GÜMÜŞHANE SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|80
|Toplam Seçmen
|:
|21.324
|Açılan Sandık
|:
|80
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|16.742
|Geçerli Oy
|:
|16.075
|Katılım Oranı
|:
|% 78,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|VEDAT SONER BAŞER
|% 41,62
|6.690
|AK PARTİ
|ERCAN ÇİMEN
|% 38,2
|6.141
|CHP
|BEDRİ AĞAÇ
|% 13,36
|2.148
|YENİDEN REFAH
|YUSUF ÇİMEN
|% 1,67
|268
|İYİ PARTİ
|ALİ ATEŞ
|% 1,24
|199
|BÜYÜK BİRLİK
|HACI İSMAİL ŞAHİN
|% 1,08
|174
|SAADET
|AKIN DEMİR
|% 0,77
|124
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKTUĞ GÜRLER
|% 0,5
|81
|DEVA PARTİSİ
|HAMZA ÇAKIR
|% 0,33
|53
|HÜDA PAR
|MEHMET KABAYEL
|% 0,3
|49
|DP
|ŞERİF AKINTÜRK
|% 0,19
|30
|AP
|ZEYNEL ABİDİN ÇORLU
|% 0,16
|25
|DEM PARTİ
|ABDULKERİM ZIRIĞ
|% 0,14
|22
|BTP
|AYTAÇ GÜNDÜZ
|% 0,12
|19
|MİLLET
|FEVZİ ÜLKER
|% 0,1
|16
|ABP
|ZEKAİ ARAZ
|% 0,09
|15
|DSP
|İREM GAMZE DEMİRCİ
|% 0,05
|8
|TKH
|BORA ÇOLAKOĞLU
|% 0,05
|8
|HAK-PAR
|AYDIN ÖZATLI
|% 0,02
|3
|HKP
|DURAN KOÇ
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 56,41
|Katılım Oranı
|:
|% 74,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÜNAL YILMAZ
|% 50,85
|2.308
|MHP
|BİROL TUĞLU
|% 35,36
|1.605
|YENİDEN REFAH
|ABDULHAMİT KESKİNOĞLU
|% 5,95
|270
|CHP
|HAMİ AYDIN AKKAN
|% 5,13
|233
|İYİ PARTİ
|KEMALEDDİN TULGAR
|% 0,73
|33
|MİLLİ YOL
|RECAİ DEMİR
|% 0,57
|26
|SAADET
|SITKI YAZICI
|% 0,57
|26
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN TOK
|% 0,38
|17
|BTP
|GÜRBÜZ ÖZTÜRK
|% 0,22
|10
|ABP
|YUSUF KABAN
|% 0,13
|6
|MİLLET
|ALİ RIZA ALTINSOY
|% 0,09
|4
|DİĞER
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|TURGAY KESLER
|% 64,42
|1.347
|AK PARTİ
|SEYHAN TOK
|% 34,53
|722
|SAADET
|YUSUF KORKMAZ
|% 0,57
|12
|BTP
|YUSUF YILMAZ
|% 0,29
|6
|BAĞIMSIZ
|KAMİL KAYA
|% 0,19
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET KANAT
|% 56,47
|1.506
|MHP
|ENVER ŞEN
|% 37,83
|1.009
|CHP
|BURHA BİLGİN
|% 3,52
|94
|YENİDEN REFAH
|HASAN ÖZCAN
|% 1,43
|38
|SAADET
|MEHMET YILMAZ
|% 0,75
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 68,89
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DP
|ABDULBAKİ KARA
|% 39,41
|1.745
|MHP
|MUTLU ÖZEL
|% 25,43
|1.126
|YENİDEN REFAH
|MURAT TAŞTAN
|% 16,08
|712
|AK PARTİ
|KADİR YILDIZ
|% 10,73
|475
|İYİ PARTİ
|ERDAL KURT
|% 5,35
|237
|SAADET
|HAYRETTİN KILIÇ
|% 0,99
|44
|BÜYÜK BİRLİK
|YETKİN KAYA
|% 0,79
|35
|CHP
|KAYHAN KILIÇ
|% 0,7
|31
|DEVA PARTİSİ
|ŞEYMA AYDIN
|% 0,32
|14
|BTP
|ERTUĞRUL YEŞİL
|% 0,2
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|EVREN EVRİM ÖZDEMİR
|% 46,8
|1.200
|AK PARTİ
|HÜSEYİN ZENGİN
|% 26,37
|676
|İYİ PARTİ
|ERGİN ÇUBUKCU
|% 25,39
|651
|SAADET
|SERVET YÜZÜAK
|% 0,62
|16
|BTP
|İSMAİL KAYA
|% 0,43
|11
|MİLLET
|ŞENOL ZENGİN
|% 0,23
|6
|DEVA PARTİSİ
|ABDURRAHMAN KAYA
|% 0,16
|4
Son Dakika › Güncel › GÜMÜŞHANE SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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