Kreş Hizmetleri Üzerine Tartışmalar

(TBMM) - Gelecek - Saadet Grup Başkanı Selçuk Özdağ, belediyelerin kreş hizmetlerine iktidarın yaklaşımını eleştirerek, "İstanbul ve Ankara başta olmak üzere İktidarın, belediyelerin verdiği kreş hizmetini niçin engellemek istediği malum: İstiyorlar ki, Muhalefet belediyeleri puan toplamasın, benim önüme geçmesin, ben yapamıyorsam başkası da yapmasın. Bana yar olmayan kimseye yar olmasın" dedi.

Gelecek - Saadet Grup Başkanı Selçuk Özdağ, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere kreşlerin kapatlması konusu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın açıklaması yaptı. Özdağ'ın açıklaması şu şekilde:

"Milli Eğitim Bakanlığı bir araştırma yapmış ve belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğunu tespit etmiş. Bu yerlerde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren okul öncesi eğitim kurumlarının yetkisinde olan etkinliklerin ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığını tespit etmiş. Gerekçesinde ise: AYM'nin 24.1.2007 tarihinde (2005/95 Esas sayılı karar): 5393 sayılı Belediye Kanunu"ndaki Okul öncesi eğitim kurumları açabilir bölümünü iptal etmesine rağmen bu gibi yerlerin faaliyetlerini sürdürdüğünün ve yeni yerlerin açıldığının görüldüğü belirtilmiş ve belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetlerinin engellenmesi, yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi istenmiş, mevcut yerler hakkında mezkür hükümlere göre hareket edileceğini bildirmiş. Bakanlık yani iktidar, belediyelere özetle diyor ki: sen imkanı olmayan aileler istifade etsin diye kreş ve anaokulu açamazsın açtıklarını da kapatacaksın. Neden olarak da AYM'nin verdiği kararı gösteriyor. Karar ne zaman alınmış. 2007 yılında. Aradan geçmiş 17 sene, beyefendilere ilham gelmiş, konunun farkına varmışlar ve bir anda aydınlanmışlar. Özellikle AYM kararlarına uyma ve saygı duyma konusunda yine tırnak içinde "ne kadar hassas olduğunu" bildiğimiz iktidar bir anda AYM'nin bu kararını hatırlayıvermiş. Kaldı ki bu düzenleme o dönem bizzat CHP grubunun talebiyle AYM tarafından haklı görülerek iptal edilmişti.

"Kreşlerin belediyeler tarafından açılabilmesine mani bir durum söz konusu değildi"

Anayasa Mahkemesi'nin 2005/95 esas ve 24.01.2007 tarihli kararı, yalnızca belediyelerin anaokulu ve anasınıfı açamayacağını hükme bağlayan bir karardır. Kreşlerin (0-3 yaş) belediyeler tarafından açılabilmesine mani bir durum söz konusu değildir. Kreşler sadece eğitim müfredatı uygulayamazlar; yalnızca çocuk bakımı hizmeti verirler. Eğer bakanlık burada bir eksiklik tespit ettiyse gereğini yapar. Ne yapar mesela: tespit ettiği eksiklikleri kuruma (belediyeye) bildirir ve eksikliklerini tamamlamasını ister, aynı durum devam ederse bu okul veya kreş ile ilgili gereğini yapar. Peki öyle mi yapıyor. Hayır.

Ne yapıyor: Tüm Türkiye'ye şamil bir yazı yayınlayarak konuyu siyasi bir alana çekiyor. AYM kararından bahsediyor falan. Şaibeli Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "Gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil. Belediyelerin kreş açmasına yönelik bir engel ya da yasak yok diyor. Kreşler zaten bizim bakanlığımızın yetki alanında değil. Bahsettikleri yazı anaokulu ve anasınıfları ile alakalı.

