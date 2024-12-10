Gazze'ye Gitmek İçin Çıktığı Yoldan Suriye'de Yakalanıp Döndü - Son Dakika
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Gazze'ye Gitmek İçin Çıktığı Yoldan Suriye'de Yakalanıp Döndü

Gazze\'ye Gitmek İçin Çıktığı Yoldan Suriye\'de Yakalanıp Döndü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinden Gazze'ye savaşmaya giden Engin Arslan, Suriye'de yakalandıktan 14 ay sonra özgürlüğüne kavuşarak yurda döndü. Dönüş yolunda AK Parti Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile görüştü.

10.12.2024 15:50  Güncelleme: 15:52
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MANİSA'nın Saruhanlı ilçesindeki evinden yaklaşık 14 ay önce 'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' diyerek çıkan, Suriye'de rejim güçleri tarafından yakalanıp, cezaevine konulan Engin Arslan (30), özgürlüğüne kavuşmasının ardından yurda döndü. Gaziantep'te babası Metin Arslan tarafından teslim alınan Arslan, Manisa'ya dönüş yolunda AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ile telefonla görüştü.

Saruhanlı ilçesinde yaşayan Engin Arslan, Gazze'ye gitmek için geçen yıl 11 Ekim'de evinden ayrıldı. 3 çocuklu Arslan ailesinin 2 oğlundan 1'i olan Engin Arslan, Hatay'dan kaçak yollarla girdiği Suriye'de yakalandı. En son ablasına bir camide dinlendiğini belirten mesaj atan Engin Arslan'dan bir daha haber alınamadı. Gözü yaşlı aile, oğullarının yaşadığını öğrenebilmek için yetkililerden yardım istedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Suriye'de rejim güçleri tarafından tutuklanan Engin Arslan'ın önceki gün itibarıyla özgürlüğüne kavuştuğunu duyurdu. Arslan ile telefonda konuşan Yenişehirlioğlu, ona geçmiş olsun dileklerini iletti. Sosyal medya aracılığıyla yaptığı görüşmeyi paylaşan Yenişehirlioğlu, Arslan'ın en kısa sürede ailesiyle buluşacağını ifade etti.

Getirildiği Gaziantep'te babası Metin Arslan ve AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Şerif Eroğlu tarafından teslim alınan Engin Arslan'ın dönüş yolundaki görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: DHA

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