Güneş Enerjisi Santrali Kuruluyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Suudi Arabistan ile yaptığımız hükümetlerarası anlaşma ile ülkemizde ilk etapta Sivas ve Karaman Taşeli'nde biner megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Malıköy Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde Kalyon PV TOPCONPlus Güneş Paneli Üretim Tesisi'nin açılış törenine katıldı. Törende, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ve çok sayıda davetli katıldı.

'KRİZLERE DİRENÇLİ BİR YAPI AMAÇLIYORUZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dünyanın büyük bir enerji arz krizi ile karşı karşıya kaldığını, küresel enerji piyasalarının hızlı bir dönüşümün içinden geçtiğini ifade ederek, "İçinde bulunduğumuz yapay zeka çağı; enerjinin, özellikle elektriğin önemini çok daha fazla ön plana çıkarıyor. Son 23 yılda adeta devrim niteliğinde değişimlere imza attığımız enerji alanında yeni bir dönüşüm sürecinin içindeyiz. Enerji güvenliği, elektrikleşme odaklı yeniden şekillenirken biz de merkezinde elektrikleşme olan yeni bir enerji mimarisi üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda kamuoyumuzla paylaşacağımız bu yeni program ile daha dirençli, daha esnek ve dijitalleşen yeni bir enerji altyapısı hedefliyoruz. Enerji politikalarımızı günümüz koşullarıyla uyumlu hale getiriyoruz. Hürmüz örneğinde olduğu gibi ortaya çıkabilecek krizlere karşı da dirençli bir yapı amaçlıyoruz" dedi.

'MÜCADELENİN MERKEZİNDE YENİLENEBİLİR ENERJİ YER ALIYOR'

Bakan Bayraktar, enerjide en temel hedeflerinin artan enerji talebi karşısında tüketicilere kaliteli, ucuz, kesintisiz enerji temin etmek olduğunu söyleyerek, "Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin elektrik ihtiyacı 3 katına çıktı. En muhafazakar tahminle önümüzdeki 30 yılda da benzer şekilde 3 kat artacak. Dolayısıyla artan talep karşısında arz güvenliğini sağlamak için gereken yatırımları en hızlı şekilde devreye almamız gerekiyor. 2'nci konu, enerjide dışa bağımlılığımızı düşürmek. Enerji arzımızda ithal kaynaklara ait pay, şu an yaklaşık yüzde 70 düzeyinde. Her yıl değişmekle birlikte 60 ila 100 milyar dolar arasında enerji kaynaklı bir ithalat faturamız var. Hedefimiz, bu ithalatı düşürerek ekonomimizin üzerindeki yükü hafifletmek ve nihai olarak Türkiye'yi kaynakta ve teknolojide net ihracatçı bir ülke yapmaktır. Bu çerçevede yenilenebilir kaynaklarımız başta olmak üzere tüm yerli kaynaklarımızı çevreyle uyumlu bir şekilde ekonomimize kazandırmanın gayreti içindeyiz. 3'üncü olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu '2053 net sıfır emisyon' hedefi doğrultusunda küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle mücadele. İnşallah 30 yıldan az bir sürede ekonomimizi karbon nötr bir ekonomi haline getireceğiz. İşte bizim bu 3 temel önceliğimizin; yani arz güvenliğinin sağlanmasının, dışa bağımlılığın azaltılmasının ve iklim değişikliğiyle mücadelenin merkezinde yenilenebilir enerji yer alıyor" diye konuştu.

