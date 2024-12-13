Gözler Yeni Asgari Ücret ve Maaş Artışlarında... Vatandaş: Yıllardır Enflasyona Ezdirildik. Vatandaş Nasıl Geçinsin? Verdiğim Oyu Helal Etmiyorum

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Haber: Beril KALELİ-Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - Hem çalışanlar hem de emekliler, yeni yılda maaşlarına yapılacak zamları bekliyor. Asgari ücretle çalışanların milyonların gözü çalışmalarına başlayan Asgari Ücret Komisyonu'nun 2025 yılı için belirleyeceği asgari ücrete çevrilmişken, işçi ve memurlar ile emekliler de enflasyon rakamlarına göre belirlenecek maaş artışlarını bekliyor. İktidarın, sıkça dile getirdiği 'çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz' söylemleri ise vatandaşta karşılık bulmuyor. Mikrofon uzattığımız asgari ücretli, "Bugüne kadar enflasyona ezdirildik, altında kaldık" derken, bir başka vatandaş ise, "Gelsinler kendileri geçinsinler o 17 bin lirayla. Hayat pahalılığı ortada, ekonomi çok kötü. Hükümetimizden daha iyi refah sağlayacak bir zam bekliyoruz" dedi. Emekli bir vatandaş ise "Vatandaş ne yapsın? Nasıl geçinsin? Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, vatandaşın hali nedir böyle? Ona oy verdim ama helal etmiyorum" diye konuştu.

17 bin lira asgari ücretle yaşamını sürdürmeye çalışanlar, memur ve işçiler ile emekliler, maaşlarında 2025 yılı için yapılacak artışları bekliyor. Yeni asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalarına başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık'ta yaptı. Asgari ücret miktarıyla ilgili ilk toplantıda bir rakam henüz ortaya konulmazken, ikinci toplantı ise 16 Aralık'ta yapılacak. Komisyon, çalışmalarını yıl başından önce sonuçlandıracak ve yeni asgari ücreti açıklayacak.

Memur ve emekliler ise enflasyon rakamına göre belirlenecek maaş artışlarını bekliyor. Memur ve işçi sendikaları, enflasyon rakamıyla yapılacak artışın yeterli olmadığını belirterek, çalışanlara refah payı verilmesini istiyor.

Muhalefet partileri, temmuz ayında artış yapılmayan asgari ücretin alım gücünün düştüğünü, çalışanların enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezildiğini belirterek yeni asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise maaş artışı talepleri ile ilgili bir rakam ortaya koymazken, "Çalışanları enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" açıklamaları yapıyor.

Yeni asgari ücretin belirlenme sürecinde ANKA Haber Ajansı, İstanbul'un değişik semtlerinde asgari ücretlilere ve vatandaşlara mikrofon uzatarak, Erdoğan ve Şimşek'in sözlerine katılıp katılmadıklarını ve ezilip ezilmediklerini sordu. Aldığı yanıtlar şu şekilde oldu:

"Geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalan insanların bu çekmiş olduğu çileyi görmemezlikten, duymamazlıktan geliyorlar"

Asgari ücretli Abdülaziz Beyazıtlı: "Bugüne kadar hep enflasyona ezdirildik, altında kaldık. Son maaş zamlarında da bunu gördük. Yıllardır yapılan bir şey var hep ezdirmeyeceğiz diyorlar sürekli eziyorlar. Kendileri 49 artı 5 dedikleri zaman hemen Sayın Cumhurbaşkanımız biraz daha refah payı ben katacağım diyor, üstüne eklemesini yapıyor. Kiraların 20 bin liradan başladığı bir dönemde asgari ücretin 17 bin 2 lira olup, geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kalan insanların bu çekmiş olduğu çileyi görmezlikten geliyorlar, duymazlıktan geliyorlar. Tanıdık vasıtasıyla 15 bin liraya kira buldum. 17 bin lira asgari ücret alıp da 15 bin lira kira ödeyeceksem, 2 bin lira ile 3 çocuğumu geçindireceğim. Çocuğa bez mi alacağım, okul masraflarını mı karşılayacağım yoksa mutfak masraflarını mı karşılayacağım? İktidar gerçekten, 'ben çalışanı, halkımı enflasyona ezdirmeyeceğim' diyorsa gerçekleri yansıtsınlar. ya da yapacakları zammı yeniden gözden geçirip, yüzde 33,5'leri, 40'ları konuşmayıp gerçek bir zam yapmalarını istiyorum onlardan.

"Kendilerini biraz da bizim yerimize koysunlar"

Asgari ücretli Engin Körkuş: "Sürekli aynı hikayeyi okuyorlar milletimize. Verdikleri 3 kuruşla bu insanları geçindirdiklerine kendileri inanıyorsa, gelsinler kendileri geçinsinler o 17 bin lirayla. Hayat pahalılığı ortada, ekonomi çok kötü. Hükümetimizden daha iyi refah sağlayacak bir zam bekliyoruz. Geçim sıkıntısı zor. Kendilerini biraz da bizim yerimize koysunlar."

