Gazze Şeridi'ndeki öğrenciler, İsrail soykırımının izlerini taşıyan okullarda eğitimlerine devam ediyor

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İsrail'in yıkıcı saldırılarının ardından, Gazze Şeridi'nde yaklaşık bir buçuk yıl aradan sonra eğitim yeniden başlarken, birçok öğrenci okullarda masa ve sandalyelerin yerine seccade, çadır ve naylon üzerinde oturarak derslere katılıyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle yaklaşık bir buçuk yıl önce eğitime ara verilen Gazze Şeridi'nde yüz yüze eğitim öğretim süreci yeniden başladı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı, dün yaptığı açıklamayla, 2024-2025 yeni eğitim öğretim yılının başladığını duyurdu.

İsrail saldırılarında hasar alan kapı ve pencereler bez ya da naylon parçalarıyla örtülürken, duvarlardaki kurşun ve şarapnel parçalarına ait izler dikkati çekiyor.

137 okul ve üniversite tamamen, 357 okul ve üniversite ise kısmen yıkıldı

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkesin ardından İsrail ordusunun çekilmesiyle birlikte Gazze'deki yıkımın boyutu da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Gazze'deki hükümetin açıkladığı son verilere göre, İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırılarında Gazze Şeridi'nde 137 okul ve üniversite tamamen, 357 okul ve üniversite ise kısmen yıkıldı, 12 bin 800 öğrenci ve 760 eğitimci hayatını kaybetti, 700 bini aşkın öğrenci eğitimden mahrum kaldı, yüzlerce okul ise yerinden edilen sivillerin sığındığı barınma merkezlerine dönüştürüldü.

Aylarca eğitimleri aksayan öğrencilerin, yaklaşık 16 ayın ardından döndüğü bazı okul sıraları, duvarları ve bahçeler ise işlenen soykırımın kanıtı haline geldi.

Çocuklar enkaz yığınlarından geçerek harabe haldeki okullarına gitti

Han Yunus kentinde yüzlerce çocuk, sabahın erken saatlerinden itibaren, İsrail'in enkaz yığınına çevirdiği cadde ve sokakları aşarak okullarına gitmek üzere yola çıktı.

Duvarları, kapı ve pencereleri İsrail soykırımının izlerini taşıyan okullar, yeni eğitim öğretim döneminin ikinci gününde yüzlerce öğrenciye kapılarını açtı.

Saldırılar nedeniyle imkansızlığın hakim olduğu Gazze'de çocukların bir çoğunun okul formasının olmadığı, kiminin soğuk havada terlik, sandalet ve ince kıyafetler giydiği görüldü.

Okul bahçesinde dizilen öğrenciler, "Zater ve zeytin burada olduğu sürece biz de buradayız", "Filistin kahramanlar doğuran bir ana ve şehit kokan bir vatandır" yazılı pankartlar açtı.

İsrail'in yaklaşık 16 ay saldırılar düzenlediği ve enkaza çevirdiği Gazze Şeridi'nde yoksulluk katlanarak arttı. Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, bölgedeki yoksulluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Yerinden edilenler okullarda sığınmaya devam ediyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki El-Kattan Okulu'nda eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencilerden Nebil Ebu Dekka, Refah kentinden yerinden edildiğinden bu yana bu okulda ikamet ettiğini ve halen bu okulda barındıklarını söyledi.

AA muhabirine konuşan Ebu Dekka, İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerlerinden edilmelerinin ardından çektikleri sıkıntılara değinerek, "Nereye gidelim? Evimiz yok, toprağımız yok, ailemiz yok. Bize çadır veya naylon parçası dahi verilmedi. Savaş sırasında yanımıza hiçbir şey almadan evden çıktık." dedi.

Sığınmacılar, öğretmen ve öğrenciler bir arada

Öğretmenler, okullarda yerinden edilmiş kişilerin yerleştirilmesine ek olarak, soykırımın yansımaları ve Gazze Şeridi'nin yaşadığı istisnai koşullar nedeniyle başka zorluklarla da karşı karşıya kalıyor.

