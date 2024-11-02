"Genç Akademi Ulus"Un Açılışını Yapan Mansur Yavaş: " 'Üniversite Ankara'da Okunur' Mottosunu Kuvvetli Bir Şekilde Gerçekleştirmek İstiyoruz"

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(ANKARA) - "Genç Akademi Ulus"un açılışını yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, " 'Üniversite Ankara'da okunur' mottosunu da kuvvetli bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Burada gençlerin hem spor yapabilecekleri hem müzik yapabilecekleri hem dinlenebilecekleri, birlikte çalışabilecekleri, tek başına çalışabilecekleri, rahat edecekleri alanlar oluşturduk. Önemli olan ders çalışırken gencin kafasının başka şeyle meşgul olmaması, bu mekanda da kendisini çok rahat hissetmesi. Aradığımız budur. Buraya Başkent Kart ve öğrenci kartıyla girilecek. Ayrıca güvenliğimiz olacak. Yazın ön ve arka bahçe yine gençlere açık olacak. Umuyorum burada rahat bir çalışma ortamı bulacaklar ve başarılı olacaklar" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Teknolojik ve modern bir dönüşüme imza atıyoruz" diyerek duyurduğu Genç Akademi Kafe Sıhhiye ve Genç Akademi Çayyolu'ndan sonra "Genç Akademi Ulus"un açılışını yaptı.

"Başkent Kart ve öğrenci kartıyla girilecek"

Açılış töreninde konuşma yapan Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Bu açılışını yaptığımız yer, Gençlik Parkı'yla birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat yapılışını başında durup izlediği ve bizlere emanet ettiği bir tesis. Bu nedenle bu tür tesislerin kullanılır halde olması, özellikle gençler tarafından kullanılması çok çok önemli. Buradan 200-300 metre yukarıda Cumhuriyet'imizin kurulduğu Birinci Meclis var. Cumhuriyetimizin kurulduğu anları tümüyle yaşayan ve o günden itibaren gelişen Ulus Meydanı'ndan kaleye kadar, aynı zamanda Kızılay'a kadar Cumhuriyet dönemi eserleri var. Bunlardan bir tanesi de Zafer Çarşısı olarak bilinen yer. İnşallah önümüzdeki Nisan'a, Mayıs'a yetiştirmeye çalışıyoruz. Orası da tamamen gençlere ait olacak, burası gibi.

Daha önce çok katlı otoparkın altında Genç Akademi açmıştık. Orada gençlerimiz tıklım tıklım zaman zaman ders çalışıyorlar. İsterlerse yan tarafta kafe gibi çok ucuza kendilerine hizmet eden bir alan var. Zaman zaman da bilimsel ve benzeri konularda orada çağrılan önemli şahsiyetler ile birlikte toplantı yapıyorlar. Buralar da aynı şekilde bu amaca hizmet edecek. Yine Çayyolu'nda bu şekilde bir Genç Akademi açtık. Burası üçüncü oluyor. Dördüncüsü, beşincisi, altıncısı, yedincisi de geliyor.

Amacımız şu, gençlerimiz 24 saat buralarda çalışsınlar. Kendilerini geleceğe hazırlasınlar. Bize yönetici olarak düşen onlara uygun bu alanları açmak, onların imkanlarını artırmak ve 'Üniversite Ankara'da okunur' mottosunu da kuvvetli bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Tabii burada gençlerin hem sporu yapabilecekleri hem müzik yapabilecekleri hem dinlenebilecekleri, birlikte çalışabilecekleri, tek başına çalışabilecekleri, rahat edecekleri alanlar oluşturduk. İnşallah açılışımız gerçekleştikten sonra mutlaka içeriyi gezmenizi isteriz. Önemli olan ders çalışırken gencin kafasının başka şeyle meşgul olmaması, bu mekanda da kendisini çok rahat hissetmesi. Aradığımız budur. Buraya Başkent Kart ve öğrenci kartıyla girilecek. Ayrıca güvenliğimiz olacak. Yazın ön ve arka bahçe yine gençlere açık olacak. Umuyorum burada rahat bir çalışma ortamı bulacaklar ve başarılı olacaklar. Kendilerini hayata bu şekilde hazırlayacaklar.

"Başarının önünde hiçbir mazeret yok"

Çalışmalarımız bunlarla bitmiyor. Nerede bir boşluk bulursak, metro altlarında çocukların rahat ulaşabileceği yerler varsa oraların hepsinde bu tür tesisleri açıyoruz. Kendine en yakın yerde çalışsın diye. Gittikçe de bunların sayısı artacak. İsteyen AŞTİ'de, isteyen metro altlarında çalışabilir. Yakın zamanda da bir İzmir Caddesi'nde kütüphane açtık. O kütüphaneye de her yaştan gençlik gidebiliyor. Orada aynı zamanda şimdi duyurmuş olayım, düzenli şekilde başka alanlar da olacak ama birincisi orada olacak. Üniversitede okuyan gençlerimizin alt katında gelip rahatça ücretsiz yemek yiyebileceği bir ortamı da orada ulaştırıyoruz. Keza uzun süre çalışmak isteyenler de oradan kendileri aşağıya inip yemeklerini de yiyebilecekler. Dolayısıyla gençler şunu söyleyeyim; başarının önünde hiçbir mazeret yok. Ailenize, annenize, babanıza söyleyebileceğiniz hiçbir şey yok. Büyükşehir size bütün imkanları seriyor. Başarılı olmak da size ait bundan sonra. Başarılı olacağınıza eminim.

Sevgili, gençler burada bizim Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz var. Bundan mutlaka bahsetmek isterim. Öğrenci gruplarıyla temastalar. Yaptığımız bütün etkinlikleri size duyuracaklar ya da sizler kendi öğrenci grupları olarak bir etkinlik yapmak isterseniz onların aracılığıyla sizlere alanlar tahsis edilecek. Bu alanlarda rahat bir şekilde kendi aranızdaki toplantıları da yapabileceksiniz. Çünkü zaman zaman öğrenci gruplarından kendi yapacakları etkinliklerle ilgili bize çok sayıda talep geliyor. Hatta bazı alanlarımızda yazın mezuniyet bile kutlayabilirsiniz. Kendi aranızda yapacağınız sosyal faaliyetler için de buraların haricinde başkalarını rahatsız etmeden eğlenebileceğiniz veya kendinizi geliştirebileceğiniz alanlarımızda mevcut olacak. Bu nedenle bence Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ne bir şekilde eklenirseniz Ankara'da kendi taleplerinizle ilgili gerek ulaşım gerek eğitim ya da başka tür sorunlarla ilgili olarak ilettiğiniz taleplerin hepsi belediyeye iletilmek suretiyle çözüm bulunacak. Aynı zamanda şehrin gelişimine ilişkin taleplerde de bulunabileceksiniz. Bu nedenle Kent Konseyimizin Gençlik Meclisi'nde yer alıp kentin yönetimine katılmanızı da çok çok önemsediğimizin bilinmesini istiyorum.

İnşallah daha niceleri olacak. Şunu da söyleyeyim bin 500'e yakın genci de biz misafir ediyoruz kendi yurtlarımızda. Daha önceki barınma sorunun olduğu günlerde aşağı yukarı sekiz bin kadar genci bir şekilde misafir etme suretiyle onların birer yıl kaybetmemesini sağladık. Bu yıl yine aileleri itibarıyla sosyal desteğe ihtiyacı bulunan kız ve erkek öğrencilerimizi misafir ediyoruz."

"Son derece modern ve teknolojik aletlerle donatılmış mekanlar"

Açılış töreninde konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetler Daire Başkanı Serkan Yorgancılar da " 'Üniversite Ankara'da okunur' diyoruz. Bu kapsamda Ankara'nın çeşitli bölgelerinde çalışma alanları açıyoruz. Bugün burada da gördüğünüz gibi son derece modern, son derece teknolojik aletlerle donatılmış bu yeni mekanımızı Ankara'da bir ilk olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Burada neler var? Çalışma ortamlarımız var, spor yapabileceğiniz alanlarımız var. Yoga yapabileceğiniz alanlarımız, resimden, kültürün ve sanatın çok farklı alanlarında faaliyetler gösterebileceğiniz yerlerimiz var. Burası öğrencilerimiz için akşam 22.00'ye kadar açık ve bugünkü açtığımız kütüphanemizle birlikte Ankara'daki bu sayımız 12'ye çıkmış bulunmakta. Metro altlarında çalışma istasyonlarımız, Sıhhiye'de kafemiz ve gelecek ay içerisinde açmayı planladığımız yine Batıkent rekreasyon alanı içerisindeki son derece modern, güzel bir sessiz çalışma alanımızı hizmetinize sunacağız" diye konuştu.

Açılışa CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.