"Halkın teveccühünü kazanan bu hizmetleri engellemek istiyorlar"

CHP'nin Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruda: "Belediyeler anaokulu açamazlar, açmamalı" denilmiş. 2007'den beri hiçbir belediyeye anaokulu veya anasınıfı açması için ruhsat vermedik. Açılanlar varsa kanuna aykırı biçimde açılmışlardır" diyerek lafı eğip büküyor. Zaten bu bakanın ne kadar ilkeli biri olduğunu geçen mecliste dile getirmiştim. Özellikle İstanbul ve Ankara başta olmak üzere İktidar, belediyelerin verdiği kreş hizmetini niçin engellemek istediği malum: Lafı eveleyip gevelemenin bir manası yok. Birçok belediye yönetimi, muhalefet partilerine geçince halkın da teveccühünü kazanan bu hizmetleri engellemek istiyorlar. İstiyorlar ki, Muhalefet belediyeleri puan toplamasın, benim önüme geçmesin, ben yapamıyorsam başkası da yapmasın. Bana yar olmayan kimseye yar olmasın. Arabesk tabirle; ya benimsin ya kara toprağın diyorlar. Çünkü her şey bir tek iktidara helal başkalarına haram. Esasen hasetlikten ne yaptıklarının farkında bile değiller.

" Ekrem İmamoğlu'na, Mansur Yavaş'a falan değil ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yani milletimize kötülük yapıyorsunuz"

Yahu böyle yaparak Ekrem İmamoğlu'na, Mansur Yavaş'a falan değil ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yani milletimize kötülük yapıyorsunuz, yoksul halkımıza, annelere babalara evinizde oturun, çalışmayın diyorsunuz ama bunu bile göremeyecek kadar gözleri kararmış durumdalar. Bu gayretkeşlikleri yapanlara soruyorum: Yahu insanımızın sizden çektiği nedir Allah aşkına. Niye bu kadar kötüsünüz. Kaldı ki: muhalefet belediyeleri gibi AK Partili ve Cumhur ittifakı belediyeleri de kreşler açarak halkın ihtiyacına yönelik faaliyetler yapıyor. Mesela bunlardan biri olan Bahçelievler Belediyesi bünyesinde 4 adet anaokulu yani okul öncesi eğitimi veren kurum var.AK Partili Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır bile bu duruma bir anlam verememiş olacak ki : "Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı bizim buraları açmamıza nasıl izin verdi o zaman?" diyor.Halbu ki MEB Yusuf Tekin ne diyordu: 2007'den beri hiçbir belediyeye anaokulu veya anasınıfı açması için ruhsat vermedik. Açılanlar varsa kanuna aykırı biçimde açılmışlardır" Eeee ne bu şimdi. Yahu bu ne perhiz bu ne lahana turşusu söyler misiniz…

"Hiç akıllarına gelmeyen mevzuat hükümleri ne hikmetse bu nelediyeler muhalefete geçince akıllarına gelmiş"

İktidar memurlarının birbirlerinden de haberi yok. Her biri liderine kaşrı kendini ispat edip yağ çekmekle uğraşırken çalışma arkadaşlarını da yalanlıyorlar. Mesela Bakan Yusuf Tekin: "Belediyeler anaokulu ve anasınıfı açamaz." Diyor, Çevre Bakanı Murat Kurum da resmi yazıyla kreşleri kapatın diyor. Ee ne var bunda diyeceksiniz. Söyleleyim: Bu Murat Kurum İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olduğu dönemde ne diyordu: Seçilirsem, muhalefet yapamaz, çünkü onlar bu işleri beceremez ama ben yaparım, sözümün eriyim, İstanbul'un her mahallesinde gece/gündüz hizmet verecek kreşler açacağım diyordu. Yahu siz nasıl insanlarsınız, niye bu kadar anlamsız işler yapıyorsunuz, niye milletimizi kandırmak için her fırsatı ganimet biliyorsunuz? Bugüne kadar yani söz konusu belediyelerin yönetimi kendilerinde iken hiç akıllarına gelmeyen mevzuat hükümleri ne hikmetse bu belediyeler muhalefete geçince akıllarına gelmiş."