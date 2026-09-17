Gazze'nin batısında, İsrail'in önceki bombardımanlarında hasar gören bir binanın çökmesi sonucu aralarında 11 çocuk ve 6 kadının da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti. Olayda 25'ten fazla kişi de yaralandı.
GAZZE, 17 Eylül (Xinhua) -- Gazze'nin batısında, İsrail'in önceki bombardımanlarında hasar gören bir binanın çökmesi sonucu aralarında 11 çocuk ve 6 kadının da bulunduğu 21 kişi hayatını kaybederken, 25'ten fazla kişi de yaralandı.
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17.09.2026 12:41:06. #.0.2#
SON DAKİKA: Gazze'nin batısında hasarlı bina çöktü, aralarında 11 çocuk ve 6 kadının olduğu 21 kişi öldü - Son Dakika
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