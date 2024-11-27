Giresun'un Sorunlarına Ortak Çözüm Arayışı

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(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, kentin öncelikli sorunlarının çözümü için ortak çalışma kararı aldı.

Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu ve Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, şehrin sorunları ve öncelikleri konusunda ortak çalışma yürütmek üzere Belediye'nin başkanlık makamında bir araya geldi.

Buluşmada, şehrin öncelikli ihtiyaçlarının olduğu ve bunların giderilmesi için şehrin dinamiklerinin hayata geçmesinin gerektiği üzerinde durularak, bu yönde bir çalışma programı oluşturulup sorunların çözümü için öncülük edilmesi kararı alındı.

Toplantıda, Belediye İmar Müdürü Ercan Durhan ile Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Mimar Serdar Demirkan da yer aldı.