal Sakçagözü Mahallesi'nde dün başlayan Yamaç Paraşütü Festivali büyük ilgi ve heyecanla devam ediyor. Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü iş birliğinde ilk defa düzenlenen Yamaç Paraşütü Festivali'ne 30 kulüp, 110 yamaç paraşütü sporcusu katılıyor. Sporcuların paraşütle uçtuğu eşsiz anları ise depremzede çocuklar ile gençler ilgi ve merakla takip etti.

Festival hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yasin Tepe, "Gaziantep için olağanüstü bir hafta sonu yaşıyoruz. Yamaç paraşütleri bir bir kalkıyor. Sporcularımız Türkiye'nin dört bir yanından geldi. 30 tane kulübün katılım sağladığı, 110 tane sporcunun aktif olarak burada yer aldığı muhteşem bir festival var. 5 yıldır emek ve mücadele veriliyor. Bugün ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. Bu festivale emek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin hanımefendi başta olmak üzere şehrimizin tüm milletvekillerine, Ankara'da bize destek veren bütün büyüklerimize, bizlere ve Gaziantep'imize böyle bir güzellik yaşattıkları için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü sporcular hakikaten ülkenin dört bir yanından büyük bir fedakarlıkla, aşkla gelerek buradaki muhteşem pistten uçuş yaparak çok güzel havada süzülerek alana iniş gerçekleştiriyorlar. Çok heyecanlıyız. Özellikle Nurdağı ve İslahiye'den çocuklarımız var. Aslında bu uçuş festivalimizin ana teması Nurdağı ve İslahiye'deki depremzede çocuklarımızın üzerinden psikolojik ve sosyolojik olumsuz etkilerin kaldırılması için inanılmaz bir organizasyon oldu. Böyle bir organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan tüm sporcularımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Rekortmen Kaderim Boyacı'dan anlamlı mesaj

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 'Spor Şehri Gaziantep' sloganıyla sporun her alanına destek vererek hayata geçirdiği festivalde Türkiye'nin farklı illerinden gelen yamaç paraşütü sporcuları bir araya geldi. Festivalin en dikkat çekici sporcularından biri ise dünya rekorunu 13 saat havada kalarak elinde bulunduran Kaderim Boyacı oldu. Dünya yamaç paraşütü havada kalma süresi rekortmeni olan Kaderim Boyacı, festivalin açılışında yaptığı konuşmada Gaziantep'in kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Boyacı, "Bu rekoru elde etmem Gaziantep'te aldığım eğitimle mümkün oldu. Fatma Şahin'in önderliğinde tarihte ilk kez Gaziantep'te yamaç paraşütü festivali düzenliyoruz. Bundan 5 yıl önce hikayemiz burada başladı. Yamaç paraşütü eğitimi aldıktan sonra, buranın büyük bir hazine olduğunu keşfettik. İlk Türkiye rekorları bu bölgede kırıldı ve bu potansiyelin geliştirilmesi için çalışmalar başlattık. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle yaptığımız iş birliği sayesinde bugün burada bu festivalin meyvelerini topluyoruz" ifadelerini kullandı.

Sporseverlere ve ziyaretçilere özel deneyim

Boyacı, yamaç paraşütü festivalinin sadece bir uçuş etkinliği olmadığını, aynı zamanda geleceğin sporcularını yetiştirmek için bir fırsat sunduğunu dile getirdi. "Burada sadece pilotlar uçmuyor, aynı zamanda ziyaretçilere de bu deneyimi yaşatma şansı sunuyoruz. Herkesin bu spordan keyif almasını istiyoruz. Dünya rekoru kırdık ama bu festivalle yeni sporcular yetişecek, altyapısını hazırlıyoruz" diye konuştu.

Festival etkinliklerle devam ediyor

Festival, sporcuların ve ziyaretçilerin katılımıyla dolu dolu geçecek. Üç gün boyunca sürecek kamplı etkinlikler sırasında profesyonel sporcular eşliğinde yamaç paraşütü deneyimi yaşamak isteyenler belirlenen ücret karşılığında uçuş yapabilecek. Festival, 22 Eylül'e kadar devam edecek ve Gaziantep'in spor turizmine katkıda bulunacak. Heyecan verici etkinlik yamaç paraşütü sporuna ilgi duyan herkes için unutulmaz anlar vaat ediyor. Gaziantep'te ilk kez düzenlenen bu festival aynı zamanda şehrin spor kültürünü daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Gaziantep\'te Depremzede Çocuklar Yamaç Paraşütü Festivali\'ni Heyecanla İzledi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Depremzede Çocuklar Yamaç Paraşütü Festivali'ni Heyecanla İzledi - Son Dakika

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