'AYDINLIK YARINLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Yenilenebilir enerji alanında, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının (YEKA) yanı sıra hükümetler arası anlaşmalarla, büyük ölçekli ve çok daha rekabetçi fiyatlarla projeler geliştirdiklerini vurgulayan Bayraktar, "Bu kapsamda Suudi Arabistan ile yaptığımız hükümetlerarası anlaşma ile ülkemizde ilk etapta Sivas ve Karaman Taşeli'nde biner megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak. Bu santrallerden üretilen elektriği, bugüne kadar Türkiye'de oluşan en düşük fiyatla alacağız. Ana muhalefet bu projenin daha ne olduğunu anlamadan tezviratlara başladı. Doğrudan dış yatırımın ne olduğunu bilmezler, uluslararası alandaki gelişmelerden bihaberler. 'Bu projelerle Türkiye'nin ısısını arttıracak, ekolojik dengelerini bozacaklar' diyerek, ülkemizi karanlığa mahkum etmek isteyen bu zihniyetin asıl dertleri ne biliyor musunuz? Dünyada bunca krize rağmen ilk etapta yaklaşık 2 milyar dolarlık bu dış yatırımın ülkemizdeki siyasi ve ekonomik istikrara güvenini göstermesinden rahatsızlık duyuyorlar, bunu hazmedemiyorlar. Biz bu köhne gerçeklerden uzak anlayışa rağmen, kararlılıkla ülkemizin aydınlık yarınları için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Sanayicilerin öz tüketim amaçlı GES yatırımlarını çok önemli bulduklarını belirten Bayraktar, "Bu kapsamda ocak ayı içerisinde 3 bin 500 megavatlık bir kapasite tahsisi için ilana çıkmıştık. Bu kapasitelerin önümüzdeki günlerde tahsisini yapmayı planlıyoruz. Depolamalı projelerin de devreye girmeye başlaması bir diğer önemli gelişme. Artan kesintili enerji kaynakları için sistemimizin en önemli gücü olacak depolamalı projeler güvenli ve dirençli elektrik şebekemizin ayrılmaz bir parçası olacak. Bakanlık olarak bu yatırımların bir an önce devreye girmesi en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün içinde bulunduğumuz bu tesis, yerlileşme şartı ile başlattığımız YEKA yarışma sürecinin başarılı bir neticesidir. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz bin megavat kapasiteli Karapınar GES yarışmamız kapsamında 2020 yılında açılan entegre güneş paneli üretim tesisini bugün yeni bir aşamaya taşıyoruz. Güneş enerjisinde dünyanın geldiği en ileri noktalardan birini temsil eden, TOPCONPlus teknolojisi ile açılan bu yeni tesiste, yüksek verimli yeni nesil güneş hücresi ve panel üretimi gerçekleştirilecek. Bu teknoloji sayesinde aynı alandan daha fazla elektrik üretmek mümkün hale gelecek. Bu da hem verimlilik artışı hem de maliyetlerde düşüş anlamına geliyor. Daha da önemlisi, bu ileri teknolojinin artık Türkiye'de, yerli imkanlarla üretilebiliyor olmasıdır. Bu yatırımla birlikte 1,1 gigavatlık yeni kapasite devreye alınacak ve toplamda tesis 2,1 gigavatlık hücre üretim kapasitesine ulaşmış olacak. Üstelik bu üretim; ingot dilimlemeden hücreye ve panel üretimine kadar uzanan entegre bir yapıyla gerçekleştirilecek. Bu yatırım, Türkiye'nin yüksek katma değerli üretim kabiliyetinin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece kıymetlidir."

