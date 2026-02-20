GÜNDEM ÖZETİ / 20 Şubat 2026 - Son Dakika
GÜNDEM ÖZETİ / 20 Şubat 2026

20.02.2026 00:10
6 Nisan 1920YASAMA YÜRÜTME SİYASET1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, partisinin il başkanlığını ve Balıklıgöl esnafını ziyaret edecek.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, partisinin il başkanlığını ve Balıklıgöl esnafını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/15.30/16.30/19.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valilik, Belediye Başkanlığı ve partisinin il başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Elazığ/15.00/15.45/16.30)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kamil Ocak Spor Salonu'nda yapılacak "Ev Sahibi Türkiye" kura çekim törenine ve Nurdağı ilçesindeki İlk Evim İlk İftarım programına katılacak.

(Gaziantep/14.00/18.24)

4- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, partisinin il başkanlığında "Yeni Evim, İlk İftarım" programları kapsamında basın toplantısı düzenleyecek.

(Kahramanmaraş/11.45)

5- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Valilik ziyaretinin ardından İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, partisinin il başkanlığını, Keskin Belediyesi'ni ve Rahmi Pehlivanlı Müzesi'ni ziyaret edecek.

(Kırıkkale/14.15/15.15/16.30/17.00)

6- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti ve MHP il başkanlıkları ile Gazi Ortaokulu'nu ziyaret edecek, DSİ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek "Maarifin Kalbinde Ramazan İftarda Konuşalım" iftar programına katılacak.

(Artvin/10.30/11.00/13.30/14.30/15.00/17.00)

7- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu Raporu'na ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/15.00)

8- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin Antakya İlçe Başkanlığı İftar Programı'na katılacak.

(Hatay/18.00)

9- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek, İsa Divanlı Camisi'nde mevlit programına katılacak, Bizim Aile Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi'ni, Hakan Akdere Çocuk ve Gündüz Bakımevi'ni, şehit ailesi ile engelli ailesini ziyaret edecek, "İftara 5 Kala Programı" ve "Yeni Evim, İlk İftarım" programlarına katılacak.

(Kahramanmaraş/11.30-18.20)

10- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak.

(Adıyaman/16.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile yapılan anlaşma kapsamında Sivas ve Karaman'da kurulacak GES projeleri imza törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, partisinin il başkanlığında basın toplantısı yapacak, Valiliği ziyaret edecek, DAP ve Fırat Kalkınma Ajansı İmza Töreni'ne iştirak edecek. Bakan Kacır, Malatya Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılışı'na, Yeşilyurt Sanayi Sitesi 1. Etap Anahtar Teslim Töreni ile 2. Etap Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek, belediyeye ziyaret gerçekleştirecek ve TÜBİTAK Bilim Merkezi İmza Töreni'ne katılacak.

(Malatya/11.45/13.30/14.30/17.15)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım Kefalet Destek Programı Tanıtımı ve İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Habib-i Neccar Camisi'nde kılacağı cuma namazının ardından Dörtyol-Hassa otoyolu ve demir yolu şantiyesinde basın açıklaması yapacak, Antakya 3. çevre yolunda incelemede bulunacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, iftar programına katılacak.

(Hatay/12.55/15.00/16.30/17.00/17.45/18.28)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini, Aralık 2025 dönemi tarımsal girdi fiyat endeksini, Ekim-Aralık 2025 dönemi iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret edip, ardından basın açıklaması yapacak, TOKİ Konutları'nda gerçekleştirilecek Yeni Evim, İlk İftarım programına katılacak, gençler ve sporcularla çay sohbetinde bir araya gelecek.

(Diyarbakır/16.30/17.00/18.09/20.15)

2- Trendyol Süper Lig'in 23. haftası, Çaykur Rizespor-Kocaelispor maçıyla başlayacak.

(Rize/20.00)

3- Basketbol Erkekler Ziraat Bankası Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak. Yarı finalde Beşiktaş GAİN-Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko-Türk Telekom maçları oynanacak.

(İstanbul/17.15/20.45)

4- Galatasaray Kulübü ile Alfemo arasındaki futbol A takımı forma yan sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

(İstanbul/11.00)

