Güney Afrika Bakanı Nzimande Şanghay'da yapay zeka dahil daha yakın işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika
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Güney Afrika Bakanı Nzimande Şanghay'da yapay zeka dahil daha yakın işbirliği çağrısı yaptı

Güney Afrika Bakanı Nzimande Şanghay\'da yapay zeka dahil daha yakın işbirliği çağrısı yaptı
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Güney Afrika Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Blade Nzimande, Şanghay'da düzenlenen 2026 Pujiang İnovasyon Forumu'nda Çin ile bilim ve teknoloji alanında daha yakın işbirliği çağrısında bulundu.

JOHANNESBURG, 13 Eylül (Xinhua) -- Güney Afrika Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Blade Nzimande, Çin ile bilim ve teknoloji alanında daha yakın işbirliği çağrısında bulunarak, bu ortaklığın ikili ilişkilerde kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Güney Afrika resmi haber ajansının bildirdiğine göre Nzimande, cumartesi günü Çin'in Shanghai kentinde düzenlenen 2026 Pujiang İnovasyon Forumu'nda konuşma yaptı.

Bakan, Çin ile yapay zeka, ortak araştırma merkezleri, uzay bilimi ve astronomi, kuantum hesaplama, siber güvenlik ve gençlerin desteklenmesi gibi konularda daha yakın işbirliğinde bulunacaklarını söyledi.

"Çin ile işbirliğimiz, ikili ilişkilerimizin kritik bir bileşeni olmaya devam ediyor" diyen Nzimande, bu ortaklığın "dayanışma, kalkınma işbirliği ve çok taraflı etkileşime" dayandığını ifade etti.

Nzimande, iki ülke arasındaki işbirliğinin sağlık, geleneksel tıp, astronomi, ormancılık, paleontoloji ve enerji araştırmaları gibi alanları kapsayacak şekilde genişlediğini kaydetti.

İki ülke arasındaki Genç Bilim İnsanları Değişim Programı'na dikkat çeken Nzimande, program bünyesindeki burslar, laboratuvar görevlendirmeleri ve danışmanlık imkanları sayesinde genç araştırmacıların ileri düzey endüstriyel araştırma ortamlarıyla tanıştığını belirtti.

Nzimande, "inovasyonun paylaşıldığı, teknolojinin sorumlu şekilde kullanıldığı, bilimin ülkeler, halklar ve nesiller arasında köprü işlevi gördüğü" bir gelecek için Çin ve diğer ortaklarla çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Bu yıl 11-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen Pujiang İnovasyon Forumu, "İnovasyonu Paylaşmak ve Geleceği Şekillendirmek: Yeni Bilim ve Teknoloji Devriminde Küresel Bilim ve Teknoloji Topluluğunun Misyonu" temasına odaklanıyor.

İlk kez 2008 yılında düzenlenen Pujiang İnovasyon Forumu, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ile Shanghai Belediyesi tarafından her yıl ortaklaşa gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Güney Afrika Bakanı Nzimande Şanghay'da yapay zeka dahil daha yakın işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Afrika Bakanı Nzimande Şanghay'da yapay zeka dahil daha yakın işbirliği çağrısı yaptı - Son Dakika
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