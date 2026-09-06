Gelibolu'da gırgır teknesiyle tek seferde 1500 kasa sardalya avlandı - Son Dakika
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Gelibolu'da gırgır teknesiyle tek seferde 1500 kasa sardalya avlandı

Gelibolu\'da gırgır teknesiyle tek seferde 1500 kasa sardalya avlandı
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında 'Avcı 35' adlı gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, Eğritaş mevkisinde büyük bir sardalya sürüsüne denk geldi. Yapılan avda tek seferde 1500 kasa sardalya elde edildi, bu durum kaptan ve tayfanın yüzünü güldürdü.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde gırgır teknesiyle avlanan balıkçılar, tek seferde 1500 kasa sardalya avladı.

Gelibolu ilçesi açıklarında Eğritaş mevkisinde 'Avcı 35' adlı gırgır teknesiyle ile avlanan balıkçılar, dün sabah büyük bir balık sürüsüne denk geldi. Teknenin kaptanının, balıkçılıkta ağı denize bırakmak anlamına gelen 'Mola' anonsuyla ağlar denize bırakıldı. Bir süre sonra tekneye çekilen ağların haznesinde görülen tonlarca sardalya hem kaptanın hem de tayfasının yüzünü güldürdü. Tekneye alınan balıklar kasalara dolduruldu. Ağlardan 1500 kasa sardalya çıktı.

Kaynak: DHA

Balıkçılık, Çanakkale, Gelibolu, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gelibolu'da gırgır teknesiyle tek seferde 1500 kasa sardalya avlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gelibolu'da gırgır teknesiyle tek seferde 1500 kasa sardalya avlandı - Son Dakika
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