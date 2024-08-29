Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afetten Etkilenen Gençlere 70 Milyon TL Proje Desteği Sağlayacak - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Afetten Etkilenen Gençlere 70 Milyon TL Proje Desteği Sağlayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'na 70 milyon lira proje desteği sağlayacaklarını bildirdi. Program kapsamında depremden zarar gören gençlere yönelik projeler desteklenecek.

29.08.2024 11:16
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'na 70 milyon lira proje desteği sağlayacaklarını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bak, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören gençlere yönelik proje hazırlayacak sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri için proje teklif çağrısına çıkıldığını duyurdu.

Gençlere yönelik proje hazırlayacak Türkiye genelindeki tüm sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleri için proje çağrısının bugün itibarıyla başladığını belirten Bakan Osman Aşkın Bak, başvuruların 14 Ekim Pazartesi günü saat 23.59'a kadar alınacağını kaydetti.

Bakan Bak, Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı konulu proje desteğine ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızca planlanan proje desteğiyle afetin etkilerinin azaltılmasını ve gençlerin sosyal, toplumsal, kültürel ve sportif alanlarda katılımının artırılmasını amaçlıyoruz. Bu programla depremden etkilenen 11 ilde yaşamını sürdüren gençlerimizin afetin etkileriyle baş etmede güçlendirilmesini hedefliyoruz. Bölgede gençler açısından öncelikli ihtiyaçlar olarak belirlenen temalar çerçevesinde STK'lar ve spor kulüplerinden gelecek proje tekliflerine destek vereceğiz. Teklif edilecek projelerin, gençlere yol gösterici ve güçlendirici deneyim imkanı sunmasını, gençlerin potansiyellerini ortaya koyarak güçlü bir sivil katılım duygusu kazandırmasını umut ediyoruz."

Bak, X hesabından da "Depremden etkilenen 11 ilimizde Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı'nı hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin sosyal, kültürel ve sportif alanlara katılımını artırarak afetin olumsuz etkilerini azaltacak projelere nakdi destek sağlayacağımız programın başvuruları başladı." paylaşımını yaptı.

Proje başvuru şartları

Programın bütçesi 70 milyon lira. Bakanlığa teklif edilen projelerin uygulama süresi en az 4, en fazla 10 ay olabilecek.

Programın öncelikli hedef kitlesi, 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden doğrudan etkilenen illerde yaşayan 14-29 yaş aralığındaki gençlerden oluşmaktadır.

Program; örgün eğitimden ayrılan, herhangi bir engeli bulunan, tek ebeveyni olan, düşük gelirli hanelerde yaşayan, temel hizmetlere erişimde sorun yaşayan dezavantajlı gençleri öncelemektedir.

Başvuracak kuruluşlar uygulama illeri arasında ve farklı illerden olmak şartıyla en fazla 2 proje teklifi sunabilecek.

Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde yapılan tespitlere göre; afete hazır olma çalışmaları, psiko-sosyal destek hizmetleri, bağımlılıkla mücadele, sosyal uyumun desteklenmesi, genç girişimciliğin teşvik edilmesi, inovasyon çalışmalarının desteklenmesi gibi konu başlıklarının desteklenecek projelerde öncelikle aranan temalar arasında yer alması planlanmaktadır.

Program kapsamında 6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde uygulanacak projeler kabul edilecek olup, başvurular Türkiye genelindeki tüm sivil toplum kuruluşlarına ve spor kulüplerine açık.

Başvuracak kurumların şube veya temsilcilikleri varsa, bu şube ve temsilciliklerden proje başvurusu kabul edilmeyecektir. Bu özellikteki kuruluşların proje başvurularının genel merkezleri üzerinden yapılması şartı aranacak.

Başvurular, Bakanlık Proje Destek Sistemi olan "pds.gsb.gov.tr" adresi üzerinden alınacaktır. Ön ve içerik değerlendirmesi sonucu 50 puan ve üstü olan projeler, değerlendirme komisyonunca sonuçlandırılarak ilan edilecek.

Kaynak: AA

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