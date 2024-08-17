Gölcük Depremi'nin 25. Yılında Avcılar'da Anma Töreni - Son Dakika
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Gölcük Depremi'nin 25. Yılında Avcılar'da Anma Töreni

Gölcük Depremi\'nin 25. Yılında Avcılar\'da Anma Töreni

MARMARA Bölgesi'ni 25 yıl önce vuran 7.4 büyüklüğündeki Gölcük Depremi'nde 246 kişinin yaşamını yitirdiği Avcılar'da, anma töreni gerçekleştirildi. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, depremin yaralarının hala taze olduğunu belirterek, deprem konusunda çalışmaların devam edeceğini söyledi.

17.08.2024 05:39
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MARMARA Bölgesi'ni 25 yıl önce vuran 7.4 büyüklüğündeki Gölcük Depremi'nde 246 kişinin yaşamını yitirdiği Avcılar'da, anma töreni gerçekleştirildi.

17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümü nedeniyle felaketin yaşandığı saat 03.02'de anma etkinliği düzenlendi. Belediye Havuz Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ile birlikte Marmara Caddesi'nde bulunan, depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı Deprem Anıtı'na kadar yürüdü. Burada yapılan saygı duruşunun ardından konuşan Başkan Çaykara, 25 yıl önce birçok kişinin yakınlarını yitirdiğini, acıların geçen süreye rağmen taze olduğunu söyledi.

"25 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN HALA DEPREM KORKUSUYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Başkan Utku Caner Çaykara, Avcılar'ın 7.4 büyüklüğündeki Marmara depreminden en çok etkilenen bölgelerin başında geldiğinin altını çizerek, "Avcılar, depremden en çok etkilenmiş yerlerden biri ve maalesef üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen yaralarını saramamış durumdadır. Depremin merkezinin Avcılar'a yakın olması sebebiyle, yıkımın da büyüklüğü bir o kadar fazla oldu. Yaklaşık 25 yıl geçmesine rağmen hala deprem korkusuyla karşı karşıyayız. Belki de ülkemizin ve bizlerin yerel yönetimlerin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi ise deprem konusudur. Son dönemlerde yapmış olduğumuz kentsel dönüşüm atılımıyla 2012'den bu yana 2 bin 100 binamız yenilenmiş ve 103 bin vatandaşımızın güvenli evlerde oturulması sağlanmıştır. Bu yeterli değil. Yeni dönemde de İstanbul Büyükşehir belediyemizle beraber özellikle kentsel dönüşüm konusunda vatandaşlarımızın hızla yenileyebilmesi ve önündeki en büyük engel olan maliyetlerin düşürülmesi noktasında var gücümüzle çalışacağız. Bu konuyu en kısa sürede Avcılar, İstanbul ve ülkemizin gündeminden söküp atana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Elbette zaman kaybettik. Ama bundan sonra hızlı bir şekilde bu zaman kaybını en hızlı şekilde tolere edecek ve depreme hazırlıklı bir şekilde vatandaşlarımızın desteğiyle beraber bu süreci dayanışma ile atlatacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Deprem Anıtı'na kırmızı karanfiller bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Gölcük Depremi'nin 25. Yılında Avcılar'da Anma Töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük Depremi'nin 25. Yılında Avcılar'da Anma Töreni - Son Dakika
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