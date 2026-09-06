Gelibolu\'da gırgır teknesiyle tek seferde 1500 kasa sardalya avlandı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, tek seferde 1500 kasa sardalya avladı.

Gelibolu ilçesi açıklarında Eğritaş mevkisinde 'Avcı 35' adlı gırgır teknesiyle ile avlanan balıkçılar, dün sabah büyük bir balık sürüsüne denk geldi. Teknenin kaptanının, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen 'Mola' anonsuyla ağlar denize bırakıldı. Bir süre sonra tekneye çekilen ağların haznesinde görülen tonlarca sardalya hem kaptanın hem de tayfasının yüzünü güldürdü. Tekneye alınan balıklar kasalara dolduruldu. Ağlardan 1500 kasa sardalya çıktı.