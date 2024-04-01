GÜMÜŞHANE SON

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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 04:56  Güncelleme: 04:57
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MERKEZ

Toplam Sandık : 80
Toplam Seçmen : 21.324
Açılan Sandık : 80
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 16.742
Geçerli Oy : 16.075
Katılım Oranı : % 78,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPVEDAT SONER BAŞER% 41,626.690
AK PARTİERCAN ÇİMEN% 38,26.141
CHPBEDRİ AĞAÇ% 13,362.148
YENİDEN REFAHYUSUF ÇİMEN% 1,67268
İYİ PARTİALİ ATEŞ% 1,24199
BÜYÜK BİRLİKHACI İSMAİL ŞAHİN% 1,08174
SAADETAKIN DEMİR% 0,77124
ZAFER PARTİSİGÖKTUĞ GÜRLER% 0,581
DEVA PARTİSİHAMZA ÇAKIR% 0,3353
HÜDA PARMEHMET KABAYEL% 0,349
DPŞERİF AKINTÜRK% 0,1930
APZEYNEL ABİDİN ÇORLU% 0,1625
DEM PARTİABDULKERİM ZIRIĞ% 0,1422
BTPAYTAÇ GÜNDÜZ% 0,1219
MİLLETFEVZİ ÜLKER% 0,116
ABPZEKAİ ARAZ% 0,0915
DSPİREM GAMZE DEMİRCİ% 0,058
TKHBORA ÇOLAKOĞLU% 0,058
HAK-PARAYDIN ÖZATLI% 0,023
HKPDURAN KOÇ% 0,012
KELKİT

Açılan Sandık Oranı : % 56,41
Katılım Oranı : % 74,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÜNAL YILMAZ% 50,852.308
MHPBİROL TUĞLU% 35,361.605
YENİDEN REFAHABDULHAMİT KESKİNOĞLU% 5,95270
CHPHAMİ AYDIN AKKAN% 5,13233
İYİ PARTİKEMALEDDİN TULGAR% 0,7333
MİLLİ YOLRECAİ DEMİR% 0,5726
SAADETSITKI YAZICI% 0,5726
ZAFER PARTİSİFURKAN TOK% 0,3817
BTPGÜRBÜZ ÖZTÜRK% 0,2210
ABPYUSUF KABAN% 0,136
MİLLETALİ RIZA ALTINSOY% 0,094
DİĞER% 0,021
KÖSE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPTURGAY KESLER% 64,421.347
AK PARTİSEYHAN TOK% 34,53722
SAADETYUSUF KORKMAZ% 0,5712
BTPYUSUF YILMAZ% 0,296
BAĞIMSIZKAMİL KAYA% 0,194
KÜRTÜN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET KANAT% 56,471.506
MHPENVER ŞEN% 37,831.009
CHPBURHA BİLGİN% 3,5294
YENİDEN REFAHHASAN ÖZCAN% 1,4338
SAADETMEHMET YILMAZ% 0,7520
ŞİRAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 68,89

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DPABDULBAKİ KARA% 39,411.745
MHPMUTLU ÖZEL% 25,431.126
YENİDEN REFAHMURAT TAŞTAN% 16,08712
AK PARTİKADİR YILDIZ% 10,73475
İYİ PARTİERDAL KURT% 5,35237
SAADETHAYRETTİN KILIÇ% 0,9944
BÜYÜK BİRLİKYETKİN KAYA% 0,7935
CHPKAYHAN KILIÇ% 0,731
DEVA PARTİSİŞEYMA AYDIN% 0,3214
BTPERTUĞRUL YEŞİL% 0,29
TORUL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPEVREN EVRİM ÖZDEMİR% 46,81.200
AK PARTİHÜSEYİN ZENGİN% 26,37676
İYİ PARTİERGİN ÇUBUKCU% 25,39651
SAADETSERVET YÜZÜAK% 0,6216
BTPİSMAİL KAYA% 0,4311
MİLLETŞENOL ZENGİN% 0,236
DEVA PARTİSİABDURRAHMAN KAYA% 0,164

Kaynak: AA

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