"Artık yeter, üzülüyoruz, eziliyoruz"

Asgari ücretli Selahattin Bulut: "Ezildik. Yıllarca ezildik. Özellikle bu iktidar başa geleli 22 yıldır ben çok eziliyorum. Ben de bir kiracıyım. Kiralar günden güne artıyor. Hükümetimiz artık buna bir dur desin. Artık yeter, üzülüyoruz, eziliyoruz. İnşallah düzelir."

"Yıllardır öyle söylüyorlar ama biz eziliyoruz"

Güven Kılınç: "Eziliyoruz. Yıllardır öyle söylüyorlar ama biz eziliyoruz. Ben iktidar partili bir adamım, yıllardır da reise oy veririm. Ama doğruyu konuşmak durumundayım, eziliyoruz. Biraz fazla çalışmayla bu açığı kapatmaya çalışıyorum. Kendimden fedakarlık yapıyorum aşırı şekilde. Ancak o şekilde bir nefes alıyoruz. Yoksa biliyorsun ortamı, her şeyin ne kadar pahalı olduğunu, paranın yetmediğini."

"Emekliyim, bana 12 bin 500 lira veriyor, ben 15 bin lira kira veriyorum"

65 yaşındaki emekli Tahsin Çiftçi: "Enflasyonu biliyorsun, hayat başını alıp gidiyor. Ben emekliyim bana 12 bin 500 lira veriyor, ben 15 bin lira kira veriyorum. Bir yerde de çalışamıyorum. Bu böyle olmaz yani. Karım da kanser, o da çalışamıyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Ben ona Esenyurt'ta nereden baksan 160 tane oy verdim ama helal etmiyorum. Markete eskiden 1 milyarla (bin lira) gidiyordun bir sürü alışveriş yapıyordun şimdi 2 tane tavuk alamıyorsun. Bu vatandaş ne yapsın? Nasıl geçinsin? Ev kirası mı versin, çocuk mu okutsun, ilaç parası mı versin?

Önceden sağlık ocağında doktorlar ilacımızı yazıyordu, yazmıyorlar artık. Geldim ilacımı alamadım. Aile doktoruma gidiyorum diyor ki biz yazmıyoruz. Yeni bir kanun çıktı ilaçları yazamıyoruz. Hastane bana ilacımı yazmadı aile hekimine gideceksin. Ona gidiyorum o yazmıyor, buna gidiyorum bu yazmıyor. Cumhurbaşkanıma sesleniyorum, vatandaşın bu hali nedir böyle? Ben ona oy verdim ama helal etmiyorum oyumu. Allah millete yardım etsin, başka bir şey demiyorum"

"40'ın üzerinde olması lazım asgari ücretin insanların geçinebilmesi için"

57 yaşındaki çalışan Mehmet Şerif Eğik: "Eziliyor. Hiçbir şey alınmıyor. Kiraya yetmiyor, bırak geçinmeyi. İnsanlar geçinemiyor. En az 40'ın üzerinde olması lazım, 45 olması lazım asgari ücretin insanların geçinebilmesi lazım."

"Bacağım sakat, belim sakat, psikolojik tedavi görüyorum hala koşturuyorum"

55 yaşındaki Abdülkadir Perik: "Ezilmiş şu anda. 17 bin lira ne oluyor. Bir kira 15 bin lira olmuş, geriye kalıyor 2 bin lira. Şu anda bacağım sakat, belim sakat, psikolojik tedavi görüyorum hala koşturuyorum. Belki bir ekmek parası kazanırım diye. Asgari ücret 30 bin lira olsa daha iyi olur."

Emekli Osman Arslan: "Doğru diyor, ezdirmeyecek. (Şu anki asgari ücret) yetmez. Eziliyordur ama bunun yanında vatandaş ek iş yapıyor. Tabii ki bu parayla geçinilmez, mümkün değil. Ama devlet buna bir çare bulacak. (Asgari ücreti) 25-30 yaparlar. Yeterli değil. Ama göçmenler bir gitsin ülkemiz rahatlayacak. Emekliyim ama yetmiyor. Çalışıyorum. Ne yapalım, geçim davası."

"Çok komik, sadece çok komik"

İsmini vermek istemeyen vatandaş: "Çok komik, sadece çok komik. (Sizce eziliyor mu vatandaş?) Tabii ki, yüzde yüz."

2005 yılından beri Türkiye'de yaşayan İran kökenli Türk vatandaşı Venüs Feyzi: "Bu konuda hepimiz çok zorlanıyoruz. Herkes de son zamanlarda aşırı şekilde zor durumda. Biz esnafız. Ben yeminli tercümanım, ofisim var kapatmak zorundayım. Çünkü gerçekten gelir yok. Yabancı kalmadı tercümanlık yapmamız için. Vergiler üst üste, yeni yılda tekrar zam geliyor."