'ÜLKEMİZ GÜNEŞ PANELİ ÜRETİMİNDE AVRUPA'DA 1'İNCİ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yakın coğrafyada çatışma ve kriz ortamının, enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğinin önemini teyit ettiğini söyledi. Bakan Kacır, "Bölgemizde yaşanan gelişmeler, enerji güvenliği hususunda hükümetimizin aldığı tedbirlerin ve çok boyutlu stratejilerimizin ne denli isabetli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bunun yanında; ihracatının yüzde 40'tan fazlasını Avrupa Birliği'ne gerçekleştiren bir ülke olarak Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyumlu bir yeşil dönüşüm altyapısını ivedilikle tesis etmek, sürdürülebilir kalkınma adına öncelikli hedeflerimizden biri. Yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere; alternatif enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmayı, yenilenebilir enerji teknolojilerinde kabiliyet havuzumuzu genişletmeyi, enerjide yerli kaynakların kullanımı ve yeşil dönüşüm hedeflerimize erişimin anahtarı olarak görüyoruz. Sanayicilerimize öz tüketimlerini karşılamaları için yenilenebilir enerji yatırımı yapma imkanı sunuyoruz. Bu doğrultuda, özellikle son yıllarda hayata geçirdiğimiz atılımlarla, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam kurulu güç içindeki payını yüzde 62'nin üzerine çıkardık. Güneş enerjisinde kurulu gücümüz 26 gigavata yaklaştı. Ülkemiz özellikle son yıllarda güneş paneli üretiminde büyük bir atılım gerçekleştirerek Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncü konuma erişti. Güneş paneli üretiminde; ingottan panele kadar değer zincirinin tüm halkalarında üretim yetkinliğine sahibiz" dedi.

Güneş enerjisi yatırımlarına değinen Kacır, "Ülkemizin yenilenebilir enerji vizyonunun en somut ve en görkemli nişanelerinden biri, Kalyon PV'nin ürettiği güneş panellerinin kullanıldığı Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santralidir. 1350 megavat kurulu gücüyle Avrupa'nın en büyük santrali olan bu yatırım, Türkiye'nin yenilenebilir enerji atılımındaki iddiasını ortaya koydu. Karapınar'ı adeta bir enerji denizine dönüştüren bu devasa tesis; sadece enerji üreten bir santral değil, aynı zamanda ülkemizin güneş enerjisi teknolojilerindeki yetkinliğini besleyen kritik bir üs konumundadır. Bu muazzam enerji santrali yatırımını tamamlayan ve asıl teknolojik derinliği sağlayan hamle ise Sincan'da faaliyete geçen entegre güneş paneli üretim tesisidir. İngottan panele kadar tüm üretim aşamalarını tek bir çatı altında toplayan bu tesis, Karapınar gibi dev projelerimizin ihtiyaç duyduğu yerli ve milli teknolojinin adresi haline geldi. Burada yürütülen nitelikli Ar-Ge çalışmaları, Türkiye'nin güneş enerjisi teknolojilerinde oyun kurucu bir aktör olma iddiasını perçinliyor" diye konuştu.

'HÜCRE ÜRETİMİ KAPASİTESİNİ 2,1 GİGAVATA ÇIKARACAK'

Kacır, bugün açılışı yapılan tesise ilişkin ise "Bugün de Kalyon PV tarafından hayata geçirilen G12R OPCONPlus üretim tesisinin açılışı için bir aradayız. G12R OPCONPlus, fotovoltaik hücrelerdeki kayıpları en aza indirerek çok daha yüksek enerji çıktısı almamızı sağlayan bir teknolojiyi bünyesinde barındırıyor. Bu yeni nesil teknoloji, sadece sunduğu yüksek verimlilikle değil; zorlu çevresel koşullara karşı sergilediği üstün dayanıklılık ve uzun ömürlü performansıyla da öne çıkıyor. Kalyon PV'nin toplam hücre üretimi kapasitesini 1 gigavattan 2,1 gigavata çıkaran bu yatırımı milli teknoloji hamlemiz için kıymetli bir kazanım, yeşil dönüşüm yolculuğumuzda ise çok kritik bir kilometre taşı olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle, stratejik önemi haiz, yüksek teknoloji odaklı bu devasa yatırımı, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla proje bazlı yatırım teşviki kapsamına aldık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizde güneş enerjisi gibi kritik tüm teknolojilerde Ar-Ge ve üretim kabiliyetlerini güçlendirecek her adımın destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yatırımcılarımızın, üreticilerimizin her zaman yanında, yakınında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanlar Bayraktar ve Kacır, daha sonra açılışı gerçekleştirilen tesisi gezerek, tesis hakkında bilgi aldı.