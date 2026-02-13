Gazze'de yerinden edilen Filistinliler, çadırların arasında "ramazan sevinci" yaşatmaya hazırlanıyor - Son Dakika
Gazze'de yerinden edilen Filistinliler, çadırların arasında "ramazan sevinci" yaşatmaya hazırlanıyor

13.02.2026 12:17
DEYR İsrail'in 2 yılı aşkın soykırımına maruz kalan Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah bölgesinde evlerinin saldırılarda yıkılması nedeniyle çadırlarda yaşayan Filistinli aileler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları süslemelerle ramazan sevincini yaşamaya çalışıyor.

DEYR İsrail'in 2 yılı aşkın soykırımına maruz kalan Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah bölgesinde evlerinin saldırılarda yıkılması nedeniyle çadırlarda yaşayan Filistinli aileler, kendi imkanlarıyla hazırladıkları süslemelerle ramazan sevincini yaşamaya çalışıyor.

Gazze Şeridi, Ekim 2023'te başlayan ve 2 yılı aşkı süredir devam eden soykırımı sonrası ilk ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyor.

İsrail Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi zaman zaman ihlal etse de Gazze'deki 2 milyonu aşkın Filistinli, 2 yılı aşkın süre soykırımdan sonra ilk kez geniş çaplı saldırılar olmadan ramazan ayını idrak edecek.

Evlerin neredeyse tamamına yakının İsrail saldırılarında yıkıldığı Gazze'de yüzbinlerce Filistinli ramazan ayını çadırlarda karşılayacak.

Filistinliler, birkaç yıl öncesine kadar evlerinde, sevdikleriyle karşıladıkları ramazanı bu yıl buruk idrak edecek. İsrail'in yardım girişlerini kısıtlaması ve 2 yılı aşkın süren saldırı nedeniyle hayatların altüst olduğu Gazze'deki Filistinliler, yaşadıkları acılara ve her türlü zorluğa rağmen ramazan ayının sevincini yaşamak, ramazan geleneklerini devam ettirmek istiyor.

İsrail saldırılarını evlerini kaybettikleri için Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah'ta çadırlarda kalan Filistinliler, ramazan ayını karşılamak için hazırlıklara şimdiden başladı.

Ramazanı en iyi şekilde karşılamak, acılara rağmen ramazan coşkusunu yaşatmak isteyen Filistinliler, 11 ayın sultanının gelmesinden günler öncesine el işi süslemeleri hazırladı.

Filistinliler, ramazan ayı için yardım kolileri ve kartonlardan yaptıkları el işi süslemeleri Deyr el-Belah'ta kaldıkları çadırlarının olduğu bölgelere astı.

İsrail soykırımından önce evlerine astıkları kandiller ve birbirinden renkli ışıklarla ramazanı karşılayan Gazzeliler, şimdi gıda kolilerinden ve kartondan yaptıkları süslemelerle ramazan sevincini az da olsa yaşamak için çaba gösteriyor.

Ramazanda katliamların bitmesi ümidi

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'dan Deyr el-Belah'taki kampa göç etmek zorunda kalan Muhammed Necib el-Yazici, İsrail'in Ekim 2023'te başalayan ve 2 yıldan fazla süren saldırıları nedeniyle son yıllarda ramazan aylarını zor koşullar altında geçtiğini belirtti.

Bu nedenle Gazze'de çocukların ve yaşlıların ramazan atmosferini yeterince yaşayamadığını ifade eden Yazici, "El yapımı süslemelerle çocuklarımıza biraz olsun sevinç yaşatmak istiyoruz. Ailelerin büyük kayıplar verdiği bu ortamda, ramazanı hatırlatan küçük bir hazırlık bile çocuklar için önemli." dedi.

Gazze'deki ateşkes sonrasında bu ramazan ayında İsrail'in bölgedeki katliamının durmasını ümit ettiklerini belirten Yazici, "Bu yıl ramazan geçen yıldan farklı. Geçen yıl, bombardıman altında, şehitler ve birçok sıkıntı nedeniyle kutlamak zor oldu. Ama bu yıl, Allah'tan ramazan ayının şehitsiz, yaralanmasız, her türlü şiddet olmadan geçmesini umuyoruz. Allah'tan tüm evlere ve tüm çadırlara neşe ve mutluluk getirmesini diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İmkanlarımız çok sınırlı ama çocuklar için bir şeyler yapmak istiyoruz"

Kampta ramazan için hazırlık yapan bir diğer yerinden edilmiş Filistinli Ümmü Sair Ebu Avde de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ailesinden birçok kişiyi kaybettiğini, buna rağmen çocukların ramazan sevincini yaşayabilmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Ebu Avde, "Oğlum şehit oldu, torunum şehit oldu, kardeşlerim ve ailemizin birçok üyesi. Halkımız şehit oldu. Artık mutluluk yok. Mutlu olmamız için maddi imkanımız da yok. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.

"İmkanlarımız çok sınırlı ama çocuklar için bir şeyler yapmak istiyoruz." diyen Ebu Avde, "Yardım kolilerinin kartonlarından, yumurta kutularından süsler yapıyoruz. Amacımız biraz olsun çocukları sevindirmek." dedi."

Ebu Avde, zorlu yaşam koşullarının hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendilerini etkilediğini belirterek ramazan ayının kampta yaşayan ailelere moral olmasını temenni etti.

Ramazan sevincini çocuklar için yaşatmaya çalıştıklarına dikkati çeken Ebu Avde, "Çocuklar sadece mutlu olmak istiyorlar. Bir çocuk için yapabileceğiniz her şey onları mutlu eder." şeklinde konuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim'de ilan edilen ateşkesten bu yana İsrail'in 591 Filistinliyi öldürdüğünü, 1578 kişiyi yaraladığını açıkladı.

Saldırıların başladığı Ekim 2023'ten beri ise Gazze'deki toplam can kaybı 72 bin 45 olurken, yaralı sayısının 171 bin 686 kişi olarak duyuruldu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze

