Genç Kadının Pencereden Atılması Meclis'e Taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç Kadının Pencereden Atılması Meclis'e Taşındı

Genç Kadının Pencereden Atılması Meclis\'e Taşındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EMEP Milletvekili Karaca, Akşehir'deki yaralanma olayını Meclis gündemine taşıdı ve sorular sordu.

(ANKARA)- Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Konya'nın Akşehir ilçesinde garsonluk yapan 25 yaşındaki B.M.'nin alıkonulduğu, darbedildiği ve pencereden atılması sonucu ağır yaralandığı iddiasını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Karaca, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e şüpheliler hakkında yapılan adli işlemleri sordu.

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Akşehir'de 25 yaşındaki B.M.'nin alıkonulduğu, darbedildiği ve pencereden atılarak ağır yaralandığı iddiasıyla ilgili Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Önergede, ilçede garsonluk yapan B.M.'nin, iş yeri sahibinin oğlu A.Y. ve beraberindeki kişiler tarafından alıkonularak sorguya çekildiği ve darp edildiği, genç kadının daha sonra pencereden aşağı atılarak ağır yaralandığı, olayın ardından ambulans çağrılmadığı ve cep telefonundaki mesajların silindiği öne sürüldü.

Önergede ayrıca, B.M.'nin hastanede bulunduğu sırada bazı kişilerin odaya girerek kendisini tehdit ettiği ve "intihar ettim diyeceksin" şeklinde baskı kurduğu iddiasına yer verildi. Karaca, olayın "intihar" olarak gösterilmeye çalışıldığı ve mağdurun telefonundaki mesajların silindiği iddialarının soruşturmanın karartılması açısından ciddi risk oluşturduğunu belirterek, kamu makamlarının fail ve yakınlarının nüfuzundan bağımsız, etkin bir soruşturma yürütmesi gerektiğini vurguladı.

BAKAN GÜRLEK'E ÜÇ SORU

Karaca, Bakan Gürlek'e "kasten öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, darp ve delilleri karartma iddialarına ilişkin olarak şüpheli A.Y. ve diğer şüpheliler hakkında gözaltı veya tutuklama tedbiri uygulanıp uygulanmadığı ve şüphelilerin mevcut adli durumlarının ne olduğu; hastanede mağdur üzerinde baskı kurduğu ve olayı 'intihar' olarak göstermeye çalıştığı iddia edilen kişiler hakkında 'suç delillerini karartma, yok etme veya değiştirme' ile 'yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' suçlarından ayrıca soruşturma açılıp açılmadığı; mağdurun hayati tehlikesi ile tanık ve sanık baskısı ihtimali dikkate alınarak 6284 sayılı Kanun kapsamında hangi koruma ve güvenlik tedbirlerinin uygulandığı ve kadının korunması amacıyla başka tedbirlerin alınıp alınmadığı"nı sordu.

Karaca, kadınların yaşam hakkının korunmasının kamu makamlarının sorumluluğunda olduğunu belirterek, soruşturmanın etkin ve tarafsız biçimde yürütülmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Kadının Pencereden Atılması Meclis'e Taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmail Kartal ve Dirk Kuyt’ın yıllık geliri ortaya çıktı İsmail Kartal ve Dirk Kuyt'ın yıllık geliri ortaya çıktı
Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest Türkiye ile gerilim bardağı taşırdı! Netanyahu’ya kendi ülkesinden rest
Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı Eşiyle oğlu katledildi, kendisi yaralı kurtuldu: Ailesini böyle uğurladı
Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler Ertuğrul Doğan bile şaşırdı Türk futbolunda görmek istediğimiz hareketler! Ertuğrul Doğan bile şaşırdı
Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı Polis şüphelenip gözaltına aldı, bağırsaklarından 37 kapsül uyuşturucu çıktı
Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı ’Karagül’ lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi Canlı yayında bir kadını bıçaklamıştı! 'Karagül' lakaplı sosyal medya fenomeni tahliye edildi
“Türkiye’yi satın alırım“ deyip uçakta olay çıkaran iş insanı Abdülkadir Özcan’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı "Türkiye’yi satın alırım" deyip uçakta olay çıkaran iş insanı Abdülkadir Özcan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Ceyda’nın ölümünde kahreden ayrıntı Kazadan sadece 2 dakika önce... Ceyda'nın ölümünde kahreden ayrıntı! Kazadan sadece 2 dakika önce...
Gurbetçi ailenin aracını durdurdular Üzerlerinden servet çıktı Gurbetçi ailenin aracını durdurdular! Üzerlerinden servet çıktı
Rojin Kabaiş’in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatacak telefon kaydı

12:05
İsrail’e bir rest de Bahçeli’den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
İsrail'e bir rest de Bahçeli'den: Tehditleri görmezden gelmeyiz, sabrımızı sınamayın
11:59
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
3 kardeşin sahilde ölü bulunduğu olayda ilk bulgu
11:59
Salah için olay sözler Trabzonspor’un yenilgisine onlar da şaşırdı
Salah için olay sözler! Trabzonspor'un yenilgisine onlar da şaşırdı
11:34
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor Ünlü markanın balı sahte çıktı
E-ticaret sitelerinde kapış kapış gidiyor! Ünlü markanın balı sahte çıktı
11:33
Abdullah Kavukcu 3 transferi resmen açıkladı
Abdullah Kavukcu 3 transferi resmen açıkladı
11:27
Acun Ilıcalı’nın hayali yarın gerçek oluyor
Acun Ilıcalı'nın hayali yarın gerçek oluyor
11:06
Hilmi Tuna Kuriş’in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin’e tahsisli çıktı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı
10:43
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
Ünlü markanın sucuklarında at ve eşek eti tespit edildi
10:34
Alihan Kuriş’in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
10:26
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı Nedeni de hayli ilginç
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç
10:00
61 yıllık Türk devi iflas etti
61 yıllık Türk devi iflas etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 12:27:24. #7.13#
SON DAKİKA: Genç Kadının Pencereden Atılması Meclis'e Taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.