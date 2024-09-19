Gündemdeki Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gündemdeki Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar

Gündemdeki Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar

Bugün Türkiye genelinde birçok siyasi ve kamuoyu olayları gerçekleşecek. İçişleri Bakanı Yerlikaya, CHP yöneticileri, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ve daha fazlası, çeşitli etkinliklerde basın açıklamaları yapacaklar. Aynı zamanda Gaziler Günü dolayısıyla önemli törenler düzenlenecek ve Süper Lig karşılaşması oynanacak.

19.09.2024 09:02  Güncelleme: 09:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

09.30 - 13.00 - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenecek "Türkiye Buluşmaları" programına katılacak. Yerlikaya, Diyarbakır Valiliği'nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin genel merkezinde gazetecilerle bir araya gelecek. (ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - 11.00- İzmir Valiliği, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlarla Yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenleyecek. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - 16.30 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli Battalgazi İtfaiye İstasyonu açılışına katılacak, Saraçhanene'de Paralimpik Olimpiyatları'nda madalya alan sporcularla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, "Geçinemiyoruz" eylemiyle ilgili Beşiktaş İskele'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni adalet sarayı temel atma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - 20.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında basın açıklaması yapacak ve "Eğitim Maratonu" halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BURDUR)

14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı politika faizi kararını açıklayacak. (ANKARA)

14.00- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. (ANKARA)

14.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, BOTAŞ'ın Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılması ve kamuda çift maaş uygulamasına olanak sağlamasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 7521 sayılı yasanının yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtıktan sonra basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Parti Genel Merkezi'nde yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısından sonra basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- ANKARA)

17.00 - CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu genel merkezde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00 - Gaziler Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Trabzonspor, Bellona Kayserispor'u konuk edecek. (TRABZON)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanı, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tören, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gündemdeki Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:53 MİT’ten Kuzey Irak’a nokta operasyon PKK’lı terörist Halil Yiğit öldürüldü MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü
09:28 Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi
08:58 Lübnan’daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN’dan dikkat çeken paylaşım Lübnan'daki telsiz patlamaları sonrası ASELSAN'dan dikkat çeken paylaşım
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
15:43 “Söylemememiz gereken şeyler var“ demişti AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı "Söylemememiz gereken şeyler var" demişti! AK Partili vekilin, amca Salim Güran ile fotoğrafı ortaya çıktı
15:41 Aylar sonra ilk kez görüntülendi İşte teröristbaşı Fetullah Gülen’in son hali Aylar sonra ilk kez görüntülendi! İşte teröristbaşı Fetullah Gülen'in son hali
15:19 Otomotiv devinde isyan Çalışanlar araç anahtarlarına el koydu Otomotiv devinde isyan! Çalışanlar araç anahtarlarına el koydu
15:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur
15:13 Favori çok net Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı Favori çok net! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı
15:05 Trabzonspor’un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı Trabzonspor'un eski başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı
15:01 KPSS’de yaptığı hatayı gözyaşları içinde anlattı: 2 yılım çöp oldu KPSS'de yaptığı hatayı gözyaşları içinde anlattı: 2 yılım çöp oldu
14:57 Fenerbahçe’nin yeni sponsoru belli oldu Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek Fenerbahçe'nin yeni sponsoru belli oldu! Sarı-Kanaryaları artık onlar giydirecek
14:50 MOSSAD casusluk davasında karar açıklandı 37 sanığa ceza 19 sanığa beraat kararı MOSSAD casusluk davasında karar açıklandı! 37 sanığa ceza 19 sanığa beraat kararı
14:29 İrem Sak’ın babası son yolculuğuna uğurlandı İrem Sak'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 10:14:51. #1.11#
SON DAKİKA: Gündemdeki Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement