Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı

23.07.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziosmanpaşa'da bir ecza deposunu kurşunlayan silahlı saldırgan, kaçarken ters yöne girip İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası aracını bırakıp yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için polis geniş çaplı operasyon başlattı.

Gaziosmanpaşa'da boş olduğu belirtilen bir ecza deposuna silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, olay yerinden kaçtığı sırada ters yöne girince İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yaya olarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı

GÜPEGÜNDÜZ KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, sabah saatlerinde Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobiliyle bir ecza deposunun önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, binaya doğru art arda ateş açtı. Saldırının ardından aracıyla hızla uzaklaşmak isteyen şüpheli, kaçış rotasında ters yöne girdi ve bir İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı

ALACAK VERECEK ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI 

Kaza sonrası aracı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, hedef alınan ecza deposunun saldırı sırasında boş olduğu belirlendi. Olayın, bina kiralama süreci nedeniyle yaşanan bir alacak verecek anlaşmazlığından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı

ARAÇTA SAHTE PLAKA VE FİŞEK BULUNDU 

Saldırıda kullanılan aracın N.M.Ç. (54) adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramalarda 1 adet fişek ile tescilsiz 1 çift sahte plaka ele geçirildi. Kriminal inceleme için araca el konulurken, polisin şüpheli veya şüphelileri yakalamaya yönelik operasyonları devam ediyor.

Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Operasyon, Güvenlik, Güncel, Polis, Kaza, İETT, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yanan evde cansız bedeni bulundu Yanan evde cansız bedeni bulundu
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Yeni Parti ne zaman kuruluyor Özgür Özel tarih verdi Yeni Parti ne zaman kuruluyor? Özgür Özel tarih verdi
Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
2027 hac kura sonuçları açıklandı 2027 hac kura sonuçları açıklandı
Esenler’de sokakta oynayan çocuklar, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu Esenler'de sokakta oynayan çocuklar, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu

16:55
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Fatma Soydaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:13
Cemil Tugay’dan Ankara’da dikkat çeken ziyaret
Cemil Tugay'dan Ankara'da dikkat çeken ziyaret
15:55
Gözaltına alınan Fatma Soydaş’a bir darbe daha
Gözaltına alınan Fatma Soydaş'a bir darbe daha
15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:42
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
14:38
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
14:27
Fenerbahçe’de 7 istifa birden Aziz Yıldırım’ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
14:01
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 17:18:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.