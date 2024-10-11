Gebze'de Hayvan Katliamı: CHP'li Vekiller Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Gebze'de Hayvan Katliamı: CHP'li Vekiller Tepki Gösterdi

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Gebze Belediyesi'ne ait barınakta, yasaların yanlış yorumlanarak birçok kedi ve köpeğin öldürülmesiyle ilgili CHP'li milletvekilleri tepki gösterdi. Olayda yaşam hakkı savunucuları merkezde, görevlilerin müdahalelerine rağmen birçok hayvanın katledildiğini vurguladı.

11.10.2024 17:02  Güncelleme: 17:07
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(İSTANBUL)- AKP'li Zinnur Büyükgöz yönetimindeki Gebze Belediyesi'ne ait barınağın önündeki çöp konteynerinde öldürülmüş çok sayıda köpek ve kedi bulundu. Olay yerine giden CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, yasaların yanlış yorumlanarak birçok hayvanın bilinçli ve sistematik bir şekilde katledildiğini söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de barınak önüne giderek katliama tepki gösterdi.

Olay sabah saatlerinde Kocaeli Doğa ve Hayvanları Koruma Kollektifi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı. Yaşam hakkı savunucusu gönüllüler çöp konteyneri içine atılmış poşetleri açtıklarında kimi hala nefes alıp veren kedi ve köpeklerle karşılaştı. bölgeye ulaşan CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, yasaların yanlış yorumlanarak birçok hayvanın bilinçli ve sistematik bir şekilde katledildiğini vurguladı. Mevcut duruma tepki gösteren Çiler, yetkililerin sessiz kalmasını eleştirdi. Çiler, şunları söyledi:

"Bu kanlı yasada payı olanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum"

"Yasa bahane edilerek ve yanlış yorumlanarak, onlarca hayvanın aynı anda, bilinçsizce, bile isteye katledildiğini ne yazık ki bizzat gördük. Sayın Başkan da şu an burada olsa ve bir açıklamayı vatandaşlara çok görmeseydi, bir an için haberi olmadığını düşünebilirdik! Bu saatten sonra yapılacak açıklamanın ne hukuki, ne bilimsel ne de vicdani bir gerekçesi olamaz. Bizler Meclis'te yasa görüşmeleri sırasında dile getirdiğimiz gibi bir kez daha sesleniyoruz gelin hep birlikte insancıl şekilde bu soruna eğilelim, bu hatadan dönelim. Anayasa Mahkemesi'nin ivedi şekilde karar vererek bu vahşeti sonlandıracağına inanıyor ve kanlı yasada payı olanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum."

Çiler, mevcut yasaların hayvanların yaşam hakkını güvence altına almadığını belirterek, bu durumun acilen düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

CHP'li Özdemir'den tepki: Kızlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi yok eden şiddet aynı şiddet

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de barınak önüne giderek tepki gösterdi. Özdemir, şöyle konuştu:

"Gebze Belediyesi'nin Hayvan Barınağı önündeyiz. Tüm şiddet birbiri ile bağlantılı. Kızlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi yok eden şiddet aynı şiddet. Siz kötülüğe alan açarsanız, o her yere yayılır. Bu "Katliam Yasası", ülkede artan şiddetin ana sorumlusudur. Bu vahşetin sorumluları kadar, görüp de ses çıkartmayanlar, duyup da konuşmayanlar da suçlu. Cehenneme o hayvanlar gitmeyecek. Bu katliamları yapanlar gidecek. ve kapıda, onları bu masum hayvanlar bekleyecekler"

"Sokaklarımız çocuklar için, kadınlar için, masum sokak hayvanları için güvenli olana dek bu kötülükle savaşmaya devam edeceğiz".

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Emir, "Gebze Belediyesi hayvan barınağındaki katliamı milletvekillerimiz Nimet Özdemir ve Nail Çiler yerinde takip ediyorlar. İki elimiz bunu yapanların yakasında olacak. Sokaklarımız çocuklar için, kadınlar için, masum sokak hayvanları için güvenli olana dek bu kötülükle savaşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gebze'de Hayvan Katliamı: CHP'li Vekiller Tepki Gösterdi - Son Dakika

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