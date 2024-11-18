GEMA Vakfı, Gediz Nehri'ni Kirleten Bölgeleri Açıkladı

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GEMA Vakfı Gediz Nehrini en çok kirleten bölgeleri açıkladı

MANİSA - Manisa'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı yönetimi, İzmir ve Manisa ovasının sulanmasında büyük öneme sahip Gediz Nehri'ndeki kirliğin kaynaklarını açıkladı. Bölgede faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin arıtma sistemlerinin bulunmadığına dikkat çeken GEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, arıtma tesisi kurmayan belediye ve organize sanayi bölgelerine dava açacaklarını söyledi.

Murat Dağından başlayarak Ege Denizinden Foça yakınlarında döküldüğü deltaya kadar elliye yakın yan dereyi içine alan Gediz Nehri, geçtiği Uşak, Kütahya, Manisa, İzmir ve Denizli illeri için hem bir tarımsal sulamada hem de ekolojik çeşitlilik için önemli bir konumda. Son dönemlerde kirlilik nedeniyle balık ölümlerinin yaşandığı ve tarımsal sulamada artık kullanılamaz hale gelen Gediz Nehrinin kurtarılması amacıyla GEMA Vakfı yol haritasını açıkladı. Özellikle bölgede görev yapacak valilerin en az 4 yıl görevde kalmalarını isteyen GEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, "GEMA Vakfı bu yıl 30. Yılını yaşıyor. 30 yılda 15 vali değişti. Ortalaması 2 yıla geliyor. Bazen valiler 13 ay kalıyor, 9 ay da kalan oldu. Ben buradan Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza sesleniyorum. Özellikle Manisa, İzmir, Aydın ve Ergene Tekirdağ önemli havza merkezleri. Bu havzada görev yapacak valilerin 2 yılda bir değişmesi doğru değil. Bir valinin en az 4 yıl çalışması lazım ki verim alalım. Bir vali geliyor projelerimizi anlatıyoruz daha sonra gidiyor. 15 vali içerisinde 4 vali Gediz Havza Yönetim Kuruluna katıldı. Ben hem belediye başkanlarımızın hem de valilerimizin Gediz Havza Yönetim Kurulu toplantılarına katılmalarını istiyorum" dedi.

Gediz'i en çok kirleten bölgeleri açıklayan Kilimcigöldelioğlu, "Gediz'i en çok kirleten yer Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi. 27 yıldır arıtma tesisi kurmadılar. Turgutlu, Manisa ve Menemeni kirletiyor. Kemalpaşa Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtma tesisi yok. O da kirletmeye devam ediyor. Akhisar Zeytin Organize Sanayi Bölgesi kirletmeye devam ediyor. Kula tabakhaneleri, dericiler kirletmeye devam ediyorlar. Organize sanayi bölgeleri dışında yüzlerce fabrika var. 150'ye yakın zeytin yağı fabrikaları kirletmeye devam ediyor. Çareyi söyleyeyim, valiler görevde 2 yıl değil en az 4 yıl görevde kalması gerekiyor. İzmir'de Küçük Menderes'i çözebilirler. Sadece İzmir'den akıyor. Ancak Gediz için İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Aydın ve Balıkesir'den gelen bölge var. Bunu çözmek daha da sıkıntı oluşturuyor. Arıtması olmayan belediyelerin hepsini mahkemeye vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gediz Nehri'nin beslediği en önemli göllerden biri olan ancak beslendiği kaynaklara yapılan barajlar nedeniyle kuruyan Marmara Gölü için de çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kilimcigöldelioğlu, "Tam 10 yıldır Marmara Gölü'ne su vermiyorlar. Göle gelen suyun yüzde 50'sini İzmir'e yüzde 50'sini Gölmarmara çiftçisine verdiler. Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlıklarla görüşeceğim. Gölün yüzde 40'ını İzmir'e yüzde 30'u Gölmarmara çiftçisine yüzde 30'unu da Marmara Gölüne verirsek kurtarabiliriz" dedi.

Çevre kirliliği nedeniyle kesilen cezalardan tahsil edilen paraların su ve havza kurullarına gönderilmesi gerektiğini söyleyen Kilimcigöldelioğlu, "Ben görüyorum mesela Tarım ve Orman Bakanlığı tabelalara "İzmarit atmayın" yazıyor. Ceza uygulayın. Sağlık Bakanlığı sigara konusuyla ilgili kamu spotu yayınlıyor. Ceza uygulanması gerekiyor. Cezalardan gelen paralar da Gediz Havza Yönetim Kuruluna verilmeli. Devlete gitmemeli bu paralar. Su kurulları var. Devletten para gelirse işleri yürütüyorlar. Kaynakların havza yönetim kurullarına aktarılması gerekiyor" diye konuştu.