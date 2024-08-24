Gümrük Muhafaza Ekipleri Çalıntı Araç ve Uyuşturucu Operasyonları Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gümrük Muhafaza Ekipleri Çalıntı Araç ve Uyuşturucu Operasyonları Gerçekleştirdi

Gümrük Muhafaza Ekipleri Çalıntı Araç ve Uyuşturucu Operasyonları Gerçekleştirdi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin'de çalıntı araç ele geçirirken, İstanbul ve Edirne'de uyuşturucu madde ve elektronik sigara operasyonları düzenledi.

24.08.2024 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Mersin'de yaklaşık 56 milyon lira değerinde çalıntı araç ele geçirirken, İstanbul ve Edirne'deki iki ayrı operasyonda yaklaşık 700 kilogram uyuşturucu madde ve 30 bin 700 elektronik sigaraya el koydu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önemli operasyonlara imza attı. Bu kapsamda Mersin'de yapılan operasyonda, çok sayıda lüks aracın limana yakın bir lokasyonda bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleriyle birlikte yapılan incelemede, şase ve plakaları sorgulanan araçların 9'unun çalıntı olduğu belirlendi. Çalıntı lüks araçların yaklaşık 56 milyon lira değerinde olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MİT KOORDİNELİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Öte yandan İstanbul'da Gümrük Muhafaza ekipleri, yurda giriş yapan bir TIR'ı takibe aldı. TIR'daki eşyaların bir depoya boşaltılacağı bilgisine ulaşan ekipler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli şekilde geniş çaplı takip başlattı. Tespit edilen 2 adreste eş zamanlı yürütülen operasyonda, çok sayıda çuval içerisinde yaklaşık 700 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne'de düzenlenen operasyonda ise, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen şüpheli bir TIR mercek altına alındı. Gümrük Muhafaza görevlilerince detaylı kontrol ve aramaya tabi tutulan araçta yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 30 bin 700 elektronik sigara ele geçirildi. Her iki olayla ilgili olarak Küçükçekmece ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Edirne, Mersin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümrük Muhafaza Ekipleri Çalıntı Araç ve Uyuşturucu Operasyonları Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:13 Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım
11:45 Taraftarlar çıldırdı Acun’un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor Taraftarlar çıldırdı! Acun'un Ferdi Kadıoğlu hakkındaki o sözlerine tepki yağıyor
11:18 İzmir Körfezi’nde balık ölümleri Bakanlık harekete geçti İzmir Körfezi'nde balık ölümleri! Bakanlık harekete geçti
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
18:49 Ankara’nın iki ilçesini sağanak vurdu, yollar göle döndü Ankara'nın iki ilçesini sağanak vurdu, yollar göle döndü
18:25 Fed Başkanı Powell: Para politikasında ayarlama zamanı geldi Fed Başkanı Powell: Para politikasında ayarlama zamanı geldi
17:48 İsrail’den, Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın Gazze ziyaretine engel İsrail'den, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Gazze ziyaretine engel
17:41 Türkiye ile Rusya ortak devriyeye yeniden başladı Türkiye ile Rusya ortak devriyeye yeniden başladı
17:04 Yer: Giresun Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı Yer: Giresun! Yol kenarında yanan aracı kayda aldılar, yaptıkları yorumlar olayı gölgede bıraktı
17:03 Fed Başkanı Powell’ın konuşması sonrası kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik Fed Başkanı Powell'ın konuşması sonrası kripto paralarda dikkat çeken hareketlilik
16:32 Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor İşte Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin’in son görüntüleri Olay yerinde bulunan terliğin numarası tutmuyor! İşte Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in son görüntüleri
16:28 Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı Yoğun bakımda tedavi gören Reha Muhtar hayati tehlikeyi atlattı
16:11 Rusya’dan global ekonomiye kripto çıkarması Rusya'dan global ekonomiye kripto çıkarması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 14:10:49. #1.13#
SON DAKİKA: Gümrük Muhafaza Ekipleri Çalıntı Araç ve Uyuşturucu Operasyonları Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement