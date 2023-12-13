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Gölcük'te dini nikahlı kadını öldürüp gömen sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Gölcük'te dini nikahlı kadını öldürüp gömen sanığa müebbet hapis cezası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde amcasının dini nikahla birlikte yaşadığı kadını öldürüp gömen sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın babası ve kardeşi ise suç delillerini yok etme suçundan hapis cezası aldı.

13.12.2023 - 16:52,
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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde amcası H.B.'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Şengül Güler'i (44) eşarpla boğarak öldürüp gömen Ömer Bir (34), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ömer Bir'in cesedi gömmesine yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan babası İdris Bir (47) ve kardeşi Önder Bir'e (31) ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 2'şer yıl hapis verildi.

Olay, 7 Haziran 2021'de Gölcük'e bağlı Hisareyn Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Bir, amcası H.B.?nin dini nikahla birlikte yaşadığı Şengül Güler'i iddiaya göre altınlarını almak için evde yalnızken eşarpla boğarak öldürdü. Ömer Bir, Güler'in cansız bedenini de otomobilin bagajında yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yazlık Mezarlığı'na götürdü. Bir, mezarlığın yanında bulunan ormanda çukur açıp, Güler'in cesedini gömdü.

GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Şengül Güler'den haber alamayan H.B., polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, H.B.?nin evine en son yeğeni Ömer Bir'in girdiğini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Ömer Bir'i, Gebze'de yakalayarak gözaltına aldı. Ömer Bir'in evinde yapılan aramada, çamurlu ve kanlı kıyafetler de bulundu. Bir, emniyetteki ifadesinde, cinayeti itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Polis, ormanda toprağı kazarak, Şengül Güler'in cansız bedenini çıkardı. Ömer Bir, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BABASI VE KARDEŞİ YARDIM ETTİĞİ GEREKÇESİYLE DAVAYA DAHİL EDİLDİ

Soruşturmayı derinleştiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinde yaptıkları incelemede, Şengül Güler'in cesedinin taşındığı araçta Ömer Bir ile birlikte babası İdris Bir ve kardeşi Önder Bir'in de bulunduğunu tespit etti. Cesedin gömülmesine yardım ettikleri tespit edilen İdris Bir ve Önder Bir de gözaltına alınıp, tutuklandı.

Ömer Bir hakkında 'kasten öldürme' ve Şengül Güler'in kolu, boynu ve kulağındaki altın takıları da aldığı gerekçesiyle de 'yağma' suçundan, İdris Bir ve Önder Bir hakkında ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan dava açıldı. Yargılama sürecinde İdris Bir ve Önder Bir tahliye edildi.

MAHKEME KARAR VERDİ

Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ömer Bir ile tutuksuz yargılanan babası İdris Bir ve kardeşi Önder Bir katıldı. Duruşmada söz verilen Ömer Bir, 'Kimseye bir şey yapmadım. Kimsenin malına dokunmadım. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Küçük çocuklarım olduğundan tahliyemi talep ediyorum' dedi. Heyet, Ömer Bir'i Şengül Güler'i öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırdı, altınları aldığına dair delil olmaması sebebiyle yağma suçundan ise beraatine karar verdi. Babası İdris Bir (57) ve kardeşi Önder Bir (31) ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçu'ndan 2'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)

Gölcük\'te dini nikahlı kadını öldürüp gömen sanığa müebbet hapis cezası
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gölcük'te dini nikahlı kadını öldürüp gömen sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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