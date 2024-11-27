GENÇLİG Futbol Turnuvası Lansmanı Yapıldı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğiyle Türkiye genelinde gerçekleştirilecek GENÇLİG Liseler Arası Futbol Turnuvası'nın lansmanı İstanbul'da yapıldı.

Bahçelievler İl Özel İdaresi Stadyumu'ndaki programın açılışında gazetecilere açıklama yapan TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinde GENÇLİG adıyla başlatılacak futbol turnuvasının startını bugün verdiklerini söyledi.

TÜGVA'nın Türkiye'deki 500'ün üzerinde temsilciliğinde, onlarca yurdunda, gençlik merkezinde, DENEYAP atölyelerinde ve icathanelerinde gençlere, ortaokuldan yetişkinliğe ve çalışma hayatına varıncaya kadar hizmet verdiğini belirten Erdoğan, TÜGVA'nın gençlerin kendi projelerini hayata geçirdikleri ve hayallerini gerçekleştirdikleri yeni nesil bir gençlik vakfı olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin önemli bir futbol ülkesi olduğunun altını çizen Erdoğan, programa katkı sağlayan futbolculara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"TÜGVA bünyesinde gençlerimiz sporla, sanatla, kültürle, bütün ilgi alanlarıyla ilgili istediklerini yaparken, diğer taraftan da milli, manevi değerlerinden kopmayacaklar. Vatanperver, donanımlı, çağın gereksinimleriyle donanmış birer birey olarak yetişecekler. Burada çok daha büyük bir bütünün birer parçası olmayı hissedecekler. Onun için ben bütün gençlerimizi TÜGVA'mızın faaliyetlerine davet ediyorum. Anne babaların emniyetle, çocuklarına güvenebilecekleri, huzurlu, onlar için ilgi çekici birçok faaliyetin yapıldığı mekanlar. GENÇLİG turnuvasında da gençlerimiz hoşça vakit geçirirler. İyi olanın kazanacağı, heyecanlı müsabakalara ev sahipliği yapar. Final müsabakasında buluşmak üzere bütün sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum. TÜGVA yönetimini de bugün güzel organizasyondan dolayı tebriklerimi iletiyorum."

Ünlü futbolcu Mesut Özil ise böyle organizasyonları Türkiye'de görmenin gurur verici olduğunu, gençlerin yanlış yollara sapmamaları için spora başvurmaları gerektiğini ifade etti.

"Gençlerimizi spora teşvik ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da organizasyona katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortak çalışma yürüttüğünü dile getiren Eminoğlu, "81 ilde il finalleri, bölge finalleri ve Türkiye finali gerçekleştirilecek. Binlerce gencimiz katılmış olacak. Özellikle çağımızda madde bağımlılığı, dijital bağımlılık gibi bağımlılıkların aslında bir taraftan arttığı dönemde bu gibi organizasyonlarla gençlerimizi spora ve organizasyonlara teşvik etmiş oluyoruz." diye konuştu.

Organizasyonun Filistin temalı yapılmasının anlamlı bir konu olduğuna dikkati çeken Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Binlerce, on binlerce genç çocuğumuz Gazze'de katledildi. Çocuklar uyurken sessiz kalınır, ölürken değil. Bu anlamda bugün buradaki gençlerimize bu şuuru, bu bilinçlendirmeyi TÜGVA ve paydaşlarımız sağlamış oluyorlar. Ben bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü sahalarda, özellikle statlarda, toplu organizasyonlarda bunu daha fazla dile getirmek gerekiyor."

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise bugün tribünlerde kardeşliğin, sahada rekabetin, kalplerde dostluğun yeşerdiği bir turnuvanın başlangıcını yapacaklarını söyledi.

81 ilde yapılacak turnuvada bölge finalleri ve büyük İstanbul finaliyle liseli gençlerin ödüllerine kavuşacaklarını belirten Beşinci, asıl ödülün gençlerin hem zihni hem fiziki olarak gelişmesi, kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp sportif faaliyetlere daha çok katılmaları olacağını dile getirdi.

Beşinci, "Bu anlamlı etkinliğe, 'gençlik ve spor' başlığını duyar duymaz katılan yıldız futbolcularımıza, Bilal ağabeye, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da böyle bir turnuvanın ilçelerinde başlamasının kendileri için gurur verici olduğunu ifade etti.

"Gazze pankartıyla sahaya çıktılar

Yapılan açıklamaların ardından TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır ve TÜGVA Genel Başkanı Beşinci ile aralarında Mesut Özil, Moussa Sow, Gökhan Gönül, Sabri Sarıoğlu, Hasan Kabze ve Ahmet Dursun'un yer aldığı eski futbolcular, sahaya "Gazze'de yapılan soykırımı kınıyoruz" pankartıyla çıktı.

Mavi takımın kaptanlığını Erdoğan, siyah takımın kaptanlığını Eminoğlu yaptı.

20'şer dakikadan 2 devre halinde oynanan müsabaka, mavi takımın 9-8 üstünlüğü ile sona erdi.

Açılış maçının ardından sahaya giren öğrenciler, imza aldıkları futbolcularla fotoğraf da çektirdi.

Program, açılış maçını tribünden takip eden çocuklara top hediye edilmesinin ardından sona erdi.