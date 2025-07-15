Gaziantep ve çevre illerde 15 Temmuz dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman ve Malatya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Yeşilkent Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Törende, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Ardından protokol üyeleri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Malatya

Malatya Şehir Mezarlığı'nda 15 Temmuz şehidi Fuat Bozkurt'un kabri başında düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, şehidin kabrine karanfil bıraktı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki şehitlikte, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Vali Mükerrem Ünlüer, kabirlere karanfil bıraktı, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Ardından Ünlüer ve beraberindekiler, FETÖ'nün Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yaptığı bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Niyazi Ergüven'in Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle süren program, okunan duanın ardından sona erdi.

Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ndeki "15 Temmuz Milletin Zaferi" temalı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da ise Bediüzzaman Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi.

Tören kapsamında, 15 Temmuz şehidi Mustafa Direkli'nin kabri ziyaret edilerek, dua okundu.

Törene, şehit ailesinin yanı sıra Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy katıldı.

Kilis

Kilis'te şehitlikte düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

Programa, Vali Tahir Şahin, 1. Hudut Alay ve Garnizon Komutanı Piyade Kıdemli Albay Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar ve diğer ilgililer katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'daki Yeni Mezarlık'ta düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Osman Varol, Belediye Başkan Yardımcısı Ufuk Bayır, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.