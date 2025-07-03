Gazze'de Soykırım İddiası

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, "Bütün dünyanın gözleri önünde büyük bir soykırım yapılmaktadır. Gazze'de on binlerce kardeşimiz kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden siyonistler tarafından hunharca katlediliyor." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Köylü, derneğin Ankara'nın Haymana ilçesinde düzenlenen Değerlendirme ve Eğitim Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünya ve Türkiye'de meydana gelen olayları değerlendirdi.

Savaşların, işgallerin ve katliamların bütün dünyanın gözleri önünde meydana geldiğini vurgulayan Köylü, "Bütün dünyanın gözleri önünde büyük bir soykırım yapılmaktadır. Gazze'de on binlerce kardeşimiz kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden siyonistler tarafından hunharca katlediliyor. Bir taraftan katledilirken bir taraftan da küçük çocuklarımızı öldürmenin, cinayetlerinin meşru bir hareket olduğunu bütün dünyaya, insanlığa kabul ettirmeye çalışıyorlar." açıklamalarında bulundu.

Köylü, Gazze'ye abluka ve ambargo uygulandığını anımsatarak, önümüzdeki günlerde kapıların bir kez daha açılacağını ümit ettiğini kaydetti.

Mısır'da 20 tır dolusu yardım malzemesini hazır vaziyette beklettiklerini aktaran Köylü, kapılar açıldığında malzemeleri Gazze'de dağıtacaklarını bildirdi.

"Gazze'deki katliamı, soykırımı destekliyorlar"

Köylü, katliamlar karşısında sessiz kalmanın İslam'a, Müslümanlığa ve insanlığa karşı yapılan en büyük ihanet olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Müslümanların tam bir acziyet içerisinde olduğunu görüyoruz ama küfür topluluklarının bir bütün olarak hareket ettiğine şahit oluyoruz. Yani ortada sadece bir İsrail görünüyor ama arkasında ABD, AB, İngiltere, Fransa, Almanya gibi batılı devletler var. Gazze'deki katliamı, soykırımı destekliyorlar. Bütün insanlık bir imtihandan geçiyor. Gazzeli Müslümanlar kanlarıyla, şehadetleriyle bu imtihanı gerçekleştiriyorlar. Bütün insanlığa küfür dünyasının ne kadar hunhar, hain, alçak ve kan içici olduklarını ortaya koymuş oluyorlar."

"Kurban etlerini 1 milyon 600 bin gerçek muhtaca dağıttık"

Mustafa Köylü, "Biz Cansuyu ailesi olarak milli görüşçüyüz. Hiçbir zaman sürtüşmenin, kavganın, küsmenin, darılmanın, ayrılmanın tarafı olmayacağız. Biz, Erbakan Hocamızın bize çizdiği rota üzerinde ilerlemeye devam edeceğiz. Milli görüşçüler olarak buradayız ve inşallah canımızı teslim edinceye kadar da burada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dernek olarak 21'inci kez büyük kurban organizasyonunu başarıyla tamamladıklarını belirten Köylü, şunları kaydetti:

"Bize emanet edilen hayırseverlerin kurbanlarını dünyanın dört bir yanında keserek, etlerini de 1 milyon 600 bin gerçek muhtaca dağıttık. Allah, hepinizden razı olsun. Biz sadece kurban kesen bir kuruluş değiliz. Cansuyu Derneği olarak 25 ana kalemde faaliyet yürütüyoruz. Su kuyuları açıyoruz, dünyanın pek çok yerinde yaşamakta olan yetimlere bakıyoruz, katarakt ameliyatları yapıyoruz, sünnet yapıyoruz, Kur'an-ı Kerim dağıtıyoruz, canlı hayvan dağıtımı yapıyoruz, gıda dağıtıyoruz, kalıcı eserler yapıyoruz."