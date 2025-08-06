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Gündem: Siyasi ve Spor Etkinlikleri

06.08.2025 09:15
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ne katılacak, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK)...

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenecek Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisi'ne katılacak, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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???????YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Büyükgümüş ve Faruk Acar, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesinden AR-GE faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcama istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ? İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımına konuk olacak.

(Rotterdam/22.00) (Fotoğraflı)

2- Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda'nın St. Patrick's ekibine konuk olacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamlayacak ve Dublin'e gidecek.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve bir oyuncusu, St. Patrick's maçı öncesi müsabakanın oynanacağı Tallaght Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/10.00/15.00/Dublin/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak İrlanda temsilcisi St. Patrick's, son antrenmanını Tallaght Stadı'nda yapacak, ardından teknik direktör Stephen Kenny ve bir oyuncusu burada basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Dublin/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Viking takımına konuk olacakları ilk maç öncesi Lyse Arena'da basın toplantısı yapacak. Lacivert-turunculu ekip son idmanına burada çıkacak.

(Stavanger/19.30/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- FIBA 20 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'na Portekiz'de son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Türkiye bu turda Çekya ile karşı karşıya gelecek.

(Matosinhos/17.30)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Arkeoloji, AK Parti, Politika, Ekonomi, Beştepe, ankara, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündem: Siyasi ve Spor Etkinlikleri - Son Dakika

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