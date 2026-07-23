Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı

Gaziosmanpaşa'da boş olduğu belirtilen bir ecza deposuna silahlı saldırı düzenleyen şüpheli, olay yerinden kaçtığı sırada ters yöne girince İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası yaya olarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

GÜPEGÜNDÜZ KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, sabah saatlerinde Karayolları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobiliyle bir ecza deposunun önüne gelen kimliği belirsiz şüpheli, binaya doğru art arda ateş açtı. Saldırının ardından aracıyla hızla uzaklaşmak isteyen şüpheli, kaçış rotasında ters yöne girdi ve bir İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

ALACAK VERECEK ANLAŞMAZLIĞI İDDİASI

Kaza sonrası aracı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, hedef alınan ecza deposunun saldırı sırasında boş olduğu belirlendi. Olayın, bina kiralama süreci nedeniyle yaşanan bir alacak verecek anlaşmazlığından kaynaklandığı üzerinde duruluyor.

ARAÇTA SAHTE PLAKA VE FİŞEK BULUNDU

Saldırıda kullanılan aracın N.M.Ç. (54) adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Araçta yapılan aramalarda 1 adet fişek ile tescilsiz 1 çift sahte plaka ele geçirildi. Kriminal inceleme için araca el konulurken, polisin şüpheli veya şüphelileri yakalamaya yönelik operasyonları devam ediyor.