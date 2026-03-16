Gaziantep ve çevre illerde Kadir Gecesi idrak edildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep ve çevre illerde Kadir Gecesi idrak edildi

Gaziantep ve çevre illerde Kadir Gecesi idrak edildi
16.03.2026 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'da Kadir Gecesi dolayısıyla programlar yapıldı.

Gaziantep İl Müftülüğünce Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

Şehitkamil ilçesindeki Lütfiye Ali Kılçık Camisi'nde toplanan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Namaz vakti öncesi camiye gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti ve vaaz dinledi.

Camideki yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar avluya serilen hasır üzerinde namaz kıldı.

Namaz çıkışında vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.

Şanlıurfa

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu."

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, buradaki camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Teravih namazının ardından ise mevlit okutuldu.

Kahramanmaraş

Kadir Gecesi'nde Kahramanmaraş'taki camiler doldu taştı.

İl Müftülüğü tarafından kent geneli ve ilçelerdeki camilerde yatsı namazından önce Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, dua edildi.

Ulu Cami yeniden cemaatle doldu

6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören tarihi Ulu Cami, restorasyon sürecinin ardından Kadir Gecesi'nde ibadete açıldı.

İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, namaz öncesi vaaz verdi.

Geceyi idrak etmek isteyen vatandaşlar camide namaz kılarak dua etti.

Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını cami dışında kılmak zorunda kaldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından camilerden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kilis

Kilis'te Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti.

İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Akşam namazının ardından camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılarak dua etti. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmak durumunda kaldı.

Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Adıyaman

Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti.

Meydan Camisi'nde il müftülüğünce düzenlenen programda namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi. Akşam namazının ardından camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılarak dua etti.

Namaz sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Dİyanet Vakfı Adıyaman Şubesi'nce vatandaşlara "Hediyem Kur'an olsun" projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Program sonrası vatandaşlara Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce salep ikram edildi.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 22:40:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.