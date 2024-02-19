Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Akdeniz Bölge Finali Adana'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Akdeniz Bölge Finali Adana'da Başladı

Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Akdeniz Bölge Finali Adana\'da Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Akdeniz Bölge Finali, Adana'da başladı. Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, yarışmalarda dereceye girenleri Türkiye finalinde ağırlayacaklarını belirtti. Yarışma, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla 4 gün sürecek.

19.02.2024 12:57  Güncelleme: 12:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığınca bu yıl 7'ncisi organize edilen "Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Akdeniz Bölge Finali" Adana'da başladı.

Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinliğin açılışında, 7 bölgede yapılacak yarışmalarda dereceye girenleri Ankara'daki Türkiye finalinde ağırlayacaklarını söyledi.

Gençlerin donanımlı yetişmesi için gayret ettiklerini belirten Eminoğlu, "İstiyoruz ki gençlerimiz, kültür, sanat, bilim, ilim, teknoloji ve sporda da her anlamda kendilerini yetiştirsinler." dedi.

Eminoğlu, burslar, kredi imkanları, gençlik merkezleri, genç ofisler, yurtlar ve kamplarla gençlerin hizmetinde olduklarını dile getirdi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de gençleri güzel bir geleceğin beklediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bizim iyi yetişmiş, çağın bilimiyle, ilmiyle, tekniğiyle donanmış, kuşanmış ama kendi değerlerinden kopmamış, ülkesinde ve kendi kültüründe bir ayağı sabit gençliğimiz var. Onlara güveniyoruz, ülkemizin ve sizlerin geleceğini bu anlamda parlak görüyoruz."

Lise ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla iki kategoride yapılan yarışma, 4 gün sürecek.

Bölge finalinde Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Osmaniye, Burdur, Karaman ve Isparta'dan 3'er öğrenci, Türkiye finaline kalmak için mücadele edecek.

Kaynak: AA

Gençlik, Türkiye, Akdeniz, Adana, Spor, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Akdeniz Bölge Finali Adana'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:01:59. #1.12#
SON DAKİKA: Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Akdeniz Bölge Finali Adana'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement