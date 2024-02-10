Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 27.947'ye yükseldi - Son Dakika
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Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 27.947'ye yükseldi

Gazze\'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 27.947\'ye yükseldi

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 27.947'ye ulaştığını açıkladı.

10.02.2024 15:42  Güncelleme: 15:42
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GAZZE, 10 Şubat (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı Cuma günü, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27.947'ye yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Gazze'deki İsrail saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 27.947'ye yükseldi - Son Dakika
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