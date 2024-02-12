Gazze\'deki hükümet, İsrail\'in Refah\'taki katliamının sorumlusunun ABD yönetimi ve uluslararası toplum olduğunu belirtti

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Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, güneydeki Refah kentinde işlediği "korkunç katliamın" sorumlusunun ABD yönetimi ile uluslararası toplum olduğunu belirtti.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah'ta korkunç bir katliam gerçekleştirerek tamamı sivil, çocuk ve kadın olmak üzere 100'den fazla kişiyi öldürdüğü, bunların yaklaşık 80'inin hastanelere getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in bu korkunç katliamı önceden tasarladığı, 100 kişinin öldürülmesinin yanı sıra 24 ev, çok sayıda cami ve kurumun da bombalandığı ve yıkıldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun, 1,4 milyonu aşkın kişinin yaşadığı ve "güvenli olduğu" iddia edilen Refah'ın durumunu hiç hesaba katmadığı vurgulanan açıklamada, kentte gerçekleştirilen toplu katliam ve soykırımdan İsrail'in yanı sıra ABD yönetimi ve uluslararası camianın da sorumlu olduğu dile getirildi.

Açıklamada, bu katliamların, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Refah'a dünkü saldırıda 100 kişi öldü

Filistin resmi ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralı getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

?İsrail'in Refah bölgesine saldırı planı

Gazze'ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah'ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail'i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.