En-Nasr Okulu'ndaki Arapça öğretmeni İman Saluha, eğitim personeli eksikliği nedeniyle asıl uzmanlık alanının yanı sıra öğrencilerin "sosyal bilimleri" dersine de girmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Bakanlığın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail saldırıları sırasında kamu eğitim sektöründe çalışan 800'den fazla kişi ve 15 binden fazla okul çağındaki çocuk hayatını kaybetti.

Öğretmen Saluha, öğrencilerin 15 aydan uzun bir süre okula devam etmemelerinin "konsantrasyon zayıflığına" yol açtığını belirterek, zor koşullara rağmen eğitimin "tüm kararlılık ve ısrarla" sürdürüldüğünü ve öğrencilerin bu aşamayı geçebilmeleri için öğretmenler olarak onları kucakladıklarını vurguladı.

Han Yunus kenti doğusundaki eğitim müdürü Menar Ebu Hatır ise İsrail soykırımı sırasında yüzlerce okulun yok edilmesine rağmen eğitim sürecinin yeniden başladığını söyledi.

Hatır, sektörün yüzlerce okulu kaybettiğini, çadır ve konteyner gibi alternatifler olmadığı sürece "riskli" olan bu okullarda eğitim sürecinin devam edemeyeceğini sözlerine ekledi.

Yeni akademik yılın saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle elektrik jeneratörlerini çalıştırmak için gereken yakıt eksikliğinin yanı sıra çeşitli kırtasiye malzemelerinin bulunabilirliğiyle ilgili çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Hatır sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail saldırıları sırasında okullarda ayrıca masa ve sandalye gibi pek çok mobilya yok oldu. Bunların yerine öğrencilerin sınıflarda oturabilmesi için seccade, çadır, naylon parçaları kullanıyoruz."

Uzaktan eğitim

Gazze Şeridi'ndeki devlet okullarında yüz yüze eğitimle birlikte "uzaktan eğitim (çevrimiçi)" teknolojisiyle de devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) okullarında yüz yüze eğitim henüz başlamadı.

Genellikle devlet ve UNRWA okulları eğitim-öğretim yılına eş zamanlı başlıyor ancak; savaşın neden olduğu istisnai koşullar ve okullarda yerinden edilmiş insanların varlığı nedeniyle eğitim çğretim dönemi bu yıl eş zamanlı başlayamadı.

UNRWA Gazze Medya Ofisi Direktörü İnas Hamdan Ağustos 2024'te yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki bazı barınma merkezlerinde öğrencilere yönelik psikolojik ve sosyal destek faaliyetlerinin yanı sıra spor ve sanat faaliyetleri, drama ve oyunlara odaklanan eğitim faaliyetlerine kademeli olarak geri dönüleceğini duyurmuştu.

UNRWA, Aralık 2024'te Gazze Şeridi'ndeki öğrencileri için uzaktan eğitim programının başladığını duyururken, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki ateşkesten bir ay sonra (19 Şubat), hem erkek hem de kadın 250 binden fazla öğrencinin bu programa kaydolduğunu söylemişti.

Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığının dünkü açıklamasında, Filistinli tüm çocukların eğitim hakkını garanti altına alma taahhüdü vurgulanarak, "Halen yıkılmayan veya onarılarak eğitime hazır hale getirilen okullar, ayrıca birçok bölgede oluşturulan alternatif eğitim noktaları aracılığıyla eğitimi sürdüreceğiz." denilmişti.

Bakanlığın okula gidemeyen öğrencilerin eğitimine devam edebilmesi için uzaktan eğitim seçeneğini sağlamaya devam ettiği aktarılan açıklamada, bu zorlu koşullarda dahi öğrencilerin eğitim sürecinin kesintiye uğramaması konusunda kararlı oldukları kaydedilmişti.