Kilis Valiliği Ataması Liyakat Tartışması Yarattı

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP Kilis Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara'nın Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'ne atanmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a soru önergesi verdi. Kara'nın yerel seçimlerden önce Kilis Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğünde görev yaptığı ve hiç işe gelmeden 13 yıl boyunca maaş aldığı tespit edilerek iş akdinin feshedildiğini belirten Günaydın, "AKP Kilis Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürütürken yaş haddi nedeniyle bu görevini bırakmak zorunda kalan, partili kimliği sosyal medya hesapları ve açık tutumu nedeniyle ortadayken, Kara'nın devleti temsil etmesi gereken Valilik Özel Kalem Müdürü olarak göreve getirilmesi kamu yararına uygun mudur" diye sordu.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Günaydın, Musa Kara'nın Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'ne atanmasını TBMM gündemine getirdi. Günaydın, TBMM Başkanlığı'na İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Günaydın, şunları kaydetti:

" Türkiye'de AKP döneminde kamuda liyakatsizlik, göreve gelmeden maaş alma, bankamatik personeli gibi uygulamalar artarak devam etmektedir. Bunun son örneklerinden biri, Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'ne AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara'nın atanmasıdır. Uzun yıllardır Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten İhsan Aray'ın emekliliğinden boşalan kadroya 13 Eylül 2024 tarihinde AKP'den yapılan Musa Kara transferi kamuoyunda liyakat ve torpil tartışmalarına yol açmıştır. Musa Kara, daha önce 2011-2024 yılları arasında Kilis Belediyesi'nde Özel Kalem Müdürlüğü'nde muhtarlıklardan sorumlu olarak görev yapmıştır. 31 Mart seçimlerinde Belediye'nin CHP'ye geçmesinin ardından aynı zamanda AKP Kilis Gençlik Kolları Başkanlığını da yürüten Kara'nın hiç işe gelmeden 13 yıl boyunca maaş aldığı tespit edilmiş ve 22 Mayıs 2024 tarihinde iş akdi feshedilmiştir.

Musa Kara'nın Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak atanması, milyonlarca vatandaşımız KPSS veya benzeri sınavlarla devlette kadrolu memuriyet bulmaya çalışırken AKP'nin 'özel kalem müdürlüğü' yoluyla yakınlarına kadro dağıtmaya devam ettiğini gözler önüne sermektedir. Kimisi sadece bir gün çalışan özel kalem müdürlerinin ya başka kurumlara nakledilerek ya da kendi kurumlarında memuriyete geçtikleri bilinen bir gerçektir. 657 Sayılı Kanun'da 'istisnai memuriyet' sayılan 'özel kalem müdürlüğü' kadrosundan işe başlatılıp daha sonra memurluğa geçiş yapan birçok insan bulunuyor; istisnai kadro olarak nitelenen özel kalem müdürlüğüne yapılan açıktan atamalar, memuriyete sınavsız girişin bir anahtarı olarak kullanılıyor."

"Kilis Belediyesi'ne hiç gelmeden düzenli maaş almasını nasıl açıklamıştır?"

Günaydın, Kurum'a şu soruları yöneltti:

"-Musa Kara Kilis Belediyesi'nde ne zaman göreve başlamıştır? Özel kalem müdürlüğünde çalışmaya yeterliliğini ispatlayacak bir sınav puanı (KPSS vb.) almış mıdır? Eğer böyle bir yeterliliği yoksa ayrıcalıklı, istisnai kadrodan belediyeye atandığı doğru mudur? Belediyede hangi görevi üstlenmiştir? Atamayı yapan Belediye Başkanı kimdir?

-Musa Kara'nın göreve başlamadan önce 657 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince herhangi bir siyasi partiye üye olup olmadığı tespit edilmiş midir? Tespit edildi ise Anayasanın 68. maddesinin ve 657 sayılı kanunun bahsi geçen maddesinin açık hükmüne rağmen niçin belediyede özel kalem müdürlüğünde istihdam edilmiştir?

-Musa Kara'nın görev süresi boyunca hem belediyede özel kalem müdürlüğünde çalışıyor gözükmesi hem de AKP Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürüttüğüne yönelik iddialar doğru mudur? Doğru ise Kara hakkında kamu görevlilerinin siyasi partiye üye olma yasağı kapsamında soruşturma başlatılmış mıdır? ve yaptığı iki farklı iş birbiriyle bağdaşmadığından kamu görevini aksatması dolayısıyla hakkında disiplin soruşturması açılmış mıdır?

-Bu soruşturmalar kapsamında Musa Kara tarafından yapılan savunmanın içeriği nedir? Görevi aksatmasına dair mazeret bildirmiş midir? Kilis Belediyesi'ne hiç gelmeden düzenli maaş almasını nasıl açıklamıştır?

-Kilis Belediyesi'nde çalışıyor gözüktüğü halde işe gelmeyen ve bankamatik personeli olarak maaş almaya devam ettiği tespitiyle iş akti feshedilen Musa Kara, görev süresi boyunca Kilis Belediyesi'nden toplam ne kadar maaş almıştır? Son bir yıl içinde aldığı net maaşı ne kadardır?

-Musa Kara'nın yerine getirmediği sorumluluğun kamu hizmetinin niteliği ve kamusal zarar bakımından karşılığı ne olmuştur?"

"Kara'nın Kilis Belediyesi'nden iş akdinin fesih nedeni araştırıldı mı?"

Günaydın'ın Bakan Yerlikaya'ya yönelttiği sorular ise şöyle:

"-Musa Kara'nın Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü olarak göre başlatılmadan önce 657 sayılı kanunun 7. maddesi gereğince herhangi bir siyasi partiye üye olup olmadığı tespit edilmiş midir? Tespit edildi ise Anayasanın 68. maddesinin ve 657 sayılı kanunun bahsi geçen maddesinin açık hükmüne rağmen neden Valilik Özel Kalem Müdürü olarak istihdam edilmiştir?

-Musa Kara söz konusu göreve atanırken Kilis Belediyesi'nden iş akdinin feshine ilişkin dosyası istenerek fesih nedeni araştırılmış mıdır?

-AKP Kilis Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürütürken yaş haddi nedeniyle bu görevini bırakmak zorunda kalan, partili kimliği sosyal medya hesapları ve açık tutumu nedeniyle ortadayken, Kara'nın devleti temsil etmesi gereken Valilik Özel Kalem Müdürü olarak göreve getirilmesi kamu yararına uygun mudur?

-Musa Kara valilikte Özel Kalem Müdürü olarak çalışma yeterliliğini karşılayacak şartları yerine getirmekte midir? Kara'nın eğer böyle bir yeterliliği yoksa ayrıcalıklı, istisnai kadrodan valiliğe siyasi bir transferle atanması, liyakat ilkesinin göz ardı edildiği anlamına gelmez mi?

-Kilis Valisi Tahir Şahin, Kara'nın Özel Kalem Müdürü olarak atanması için nereden ve kimden talimat almıştır? Kamuoyuna yansıyan haberlerden sonra Valilik, Kara hakkında inceleme başlatmış mıdır?"