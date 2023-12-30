Gazze\'deki katliamlar sanatla kayıt altına alındı

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim ortağı olduğu İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi'nin, Gazze'deki katliamları sanatla kayıt altına alan programı sona erdi.

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen kapanış programında, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi'nin sözcüleri GENAR Başkanı İhsan Aktaş ve Bekir Cantemir konuşma yaptı.

Göksu, Filistin meselesinde Türkiye'nin vicdani bir duruş gösterdiğine dikkati çekerek, "Bundan sonra da böyle olacak. Çünkü biz yeryüzündeki vicdanı temsil edenleriz, vicdanın ve insanlığın yanında durmaya devam edeceğiz." dedi.

Zalimlerin mutlaka kaybedeceğini ifade eden Göksu, "Yarın bize, 'bu katliam yapılırken siz ne yaptınız' diye sorulduğunda, 'O zalimlerin zulmünü kayıt altına aldık' diyerek kendi şahitliğimizi yapacağız." diye konuştu.

İhsan Aktaş da etkinliği bir eylem çeşitliliği düşüncesiyle yaptıklarını dile getirerek, "Gazze'de yaşanan soykırıma karşı dünyanın her yerinde protestolar düzenleniyor. Türkiye'de ise eylemler konusunda bir süredir kısır bir döngü oluştuğunu hissettik. Dünyanın çeşitli bölgelerinden çok yaratıcı ve ses getiren eylemlerin yapıldığını izliyorduk. Biz de Türkiye'de böyle bir eylem çeşitliliği ve farklılık ortaya koymak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Bekir Cantemir ise çalışmalara bundan sonra web ortamında devam edeceklerini aktararak, "Kekik ve zeytinyağı olduğu sürece Filistinliler topraklarında yaşamaya devam edecekler ve onlar için endişelenmeyi bırakmamızı istiyorlar. Biz aslında kendi insanlığımızı ispat etmek ve kendimizle barışık olmak için bu mücadelenin bir yerinde olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kapanış konuşmalarının ardından Sultan 5. Murad'ın torunu yazar Kenize Murad, Gazze konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Murad, Gazze'de yaşananların dünya tarihinde daha önce hiç yaşanmamış şeyler olduğunu vurgulayarak, "Gerçekten küçücük bir alanda, İstanbul Havalimanının 5 katı bile etmeyen bir alanda yaşamaya çalışan 2 milyon 200 bin kişinin üzerine iki buçuk aydır devamlı bombalar yağdırılıyor. Daha önce görülmüş bir şey değil." dedi.

İlk olarak 7 Ekim'de yaşananların Batı medyasında anlatıldığı gibi olmadığına işaret eden Murad, "Aslında Batı'lıların 'Hamas'ın barbarlığı' diye sunduğu şey birden ortaya çıkmadı. 75 senedir Filistin halkı acı çekiyor, aşağılanıyor, terör yaşıyor, sömürülüyor, hapse atılıyor, işkence görüyor. Hamas bir direniş hareketidir. Bu tür direniş hareketlerini Fransızlar Nazilere karşı, Cezayirliler Fransız sömürgeciliğine karşı yapmıştır." şeklinde konuştu.

Kenize Murad, bu konuda somut adımlar atılması gerektiğini anlatarak, İsrail'in esas anlayacağı şeyin ekonomik yaptırım olduğunu söyledi.

"Fransız basını beni boykot ediyor"

Her şeye rağmen mücadeleye devam eden Filistinlilere hayran olduğunu vurgulayan Murad, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransa basınında Gazze'de yaşananları rahatça konuşamıyorsunuz. Fransa'da olan düpedüz sansür, gerçekleri söyleyemiyorsunuz. Ben burada konuştuklarımın 50'de 1'ini bile Fransız televizyonlarında söyleyemem. Tabii gazeteciler de işlerini korumak istiyorlarsa bu konulara girmemeyi tercih ediyorlar. Benim Filistin'le ilgili kitabım da hoş karşılanmadı tabii ki böyle bir ortamda. 20 yıldan beri hiçbir televizyon programına davet edilmiyorum, gazetelere çıkmıyorum. Fransız basını beni boykot ediyor."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Esenler Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) ve Rami Kütüphanesi'nin katkılarıyla düzenlenen programda, etkinlik masalarında ve atölyelerde üretilen çıktılar Gazze için sergilendi.

İnsanlık İçin Kayıt Altında İnisiyatifi'nin etkinlikleri kapsamında, 20 gün boyunca Karikatür masasında Hasan Kaçan, Misvak Caps, Resim masasında Uğur Polat, İllüstrasyon masasında Turan Dertli, Edebiyat masasında Türkiye Yazarlar Birliği, Akademi masasında Turgay Yerlikaya, Video-Edit masasında Efor Prodüksiyon, Haritalar masasında Marmara Belediyeler Birliği, Fotoğraf masasında Anadolu Ajansı, El Sanatları masasında Esenler Belediyesi Sanat Evi, Hukuk masasında TÜRKAD, Dezenformasyon masasında ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Masası yer aldı.

Etkinliğe 200'e yakın akademisyen, yazar, şair, gazeteci, sanatçı, karikatürist, oyuncu ve vatandaş dahil olarak destek sundu. Filistin'e dair tarihsel hafızayı diri tutmak adına da Diplomasi Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesinin katkı sunduğu 20'den fazla panel ve söyleşi gerçekleştirildi.

Tüm faaliyet ve üretimler "www.kayitaltinda.org" ve sosyal medya hesaplarında toplanarak kayıt altına alındı.