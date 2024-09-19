Gündemdeki Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar

Güncel

09.30 - 13.00 - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenecek "Türkiye Buluşmaları" programına katılacak. Yerlikaya, Diyarbakır Valiliği'nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ DİYARBAKIR)

10.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, partisinin genel merkezinde gazetecilerle bir araya gelecek. (ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - 11.00- İzmir Valiliği, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla "Kahramanlarla Yürüyoruz" sloganıyla yürüyüş düzenleyecek. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk konulacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)

11.00 - 16.30 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultanbeyli Battalgazi İtfaiye İstasyonu açılışına katılacak, Saraçhanene'de Paralimpik Olimpiyatları'nda madalya alan sporcularla bir araya gelecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, "Geçinemiyoruz" eylemiyle ilgili Beşiktaş İskele'de açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

12.00 - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni adalet sarayı temel atma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

12.00 - 20.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında basın açıklaması yapacak ve "Eğitim Maratonu" halk buluşmasına katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BURDUR)

14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı politika faizi kararını açıklayacak. (ANKARA)

14.00- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. (ANKARA)

14.00 - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, BOTAŞ'ın Kamu İhale Kanunu kapsamı dışına çıkarılması ve kamuda çift maaş uygulamasına olanak sağlamasına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı 7521 sayılı yasanının yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtıktan sonra basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

14.30- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Parti Genel Merkezi'nde yapılacak olan Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısından sonra basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ- CANLI- ANKARA)

17.00 - CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu genel merkezde ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

16.00 - Gaziler Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı'nda tören düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

20.00 - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Trabzonspor, Bellona Kayserispor'u konuk edecek. (TRABZON)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…