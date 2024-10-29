Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları - Son Dakika
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Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlamaları

Gaziantep ve çevre illerde Cumhuriyet\'in 101. yıl dönümü kutlamaları

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

29.10.2024 13:46
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Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen tören, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hakan Aslansoy ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç'ın tören birliklerini selamlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Çeber, Cumhuriyet'in önemini anlattı.

Tören, jandarma komando birliğinin gösterisi ve güvenlik birimlerinin geçidiyle sonlandı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'daki Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende ise saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okundu.

Vali Hasan Şıldak'ın konuştuğu törende, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu, resmi geçit yapıldı.

Etkinlikler kapsamında bir grup ellerinde Türk bayrağı ile Göbeklitepe'ye yürüyüş gerçekleştirdi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı dalgıç polisleri ise batık şehir Halfeti'de su altında Türk bayrağı açtı.

Malatya

Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnönü Caddesi'nde beraberindeki 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile tören birliklerini ve vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okundu.

Protokol üyelerine çocuklar tarafından manşetinde "Cumhuriyet"in ilan edilmesini anlatan gazete dağıtıldı.

Vali Yavuz, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde başlayan, aziz milletin büyük bir iman gücüyle sürdürdüğü Milli Mücadelenin zaferle sonuçlanması ile 29 Ekim 1923'te kurulduğunu hatırlatan Yavuz, şehit kanlarıyla sulanmış bu mukaddes toprakların, bugünün çocuklarına yalnızca bir miras değil, büyük bir sorumluluk da bıraktığını vurguladı.

Çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törene MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 7. Anajet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hüseyin Sabri Akyol, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tolunay Başer ile ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman

Adıyaman Valiliği bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Osman Varol'un konuşma yaptığı törende, öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından yapılan tören geçişiyle sona erdi.

Kilis

Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Tahir Şahin, törende Cumhuriyetin 101 yıl önce bugün kurulduğunu anımsatarak, "29 Ekim 1923, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en önemli simgelerinden biridir. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı büyük bir miras, özgürlüğümüzün ve ulusal egemenliğimizin simgesidir." dedi.

Öğrencilerin gösterilerinin ardından tören, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve geçitle son buldu.

Törene Belediye Başkanı Hakan Bilecen, MHP Kilis Milletvekili Mustafa Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Coşkun, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Doğu ile kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Vali Mükerrem Ünlüer'in makamında tebrikleri kabulüyle başlayan kutlamalar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki etkinliklerle devam etti.

Vali Ünlüer, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, askeri araçtan halkı selamladı.

Yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisinde olduklarını söyleyen Vali Ünlüer, Türkiye Cumhuriyeti'nin milletin ortak eseri olduğunu ifade etti.

Ünlüer, "Ülkemiz, aziz milletimiz için olduğu kadar, dünyanın mazlum ve mağdurları için de bir umut ışığı olarak doğmuş ve bu fonksiyonunu artan bir şekilde devam ettirmektedir." diye konuştu.

Jandarma ve polis özel harekat görevlilerince çeşitli gösterilerin yapıldığı kutlama etkinliği, geçit töreniyle sona erdi.

Törene AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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