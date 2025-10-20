Gaziemir'de Cami Avlusunda Bırakılan Bebek Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziemir'de Cami Avlusunda Bırakılan Bebek Hastaneye Kaldırıldı

Gaziemir\'de Cami Avlusunda Bırakılan Bebek Hastaneye Kaldırıldı
20.10.2025 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Gaziemir'de cami avlusuna bırakılan bebek, hipotermi teşhisi ile hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, bir cami avlusuna bırakılan erkek bebek hastaneye kaldırıldı. Hipotermi teşhisi konulan bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olay, Beyazevler Merkez Camisi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kapüşonlu bir kadının kucağındaki bebeği cami avlusundaki bankın üzerine bırakıp uzaklaştığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlileri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğe hipotermi teşhisi konuldu. Bebek, yenidoğan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Polis, bebeği bırakan kadının kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Gaziemir, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, İzmir, Bebek, Cami, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziemir'de Cami Avlusunda Bırakılan Bebek Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’nin İl Genel Kurulu’nda etek krizi Ortalık fena karıştı CHP'nin İl Genel Kurulu'nda etek krizi! Ortalık fena karıştı
TFF’den tepki çeken karar Süper Lig devlerinin maçları çakışacak TFF'den tepki çeken karar! Süper Lig devlerinin maçları çakışacak
27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü 27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’yu “uyuşturucu lideri“ olarak nitelendirdi Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu "uyuşturucu lideri" olarak nitelendirdi
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic’i deplasmanda devirdi Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi
Süper Lig’in yeni yıldızı, çocuklarla kaldırımda futbol oynadı Süper Lig'in yeni yıldızı, çocuklarla kaldırımda futbol oynadı

14:32
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var
13:54
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı Yeni ayrıntılar
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar
13:12
İsrail’de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü
13:12
Bahçeli talimat verdi MHP “Hayırlı Günler Komşum“ ziyaretlerine başlıyor
Bahçeli talimat verdi! MHP "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretlerine başlıyor
12:37
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hiç kimse polisimize ’’düşman’’ deme alçaklığına cüret edemez
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hiç kimse polisimize ''düşman'' deme alçaklığına cüret edemez
12:33
Diploma davasında gerginlik İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2025 14:51:15. #.0.6#
SON DAKİKA: Gaziemir'de Cami Avlusunda Bırakılan Bebek Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.