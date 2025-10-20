İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, bir cami avlusuna bırakılan erkek bebek hastaneye kaldırıldı. Hipotermi teşhisi konulan bebek, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Olay, Beyazevler Merkez Camisi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Kapüşonlu bir kadının kucağındaki bebeği cami avlusundaki bankın üzerine bırakıp uzaklaştığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlileri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğe hipotermi teşhisi konuldu. Bebek, yenidoğan yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Polis, bebeği bırakan kadının kimliğinin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Gaziemir'de Cami Avlusunda Bırakılan Bebek Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?