Gökçe Gökçen'den Bakan Tunç'a Tepki - Son Dakika
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Gökçe Gökçen'den Bakan Tunç'a Tepki

Gökçe Gökçen\'den Bakan Tunç\'a Tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un, “Yargının içindeki hatalı kararlardan rahatsız olanlar, 27 Mayıs yargısını özleyenler” ifadelerine tepki gösterdi. İki yıl geçmesine rağmen katili dışarıda olan Aslı Sinem Çiçek cinayetini hatırlatan Gökçen, Bakan Tunç’a; “Çiçek’in babası, ‘Sanık Cem’in dışarıda olmasını kabullenemiyorum’ diyor. Siz kabullenebiliyor musunuz? Yoksa bu topu da mı darbecilere atacaksınız” diye sordu.

27.09.2024 17:11
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "Yargının içindeki hatalı kararlardan rahatsız olanlar, 27 Mayıs yargısını özleyenler" ifadelerine tepki gösterdi. İki yıl geçmesine rağmen katili dışarıda olan Aslı Sinem Çiçek cinayetini hatırlatan Gökçen, Bakan Tunç'a; "Çiçek'in babası, 'Sanık Cem'in dışarıda olmasını kabullenemiyorum' diyor. Siz kabullenebiliyor musunuz? Yoksa bu topu da mı darbecilere atacaksınız" diye sordu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Erzurum'a yaptığı ziyarette, "Yargının içerisinde hatalı kararlar olamaz mı? Elbette olabilir. Hatalı karar istinafta, temyizde düzeltilebilecek, yolu var bunun. Ama bir örneği alarak 25 bin hakim, savcının görev yaptığı, yılda 12 milyon kararın verildiği bir noktada bir karar üzerinden çıkıp bütün yargıyı töhmet altında bırakan bir tavır sergiliyor, bu rahatsızlıkta bulunanlar 27 Mayıs yargısını özleyenler. Başbakanları, bakanları asan yargıyı özleyenler" ifadelerini kullandı.

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Bakan Tunç'un sözlerine tepki gösterdi. Gökçen'in konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Sokakta suç örgütleri ve çeteler cirit atıyor. Suçlular ödül gibi cezalarla cesaretlendiriliyor. Çıktıkları anda yeniden işleyecekleri suçları planlıyorlar. 26 kez sabıkalı bir şahıs, gencecik bir polisimizi şehit ediyor. Adalet Bakanı da yargının durumunu eleştirenleri başbakanları asan yargıyı özlemekle itham ediyor. Yazıklar olsun diyor, çok güncel bir örnekle durumun ciddiyetini hatırlatıyorum: Aslıhan Sinem Çiçek, bundan iki yıl önce İzmir'de bir iş görüşmesine gidiyor. Kaçırılıyor, cinsel saldırıya uğruyor, uyuşturucu veriliyor, ormana atılıyor. Ağır yaralı bir şekilde bulunuyor ve bir gün sonra hayatını kaybediyor. Aradan iki yıl geçmesine rağmen katili serbest. Olası kastla öldürme suçundan kovuşturmaya yer olmadığına karar veriliyor. Avukatlar, yürütülen yargılamanın cinsel istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma suçlarından olduğunu ve eksik bir yargılama olduğunu söylüyor. Adalet Bakanlığına kanun yararına bozma talebinde bulunuluyor. Adalet Bakanlığı bu talebi reddediyor. Talebi neden reddettiniz Yılmaz Tunç? Aslıhan Sinem Çiçek'in babası, 'Sanık Cem'in dışarıda olmasını kabullenemiyorum' diyor. Siz kabullenebiliyor musunuz? Yoksa bu topu da mı darbecilere atacaksınız?"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gökçe Gökçen'den Bakan Tunç'a Tepki - Son Dakika

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